娥羅納英H軟膏｜消暗瘡印/黑頭9隱藏用途　濕疹得唔得？5類人不宜

娥羅納英H軟膏｜娥羅納英H軟膏可說是每個家庭的常備藥品，每當遇到燙傷、擦傷、乾燥爆拆等皮膚問題就會使用。但原來官方Facebook曾教路不少隱藏用法，例如自製面膜、潔面等，大家可能有所不知。以下9個你不知道的娥羅納英H軟膏用法介紹給大家！



娥羅納英H軟膏有冇類固醇？

娥羅納英H軟膏性質溫和，不含類固醇，主要用於消毒殺菌、粉刺、輕度火傷、皮膚龜裂等多個不同情況，但原來它還有其他隱藏用法！

娥羅納英H軟膏成份及功效

聚桂醇：止血

葡萄糖酸氯己定、葡萄糖酸氯己定液、硫酸鋁鉀、聚乙二醇：減少感染風險、殺菌、消炎、保濕

橄欖油、甘油：滋潤皮膚

娥羅納英H軟膏隱藏用法

娥羅納英H軟膏隱藏用法【1】紓緩及預防倒刺

天氣乾燥容易生倒刺，原來用娥羅納英H軟膏就可以輕鬆解決。娥羅納英H軟膏官方Facebook教路，首先將手浸泡在溫水5至10分鐘，等皮膚軟化，接著用已消毒的指甲鉗剪走倒刺，最後用娥羅納英H軟膏塗抹及按摩手指邊緣周邊，消毒滋潤雙手，便可減少指緣死皮。

娥羅納英H軟膏隱藏用法【2】軟化手部「起枕」（手繭）位置

做Gym人士做重訓時，手掌因經常磨擦而容易「起枕」，大家只要在「起枕」位置厚敷娥羅納英H軟膏，便可將手上的「枕」軟化，讓皮膚回復柔軟彈性。

娥羅納英H軟膏隱藏用法【3】暗瘡褪印

娥羅納英H軟膏除了可以幫助暗瘡消炎之外，還可以加速暗瘡的新陳代謝，將發炎後的黑色素褪走。如果不想暗瘡留印，只要在清潔暗瘡患處後，搽上薄薄一層軟膏，再用暖毛巾敷5至10分鐘，便可有助褪印、回復皮膚光滑。

娥羅納英H軟膏隱藏用法【4】保護新鞋刮腳的傷口

不少人都會買新衫新鞋過新年，但新鞋容易刮腳，如果遇上這種情況，可以先用清水清潔腳踝被刮傷的位置，再薄薄搽上一層娥羅納英H軟膏，最後再貼上膠布保護傷口，便可防止傷口發炎。

娥羅納英H軟膏隱藏用法【5】潔面

用完洗面奶潔面，仍然覺得臉部不夠乾淨？可以試試在用洗面奶洗面之前，先在臉部容易藏有污垢的位置，例如鼻翼、下巴位厚搽一層娥羅納英H軟膏，等5至10分鐘後再用水清洗，做完這個步驟之後才用洗面奶洗面，就可以令阻塞的毛孔污垢更易洗走。

娥羅納英H軟膏隱藏用法【6】去黑頭

其實黑頭原本只是堵塞了毛孔的油脂及死皮細胞，氧化後才變成黑頭。而娥羅納英H軟膏具有軟化角質的功效。首先將娥膏搽在鼻上敷5至10分鐘，接著用清水清潔乾淨，軟化角質層後，再使用黑頭貼或洗面乳，就可徹底清潔毛孔！

娥羅納英H軟膏隱藏用法【7】自製保濕面膜

香港天氣忽冷忽熱，皮膚容易乾燥爆拆。只需要取出適量的娥羅納英H軟膏，加少少水將軟膏調配成糊狀，就可以自製面膜！敷15至30分鐘之後，簡單用清水洗乾淨便可達致保濕、滋潤肌膚的作用！

娥羅納英H軟膏隱藏用法【8】防止傷口發炎化膿

娥羅納英H軟膏具有消毒殺菌的功效，可以防止傷口化膿。如果遇上輕微的刀傷，例如修眉、刮鬍子時被剃刀割傷，亦可在傷口上塗抹軟膏防止傷口發炎。

娥羅納英H軟膏隱藏用法【9】舒緩乾性香港腳

沐浴後，在患處塗抹娥羅納英H軟膏可防止真菌滋生，以幫助舒緩乾性香港腳。不過要留意，軟膏並不適用於濕性或有膿水的香港腳。

娥羅納英H軟膏｜有什麼注意事項及禁忌？

1. 娥羅納英H軟膏不應使用於治療濕疹，因濕疹的成因很多，胡亂塗抹可能會導致惡化的症狀或不良反應。所以娥羅納英H軟膏只適用於日常皮膚護理上，舒緩濕疹帶來的痕癢，並不作根治之用。

2. 避免使用在眼睛、黏膜、嚴重傷口、流膿傷口、蟲咬位置、化妝品塗抹位置上。

3. 可先把娥羅納英H軟膏塗抹於耳背作測試之用。如皮膚對產品沒有敏感反應，可繼續使用於不同的皮膚部位。



娥羅納英H軟膏｜5類人不宜使用

下列人士使用前，建議先詢問醫生、藥劑師意見。

1. 正在接受醫生治療的人

2. 曾對藥物等有過敏症狀（例如發疹、發紅、發癢、接觸性皮膚炎等）的人

3. 患部範圍廣的人

4. 傷口滲出或潰爛嚴重的人

5. 傷口深或嚴重燒傷的人



