亞洲咖啡音樂節2026｜3.6啟德開幕!1招免費入場飲咖啡+睇黃妍力臻

亞洲咖啡音樂節｜首屆「亞洲咖啡音樂節」將於2026年3月6日至8日於香港啟德體育園舉行，活動將匯聚超過30個亞洲頂尖咖啡品牌，帶來美食及生活市集，還有音樂舞台、四大專業咖啡競賽等。《香港01》「好食玩飛」整合活動詳情及門票優惠，回答簡單問題，更有機會免費獲得「亞洲咖啡音樂節」全日通行證門票1張！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

亞洲咖啡音樂節3.6開幕！一連三日登陸啟德體育園

首屆「亞洲咖啡音樂節」將於3月6日開鑼，一連三日於啟德體育園舉行。活動將集結四大專業咖啡競賽、Sony Music策動的音樂舞台、超過30個亞洲頂尖咖啡品牌，以及豐富的美食生活市集，帶來一場味覺、聽覺與視覺的咖啡盛宴！

👉🏻 答問題請你嘆咖啡聽音樂☕ 截止日期 3/3 中午12點

會場平面圖（官方圖片）

亞洲咖啡音樂節2026

日期：2026年3月6日至8日

時間：12:30 - 20:30（3月6日）；10:00 - 20:30 （3月7至8日）

地點：香港啟德體育園（東營）



亞洲咖啡音樂節｜特設兩大展區 品鑑大師級珍稀咖啡

活動場內將設有兩大展區——「The Exclusive」及「The Discovery」。「The Exclusive」將帶來三款稀有咖啡豆，包括：多次奪得Best of Panama的名莊園及冠軍實驗室合作的實驗批次、哥倫比亞創新莊園特製批次，以及巴拿馬新晉火山地帶莊園限量批次。三款豆均由莊園特別空運抵港，於現場限量供應。

「The Discovery」則會在3日展期內呈現6款來自南美洲、中美洲、非洲及亞洲的咖啡，從傳統到創新、乾淨到複雜，展現了當代精品咖啡的多元風貌！當中包括埃塞俄比亞 2025年度ToH冠軍批次，以及Ninety Plus兩款專利處理的瑰夏。

👉🏻 答問題請你嘆咖啡聽音樂☕ 截止日期 3/3 中午12點

咖啡展區匯聚逾30品牌 韓國冠軍咖啡團隊／京都精品咖啡

除了兩大特色展區外，另有匯聚30來自日本、韓國、台灣、馬來西亞、泰國、菲律賓、中國及港澳獲獎及網紅店的咖啡展區，除了有年產僅約30公斤的沖繩咖啡豆、哥倫比亞官方認證產區代表作、香港本地種植咖啡豆等多款罕見風土咖啡，更可以盡情品鑑大師級珍稀咖啡！

冠軍名店與人氣品牌包括日本傳奇手沖師傅；「The World Brewers Cup」日本冠軍小野光先生近距離親自示範冠軍沖煮技法；來自名店「DOANd」的韓國冠軍咖啡師團隊呈獻韓國精品咖啡；還有首度於海外亮相的京都精品咖啡品牌「Blend Kyoto」，職人奧井大貴以百年町家為舞台，親自調配精品咖啡！

香港及澳門品牌

香港：Colour Brown｜Urban Coffee Roasters｜Personal Best Coffee Roasters｜Hushush｜Ideaology｜Blossom｜LoCoFARMS 本地種植｜C108｜咖啡呀唔該

澳門：Blooom Coffee House



日本品牌

東京：Brewman Tokyo｜LIWEI TOKYO｜Ignis｜Lonich｜IRON COFFEE

京都：Blend Kyoto

沖繩：Coffee Friends｜Bloom Coffee Okinawa



韓國品牌

首爾：Mesh Coffee｜Café DOAN｜Rapport Coffee Bar｜Fifth Wave Coffee

水原：Naru Specialty Coffee



台北品牌

台北：Oh Café｜GABEE｜艾奇諾直火烘焙製造所



中國品牌

上海：Café Break

東莞：DU Coffee｜C3 Coffee



其他國家品牌

馬尼拉：Yardstick

吉隆坡：JWC Coffee Roastery

曼谷：POB Coffee｜Potential Coffee Lab

東帝汶：Maubere Mountain Coffee

哥倫比亞：Café de Colombia



四大世界級咖啡賽事 近距離見證冠軍匠人誕生

活動期間將舉行ACMF 咖啡烘焙大賽、ACMF 咖啡拉花大賽、ACMF 咖啡杯測大賽及ACMF 咖啡特調大賽，四大世界級咖啡賽事，觀眾可以近距離感受比賽的緊張氣氛，親眼見證新一代世界級冠軍咖啡師誕生！

賽事邀請了來自紐西蘭、台北、哥倫比亞、馬來西亞及香港等地專家，陣容則包含世界咖啡烘焙冠軍賴昱權、世界咖啡調酒亞軍林東源、世界虹吸咖啡冠軍簡嘉程，以及超過十位世界咖啡錦標賽認證評審。

👉🏻 答問題請你嘆咖啡聽音樂☕ 截止日期 3/3 中午12點

專屬音樂舞台 林奕匡／黃妍／力臻輪流表演！

活動亦將於Sony Music獨家合作，一連三日打造專屬音樂舞台，匯聚林奕匡、黃妍，以及力臻等多位實力唱作人，帶來多元現場表演！

演出時間表（官方圖片）

表演嘉賓

2026年3月6日：Andy 安哲逸

2026年3月7日：Michael C｜Lagchun 力臻｜Wooly 楊宜蓉

2026年3月7日：Phil 林亦匡｜Cath 黃妍



美食生活市集 必食冬甩／漢堡／杜拜朱古力糯米糍

活動現場另設有豐富的美食與生活市集，The Baker & The Bottleman、Harlan’s、田舍家、Verona Gelato、Birria Y Birria、Donut Demo等品牌將帶來可以搭配咖啡享用的小吃及甜品！

👉🏻 答問題請你嘆咖啡聽音樂☕ 截止日期 3/3 中午12點

門票$40起 一方法免費入場送2杯咖啡！

亞洲咖啡音樂節入場門票分為4類，包括基本通行證、一日全日通行證、三日全日通行證及獨家尊享通行證，門票$40起。除了基本通行證外，其餘通行證都包含不同限定咖啡，而獨家尊享通行證更可享有特快進場通道及會場限定精美禮品！

立即買飛👉🏻 KLOOK｜HKTicketing

基本通行證：$40



一日全日通行證：$140

內容：一日入場及兩杯不同豆種限定咖啡（購票時需選定日期）



三日全日通行證：$320

內容：三日入場及六杯限定尊享咖啡（每日限換兩杯）



獨家尊享通行證：$800

內容：三日全日入場、三杯臻選咖啡、Exclusive Zone 禮遇、限定咖啡杯、三張咖啡莊園之旅收藏卡及特快進場通道



不過，由即日起至3月3日中午12點，只要經指定連結回答簡單問題「如果可以邀請一位朋友跟你去啟德咖啡音樂節，你會帶誰？為什麽？」，最有誠意的30個回答即可贏取「亞洲咖啡音樂節」1日全日通行證門票1張！

👉🏻 答問題請你嘆咖啡聽音樂☕ 截止日期 3/3 中午12點

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略