華語流行曲燭光音樂會｜博物館舉行！經典名曲伴維港景／獨家9折

香港好去處｜CandleNight｜華語流行曲燭光音樂會｜經典金曲值得一聽再聽！華語流行曲燭光音樂會將會在2026年3月7日、8日於香港海事博物館舉辦，讓大家在萬千燭光包圍的浪費氛圍下，傾聽首首華語經典名曲，隨音樂走進一段段動人回憶。現時門票還有獨家2人同行9折優惠，詳情即看內文！



CandleNight華語流行曲燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

燭光夜音樂會已是香港享負盛名的活動，在各地已舉行多場。而今次音樂會將會在香港海事博物館。當萬千燭光徐徐亮起，和暖的光線渲染整個博物館，細膩動人的弦樂將重新演繹多首經典華語流行曲，帶大家穿越時空回到當時。

CandleNight華語流行曲燭光音樂會｜耳熟能長的經典好歌

喜歡聽周杰倫的歌曲，或者聽著孫燕姿、林俊傑的歌曲長大，就不要錯過3月7日及8日的華語流行曲燭光音樂會。歌單就有周杰倫的組曲，包括《菊花台》、《蘭亭序》、《煙花易冷》、《夜曲》、《最長的電影》、《安靜》，還有90後的回憶F4《流星雨》、孫燕姿《天黑黑》、林俊傑《江南》、F.I.R.《Lydia》，亦有A-Lin經典歌組曲，包括《失戀無罪》、《給我一個理由忘記》、《有一種悲傷》，每首歌曲都是大家耳熟能詳的經典好歌，值得一聽再聽！

華語流行曲燭光音樂會歌單（播放清單的順序與歌曲曲目以最終確認為準）：

F4 – 流星雨

孫燕姿 – 天黑黑

林俊傑 – 江南

方大同 – 愛愛愛

盧廣仲 – 我愛你

范曉萱 – 我要我們在一起

周杰倫 – Medley（菊花台 / 蘭亭序 / 煙花易冷 / 夜曲 / 最長的電影 / 安靜）

FIR – Lydia

陳奕迅 – 淘汰

鄧紫棋 – 泡沫

A-Lin – Medley（失戀無罪 / 給我一個理由忘記 / 有一種悲傷）

黃大煒 – 你把我灌醉

萬方 – 新不了情

盧廣仲 – 刻在我心底的名字



CandleNight燭光音樂會｜門票有什麼優惠？

CandleNight「華語流行曲燭光音樂會」有二人同行獨家9折優惠，人均只需$450便可進場！

二人套票（大小同價）：$900｜人均$450｜原價$1,000

單人票（成人／小童）：$500

CandleNight燭光音樂會｜什麼時候舉行？地點在哪裡？

華語流行曲燭光音樂會

活動日期：2026年3月7日 (星期六)、3月8日（星期日）

地點：香港中環8號碼頭 香港海事博物館

時間：18:30、20:30（3月7日無18:30場次）

演出時長：60分鐘



CandleNight燭光音樂會｜有什麼要注意？

1. 建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。

2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



