牛腩河10大推介｜清湯腩關注組力推/米芝蓮/G-Dragon頂級韓牛腩麵

牛腩河推介2026｜香港對牛腩河一定不陌生，但一碗好吃的牛腩河，無論是湯、麵還是牛肉都不能馬虎！《香港01》「好食玩飛」整合10大香港必食的牛腩河，除了有傳統街邊大排檔及米芝蓮必比登推介的傳統風味，還有G-Dragon都食過的頂級韓牛腩麵及關注組力推的清湯腩，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

牛腩河推介【1】九記牛腩——米芝蓮必比登推介／必試咖喱牛腩河

九記牛腩雖然服務態度一直被受批評，但因為出品有水準，仍然不乏排隊人潮。九記牛腩前身是街頭大排檔，後來遷入店面，更曾連續兩年入選米芝蓮指南必比登推介餐廳！餐廳招牌菜是秘製清湯牛腩及咖喱牛腩，清湯頭加入了藥材，味道獨特；咖喱牛腩則適合搭配伊麵一同享用，掛汁力更強，味道更濃郁！

地址：中環歌賦街21號地舖

人均價格：$80－$100



牛腩河推介【2】水記——隱世街邊大排檔／必食稀有牛沙瓜+牛脆骨

水記位於中環吉士笠街，是著名的街邊大排檔，主要提供牛雜河、各式粉麵及炸門鱔雲吞。水記的牛腩麵均為即叫即煮，食材新鮮、湯底清甜。水記除了提供常見的牛筋、牛腸、坑腩、崩沙腩等多種牛腩及牛雜部位，更有非常稀有的牛沙瓜及牛脆骨，值得一試！

地址：中環吉士笠街2號牌檔

人均價格：$50－$80



牛腩河推介【3】玉葉甜品——百年歷史鐵皮大排檔／古早味牛腩

玉葉甜品坐落於中環伊利近街，是一間擁有百年歷史的鐵皮大排檔，曾入選為米芝蓮指南必比登推介餐廳之一。餐廳主打傳統糖水及古早味牛腩。招牌牛腩軟嫩入味、牛筋軟糯煙韌，搭配掛汁的蛋麵或伊麵，味道及口感更為豐富！此外，糖不甩、芝麻糊、綠豆沙等傳統甜品也值得一試。

地址：中環蘇豪伊利近街2號地舖

人均價格：$40－$60



牛腩河推介【4】華姐清湯腩——多年榮獲米芝蓮必比登推介！

華姐清湯腩曾多年榮獲米芝蓮必比登推介，每到飯鐘都人頭湧湧，無論是街坊或是遊客都慕名而來！招牌清湯牛腩河，牛腩肉質軟嫩，肥瘦比例適中，湯底以牛骨熬製，散發著淡淡牛肉香，不少食客更會把湯喝完。而最讓人意想不到的就是其腩汁蘿蔔，入口即化的清甜蘿蔔配上惹味腩汁，是評論最受歡迎的一度菜。

地址：天后電氣道13A號地舖

人均價格：$70－$100



牛腩河推介【5】英記麵家——米芝蓮必比登推介／潮式風味招牌牛腩

英記麵家曾連續多年入選米芝蓮必比登推介老字號，是體現傳統港式住家風味與人情味的老字號麵店。英記麵家的招牌牛腩帶有潮式風味，每日新鮮燜煮，並以滷水浸泡過夜，口感軟腍入味且帶牛脂及肉香，搭配彈牙竹升麵或河粉，味道更濃郁！

地址：西環西營盤高街32號地舖

人均價格：$50－$80



牛腩河推介【6】陳儀興牛什粉麵——潮式滷水牛腩+自家秘製辣椒油

陳儀興牛什粉麵主打潮式滷水牛腩與牛什，招牌牛腩河份量足、牛味濃郁，崩沙腩則軟腍入味無渣，同樣是人氣之選！店家的自家秘製辣椒油更是吃麵必加的調味料，不但有香濃的辣味，而且不會喧賓奪主，搶走麵底本身的風味。

地址：旺角煙廠街1-3號鴻祥大廈地下E號舖

人均價格：$50－$80



牛腩河推介【7】小蓉麵家——傳統家庭秘方熬煮牛腩麵

小蓉麵家位於太子界限街，主打各式粉麵。招牌牛腩麵沿用傳統家庭秘方熬煮，牛腩以半肥瘦為主，筋腩比例平均，口感腍而不爛，搭配清湯底及爽口麵條更為出色！除了牛腩外，餐廳另有供應手打鮮蝦雲吞。

地址：太子界限街38號地舖

人均價格：$40－$70



牛腩河推介【8】傳承清湯腩專家——香港清湯腩關注組力推！

傳承清湯腩專家是香港清湯腩關注組推介的其中一間餐廳，湯底清而不淡，帶有淡淡牛骨香味，搭配自家辣椒油味道更昇華！餐廳的牛腩河選用新鮮騸牯一級靚牛，牛味極濃，口感爽滑，崩沙腩、坑腩都是必食之選！

地址：旺角廣華街2-20號翠園大樓2期地下6號舖

人均價格：$50－$100



牛腩河推介【9】德興麵家——西貢老字號粉麵店／正宗潮州風味

德興麵家位於西貢，是當區的老字號粉麵店，以其正宗的港式潮州風味及招牌牛腩聞名，提供牛腩、牛雜、雲吞、魚蛋及粉麵飯。牛腩可按個人喜好選擇肥、中肥、小肥或全瘦，搭配自家秘製辣椒油更惹味！

地址：西貢福民路58-72號高富樓地下12號舖

人均價格：$50－$80



牛腩河推介【10】Moo-Lah——G-Dragon都食過！頂級韓牛腩麵

Moo-Lah位於中環，由首爾米芝蓮推介名店Born & Bred班底主理，主打融合韓式料理與經典港式風味，受歡迎程度連G-Dragon都食過！餐廳以頂級韓牛取代傳統牛肉，供應清湯韓牛腩麵、咖喱韓牛腩等奢華美食，尤其清湯韓牛麵，以牛骨熬製清湯，搭配軟嫩的韓牛，香氣濃郁且保留了韓牛原汁原味，別具特色！

地址：中環蘇豪荷李活道66號地舖

人均價格：$200－$400



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略