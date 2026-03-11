長者免費健身4大推介｜$0學太極/跳舞/瑜伽/免費健身室+報名方法

長者免費健身推介｜老友記每星期進行適當運動，有助預防跌倒、增強心肺功能、減緩骨質流失及維持身體肌肉量。政府及坊間有不少專為長者而設的免費康體活動，老友記除了可在公園使用免費健身器材動動手腳，甚至能免費享用專業的健身設備，以及參加各項體育或球類活動班。想舒展筋骨的老友記就一定要留意下文喇！



長者免費健身活動【1】Bring in Change —— 慈善團體免費瑜伽班

坊間亦有不少關心長者的慈善團體。由一群運動愛好者成立的註冊慈善團體「Bring in Change（BiC）」，近年集中推動本港社區活動，希望透過運動提升長者身心靈健康，並推出專為長者設計的免費運動班。

課程內容針對老友記的需要而設，包括跑步班、瑜伽伸展班及北歐健走班等，定期在全港多個地區開辦，費用全免。

2026年3月份BiC長者運動班時間表。（BiC圖片)

免費長者運動班的參加者必須年滿65歲或以上（以身份證明文件為準）。首次參加BiC運動班的老友記，必須報名，並填妥「學員申請表及免責聲明」，而恒常參加者無須再報名，報名表格可按此查看。

首次參與的老友記，記得填寫表格，以便導師了解基本資料及健康狀況。(網頁截圖）

想知道更多有關Bring in Change長者運動班的詳情，可按此到其網頁查看。

長者免費健身活動【2】地區康健中心 —— 免費做GYM／健身設備

地區康健中心設有各種免費健身設備，有健身習慣的老友記，只需持有香港居民身份證，並登記成為中心會員即可報名。報名後需抽籤參與「體適能健康運動課程」，完成3小時課程並獲發證書後，便可每星期憑證書填表申請，中籤者即可免費使用各項健身設施。

「體適能健康運動課程」需要經過抽籤才可以參加（官方圖片）

想知更多地區康健中心健身室的免費使用詳情，可按此了解更多： 免費做Gym｜地區康健中心健身室免費任玩！3大地點+申請資格+方法

長者免費健身活動【3】長者康體活動班 —— 太極、社交舞、球類活動 $0參加

康文署一直有推出「長者體趣同樂」、「活力長者計劃」及「長者康體滙聚」，為長者提供不同的免費康體活動！當中熱門免費課程有太極、八段錦、社交舞、乒乓球和羽毛球等。大多數活動都配合老友記的作息，集中在上午及中午舉辦，讓他們能在早上舒展筋骨。受場地所限，部分活動班如乒乓球、美式桌球等的名額會較少；而太極、社交舞等活動的名額則相對較多。

康文署定期舉辦適合老友記參加的活動班。（資料圖片）

「長者體趣同樂」的名額以抽籤為主，需於 SmartPLAY 流動應用程式、SmartPLAY 網頁或智能自助服務站遞交電子抽籤申請表，以報名參加翌月舉行的活動。

「長者康體滙聚」和「活力長者計劃」的名額則以即場報名為主，老友記可以直接在活動現場報名。

想知道「活力長者計劃」的舉辦日期及時間，可按此到康文署網頁搜尋。在「搜尋活動、地點」中選擇「其他」，再選「活力長者計劃」、「長者康體滙聚」或「長者體趣同樂」，即可查看各活動的舉辦地點與時間。

想知道詳細報名須知，可按此到康文署網頁查看。

長者免費健身活動【4】長者健身園地 —— 全港各區多達92個

康文署在港九新界均設有戶外免費健身設施供市民使用。這些健身設施包括長者健身園地、健身園地及健身站。

長者健身園地的健體器材包括健騎機、太極揉推器、上肢伸展器、扭腰踏步機、腳踏平台、上身伸展架等；而健身園地及健身站提供的健體器材則包括平衡槓、引體上升架、掌上壓架、平衡木、仰臥起坐架、直立攀架等。

想知道「長者健身園地」的具體位置，可按此到康文署網頁查看。

康文署也會不停期派員於各區舉辦「戶外健體訓練簡介會」，介紹如何正確使用有關健體設施，特別歡迎60歲或以上人士參加，有關簡介會舉辦時間及地點，可按此到康文署網頁查看。

（全文完）