米芝蓮2026｜必比登8間新上榜！美麗小廚煲仔飯+Fiata拿坡里薄餅

米芝蓮2026｜米芝蓮必比登推介｜《香港澳門米芝蓮指南2026》必比登推介名單揭曉，共收錄83間必比登推介店家，迎來8間新上榜食肆（6間香港、2間澳門）！當中包括超人氣煲仔飯「美麗小廚」、人氣拿坡里薄餅「Fiata」、傳統粵菜「九龍飯館」，即睇內文！



必比登推介是什麼？ 8間餐廳新上榜！

入選必比登推介名單的食肆，均以實惠的價格為客人帶來「物有所值」體驗，以合理價格提供三道菜式美食，價格不超過$400才能上榜。《香港澳門米芝蓮指南2026》「必比登推介」名單今年共收錄83間店家，其中包括70間香港餐廳及13間澳門餐廳。而新上榜的8間食肆中，香港餐廳佔6間、澳門餐廳佔2間。

👇🏻《香港澳門米芝蓮指南2026》必比登推介完整名單👇🏻

米芝蓮必比登推介2026新上榜餐廳——香港篇

米芝蓮必比登推介2026新上榜餐廳【1】九龍飯館

九龍飯館舊稱為「文苑飯莊」，去年改名後於原址重開，翻新後的餐廳環境帶有濃厚的懷舊元素。九龍飯館主打傳統粵菜，除了燒味、點心、海鮮，也提供鑊氣小炒、時令海鮮、煲仔小菜等時令菜式。此外，每天限量供應的懷舊雞蛋焗魚腸也值得一試，味道焦香誘人，鮮味回甘！

九龍飯館

地址：黃大仙竹園道55號天馬苑商場2樓S02號舖

人均價格：~$101 - $200



米芝蓮必比登推介2026新上榜餐廳【2】Fiata

榮獲亞太區50 Top Pizza第3、世界排名18、蟬聯「Best Dough」的Fiata由意大利主廚主理，主打意大利卡塞塔風格手工薄餅，採用新鮮酵母和傳統自溶法製作麵糰，薄餅邊緣極具空氣感、中心口感煙韌，而且帶有小麥味。必食推介有獲獎的巴馬火腿與布拉塔芝士、開心果青醬配檸檬皮以及特色肉腸Pizza！

Fiata

地址：中環士丹頓街2號地舖

人均價格：~$200 - $400



米芝蓮必比登推介2026新上榜餐廳【3】賀賀澤

賀賀澤店名為潮州話「好好食」的諧音，是一家主打正宗潮州菜的半私房菜餐廳，提供高CP值的精緻潮州菜與海鮮。必食招牌菜包括膏蟹蒸肉餅及菜脯肉碎炒蛋，膏蟹蒸肉餅選台州膏蟹，蟹膏香氣十足，搭配手剁肉餅，口感層次更豐富！菜脯肉碎炒蛋外脆內嫩，味道鹹香微甜，非常特別！

賀賀澤

地址：尖沙咀山林道38號銀座38 9樓

人均價格：~$200 - $400



米芝蓮必比登推介2026新上榜餐廳【4】美麗小廚

美麗小廚位於灣仔，主打各式各樣的煲仔飯。煲仔飯飯底乾爽、粒粒分明。師傅在煲煮時加入自家煉製的豬油，令飯粒充滿油香。煲仔飯配料亦十分多樣，有臘味、半肥瘦臘腸、潤腸、鵝肝等。重點推介「輝少三金鮑魚煲仔飯」，煲仔飯有炸蒜、鹹蛋等配料灑在醇鮮的燜鮑魚與金蠔上，吃起來多一份鹹香，味道更有層次。

美麗小廚

地址：灣仔譚臣道105-111號豪富商業大廈一樓

人均價格：~$100 - 250



米芝蓮必比登推介2026新上榜餐廳【5】友（Siaw）

友（Siaw）主打正宗泰國菜，招牌菜式包括酥炸鯰魚鬆配青芒果沙律，大廚先將鯰魚鬆炸至鬆脆，讓脆皮內滿是空氣，再搭配清爽的泰國青芒果和風味鮮明的醬汁，甜、酸、鹹、辣四種味道相互交織，令人回味無窮！此外，餐廳還提供和牛船麵和黑豚肉船麵，均配有泰國牛肉丸、豬肉、香濃的豬油，以及濃厚的香料，非常惹味！

友（Siaw）

地址：尖沙咀赫德道8號地舖

人均價格：~$100 - $200



米芝蓮必比登推介2026新上榜餐廳【6】Uncle Quek

Uncle Quek位於中環擺花街，是米芝蓮一星餐廳Whey的姊妹店，由主廚Barry Quek主理，主打親民價的新加坡料理，熱門菜式包括龍蝦喇沙、麥皮炸雞及福建炒麵。招牌龍蝦喇沙，湯底以蝦、豬骨和豬尾熬製4小時，帶有濃郁肉鮮味與椰香；麥皮蝦口感香脆有層次感；福建炒麵更以特製鮮蝦湯底燉煮，絕對正宗！

Uncle Quek

地址：中環擺花街8號6樓

人均價格：~$100 - $200



米芝蓮必比登推介2026新上榜餐廳——澳門篇

米芝蓮必比登推介2026新上榜餐廳【7】船屋

船屋葡國餐廳提供正宗的澳門葡國菜，餐廳葡式帆船的裝潢氣氛亦非常值得打卡！餐廳的招牌菜色有葡式燴海鮮飯、燜牛尾、葡國雞、馬介休薯蓉球等，當中海鮮飯足料，底部帶有湯汁，口感特別；燜牛尾超級軟爛且夠入味！此外，餐廳的甜品同樣出色，必食推介有木糠布丁及焦糖雞蛋布丁，不會太甜，適合港人口味！

船屋

地址：下環河邊新街289號

人均價格：~$200 - $300



米芝蓮必比登推介2026新上榜餐廳【8】鸞鳴

鸞鳴是位於澳門的特色泰式餐廳（位於羅理基博士大馬路），主打傳統泰式風味。餐廳蒐羅世界各地的優質食材製作料理，當中包括蟹肉雲朵炸蛋、泰北咖喱配慢煮澳洲和牛面肉、和牛菠蘿炒飯、椰奶冬陰湯配燒乳鴿等，菜式豐富而且擺盤精緻，性價比高。

鸞鳴

地址：澳門羅理基博士大馬路319號山邊街206號境豐豪庭地下

人均價格：~$200 - $400



《香港澳門米芝蓮指南2026》必比登推介完整名單

香港

【1】九龍飯館 （Dragons' Den） （新入選）

【2】Fiata （新入選）

【3】賀賀澤 （Ho Ho Chak） （新入選）

【4】美麗小廚 （Lai's Kitchen） （新入選）

【5】友 （Siaw） （新入選）

【6】Uncle Quek （新入選）

【7】阿純山東餃子 （Ah Chun Shandong Dumpling）

【8】依 （Ăn Chơi）

【9】巴 （Art & Taste）

【10】巴依 （Ba Yi）

【11】香蕉仔 （Banana Boy）

【12】祥興記 （Cheung Hing Kee - 尖沙咀）

【13】潮家宴 （Chiu Ka Banquet）

【14】潮樂園 （Chiuchow Delicacies）

【15】鼎泰豐 （Din Tai Fung - 銅鑼灣）

【16】鼎泰豐 （Din Tai Fung - 尖沙咀）

【17】容龍 （Dragon Inn）

【18】英記麵家 （Eng Kee Noodle Shop）

【19】頤東 （Eton）

【20】魚事者 （Fisholic - 北角）

【21】鳳城 （Fung Shing - 北角）

【22】增煇藝廚 （Glorious Cuisine）

【23】好湯好麵 （Hao Tang Hao Mian - 大圍）

【24】暖心芝作 （Heartwarming - 太子）

【25】好到底 （Ho To Tai）

【26】阿鴻小吃 （Hung's Delicacies）

【27】聚興家 （Ju Xing Home）

【28】Juno

【29】佳佳甜品 （Kai Kai - 佐敦）

【30】九記 （Kau Kee）

【31】強記美食 （Keung Kee）

【32】公和荳品廠 （Kung Wo Beancurd Factory）

【33】坤記竹昇麵 （Kwan Kee Bamboo Noodles）

【34】坤記煲仔小菜 （Kwan Kee Clay Pot Rice）

【35】劉森記麵家 （Lau Sum Kee - 福榮街）

【36】Little Napoli

【37】好運印尼餐廳 （Lucky Indonesia）

【38】Lulu Baobao （Wong Chuk Hang）

【39】麥文記 （Mak Man Kee）

【40】美味廚 （Megan's Kitchen）

【41】波記 （Po Kee）

【42】書湘門第 （Prof Chan's - 西環）

【43】莆田 （Putien - 銅鑼灣）

【44】泰麵 （Samsen - 灣仔）

【45】生記飯店 （Sang Kee）

【46】生記滷味 （Sang Kee Foods - 西環）

【47】Saya

【48】蛇王良 （She Wong Leung）

【49】石記廚房 （Shek Kee Kitchen）

【50】船記 （Ship Kee）

【51】麵鮮醬油房周月 （Shugetsu Ramen - 中環）

【52】星記 （Sing Kee）

【53】華姐清湯腩 （Sister Wah）

【54】大圍小館 （Tai Wai Dining Room）

【55】大榮華 （Tai Wing Wah）

【56】太湖海鮮城 （Tai Woo）

【57】德記 （Tak Kee）

【58】竹家 （Takeya）

【59】正斗粥麵專家 （Tasty - 中環）

【60】泰排檔 （Thai Pai Dong - 佐敦）

【61】添好運 （Tim Ho Wan - 深水埗）

【62】天鴻燒鵝 （Tin Hung）

【63】靠得住 （Trusty Congee King - 灣仔）

【64】沾仔記 （Tsim Chai Kee - 威靈頓街）

【65】兩姊妹涼皮有限公司 （Twins Liangpi Limited）

【66】王府 （Wang Fu）

【67】詠藜園 （Wing Lai Yuen）

【68】一家 （Yi Jia - 筲箕灣）

【69】阿元來了 （Yuan is Here - 西環）

【70】裕記 （Yue Kee）

澳門

【1】船屋 （A Lorcha） （新入選 / 轉自入選餐廳）

【2】鸞鳴 （Nok Song） （新入選）

【3】陳勝記 （Chan Seng Kei）

【4】祥記 （Cheong Kei）

【5】鼎泰豐 （Din Tai Fung - 新濠天地）

【6】印象派 （Justindia）

【7】六棉酒家 （Kapok）

【8】六記粥麵 （Lok Kei Noodles - 沙梨頭）

【9】老記 （Lou Kei）

【10】O Castiço

【11】海灣餐廳 （Restaurant Litoral - 氹仔）

【12】順德公飯店 （Son Tak Kong）

【13】澳門旅遊大學教學餐廳 （UTM Educational Restaurant）

