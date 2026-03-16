美利酒店餐廳優惠7大推介｜獨家買1送1+復活節適用！任食牛扒生蠔

美利酒店｜餐廳優惠｜買1送1｜美利酒店的3間餐廳分別推出快閃優惠，優惠低至買1送1，部份更可用於復活節！最平人均$470.4，就可任食澳洲安格斯牛扒，指定優惠套餐更可品嘗到招牌美利魚子醬及新鮮生蠔，超級抵食！3間餐廳各具特色，無論是追求恬靜的二人時光，還是充滿儀式感的用餐體驗都能滿足到你，優惠期有限，即看下文了解！



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香港美利酒店餐廳優惠｜The Tai Pan

The Tai Pan位於五星級酒店香港美利酒店的花園樓層，主打現代歐陸菜，餐廳裝修以黑白大理石搭配金屬色調，氣氛優雅奢華，非常打卡able，而炭火烤焗料理更是其一大特色，由廚師在開放式廚房即席烹調新鮮食材，展現廚藝功架，別具觀賞性，啱晒慶祝復活節！

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The Tai Pan位於五星級酒店香港美利酒店的花園樓層，主打現代歐陸菜，氣氛優雅奢華。（官方圖片）

香港美利酒店The Tai Pan優惠【1】復活節限定早午套餐──獨家買2送1

香港美利酒店The Tai Pan「復活節限定早午套餐」有獨家買2送1優惠，人均僅$604.2！套餐包含頭盤、配菜、主菜、花園兒童專區及甜品。兒童專區設有多款鹹甜小食，如復活節曲奇、布朗尼、菠菜烘蛋餅及雜錦薄餅等，小朋友定會喜歡！主菜方面，推介必選酒店的招牌菜大班燒帶骨肉眼扒，骨髓經高溫烤煮後，散發更濃郁的肉香味，且肉質更加鮮嫩多汁，必試！

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香港美利酒店餐廳優惠｜The Tai Pan復活節限定早午套餐

優惠價：$1,812.4／3位用｜人均$604.2｜原價$2,600.4

銷售日期：即日至2026年3月31日

使用日期：2026年4月4日至4月6日

👉🏻復活節假期適用

香港美利酒店The Tai Pan優惠【2】期間限定任食烤肉盛宴+葡萄酒／期間限定任食牛扒薯條──人均756.8

香港美利酒店The Tai Pan「期間限定任食烤肉盛宴+葡萄酒」套餐買1送1，人均$756.8，可無限任食烤澳洲安格斯牛扒、羊架、豬排、燒春雞及香腸等即席烤製的美食，以及薯條、沙律，更可選擇一瓶精選紅或白酒，啱晒一眾食肉獸！

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香港美利酒店餐廳優惠｜The Tai Pan 期間限定任食烤肉盛宴＋葡萄酒

優惠價：$1,513.6／2位用 | 人均$756.8 | 原價$3,027.2

香港美利酒店The Tai Pan優惠【3】期間限定任食牛扒薯條──人均$536.8

如果只想品嘗牛扒。另一「期間限定任食牛扒薯條」套餐，人均只需$536.8，澳洲安格斯牛扒便可吃到飽，還有薯條可無限任食！

香港美利酒店餐廳優惠｜The Tai Pan 期間限定任食牛扒薯條

優惠價：$1,073.6／2位用｜人均$536.8｜原價$2,147.2

銷售日期：即日至2026年3月31日

使用日期：即日至2026年3月31日

$470起就食到!😋

香港美利酒店The Tai Pan優惠【4】二人晚市分享七道菜套餐──獨家7折

追求節日儀式感的朋友，香港美利酒店The Tai Pan的「二人晚市分享套餐」有獨家7折，套餐包含3款頭盤、餐湯、2道主菜、2道甜品、連侍酒師搭配葡萄酒2杯及香檳，頭盤有藍鰭吞拿魚、牛肉韃靼、大班沙津；主菜有澳洲Rangers Valley封門牛柳、烤黑鱈魚、大班燒雞3選2，當中推介必選澳洲Rangers Valley封門牛柳，不但肉質軟嫩、肉汁豐富，口感還帶有獨特的嚼勁，而Rangers Valley出品的牛肉更是以細緻的油花分布見稱，值得一試！

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香港美利酒店餐廳優惠｜The Tai Pan二人晚市分享套餐

優惠價：$1,260.8／2位用｜人均$630.4｜原價$1,733.6

銷售日期：即日至2026年3月31日

使用日期：即日至2026年3月31日

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香港美利酒店餐廳優惠｜Garden Lounge

香港美利酒店餐廳Garden Lounge，同樣位於酒店花園樓層，餐廳四周被園林包圍，別具度假風情；室內則採用落地玻璃窗，透射出自然的日光，氣氛份外休閒寧靜，相當適合喜歡享受恬靜空間的朋友。而餐廳更提供傳統與現代特色兼備的現代粵菜，菜式均由資深大廚團隊主理，質素有所保證！

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香港美利酒店Garden Lounge優惠【5】粵韻滋味晚市分享套餐／魚子醬潮式凍鱸魚、椰皇花膠燉雞湯──快閃買2送1

香港美利酒店餐廳Garden Lounge的「粵韻滋味晚市分享套餐」有快閃買2送1，包含前菜、燉湯、主菜、甜品，當中必試魚子醬潮式凍鱸魚、椰皇花膠燉雞湯、陳皮慢煮牛肋骨、煙燻脆乳鴿，以及黑芝麻花生慕絲配芝麻雪糕！魚子醬潮式凍鱸魚不但擺盤精美，而味道亦絕不馬虎，鹹香飽滿的魚子醬點綴在清爽的凍鱸魚上，味道鹹鮮交織，口感豐腴而富有層次，令人一試難忘。

👉🏻 限時優惠

香港美利酒店餐廳優惠｜Garden Lounge粵韻滋味晚市分享套餐

優惠價：$2,272.4／3位｜人均$757.5｜原價$3,260.4

銷售日期：即日至2026年3月31日

使用日期：即日至2026年3月31日

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香港美利酒店Garden Lounge優惠【6】粵韻滋味晚市四道菜鮑魚和牛套餐──低至買2送1

香港美利酒店餐廳Garden Lounge另一「粵韻滋味晚市四道菜套餐」，同樣有買2送1優惠！套餐有齊前菜、燉湯、主菜、甜品、中國葡萄酒，焦點美食包括脆蔥滷鮑魚、煙燻脆乳鴿、黑椒鵝肝炒M5和牛，其中黑椒鵝肝炒M5和牛以辛香惹味的黑椒，豐富菜式味道層次，更平衡了鵝肝及和牛的油膩感；而外焦內嫩的鵝肝配搭入口即化的M5和牛，令菜式口感更細膩，不但濃郁惹味，而且香氣四溢！

Garden Lounge亦有「粵韻滋味午市四道菜套餐」，同樣可品嘗黑椒鵝肝炒頂級M5和牛，亦有獨家7折，低至$470.4起！

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香港美利酒店餐廳優惠｜Garden Lounge粵韻滋味晚市四道菜套餐

優惠價：$1,605.4／3位｜人均$535.2｜原價$2,303.4

銷售日期：即日至2026年3月31日

使用日期：4月3日至4月7日

香港美利酒店餐廳優惠｜Garden Lounge粵韻滋味午市四道菜套餐

優惠價：$470.4｜原價$646.8

使用日期：即日至2026年3月31日

香港美利酒店餐廳優惠｜Garden Lounge粵韻滋味午市四道菜套餐

優惠價：$499.8｜原價$646.8

使用日期：4月3日至4月7日

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香港美利酒店餐廳優惠｜Popinjays

追求醉人靚景的朋友，位於香港美利酒店頂樓的意大利餐廳Popinjays便是不錯的選擇。餐廳坐擁520平方米環迴露台，可俯瞰中環熙熙攘攘的城景，而餐廳時尚開揚的裝修風格，更營造出一種與繁忙都市隔絕的愜意氛圍。絕對是約會首選！

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香港美利酒店Popinjays優惠【7】復活節早午餐生蠔、龍蝦──獨家8折

復活節期間，到Popinjays享用「復活節早午餐」，現場提供DJ表演，以及驚喜敲蛋環節，非常有儀式感！套餐包含招牌美利魚子醬、新鮮生蠔，還有可無限任食的傳統意大利家鄉菜式，例如意式燴八爪魚、瑞可塔藍鰭吞拿魚他他、波士頓龍蝦意粉、巴馬臣芝士輪拌黑椒意大利飯、黑安格斯西冷牛排、烤鱸魚，以及一系列甜點等，其中巴馬臣芝士輪拌黑椒意大利飯更是意大利菜的經典，煙韌的飯粒吸盡豐厚醇和的芝士，再配搭辛香的黑椒，中和芝士的厚重感，惹味而不膩！套餐現有獨家8折！

👉🏻 復活節限定

香港美利酒店餐廳優惠｜Popinjays復活節早午餐

優惠價：$799.2｜原價$976.8

銷售日期：即日至2026年3月31日

使用日期：2026年4月5日至4月6日

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地址： 中環紅棉路22號



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