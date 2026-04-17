燭光音樂會5大必看｜迪士尼+宮崎駿+廣東歌！維港景+獨家$315起

香港好去處｜EGA｜還有什麼比起在萬千燭光之下聽音樂，更加夢幻浪漫的事？享負盛名的燭光音樂會再度回歸香港海事博物館！音樂會將分為5大主題，包括迪士尼、Love&Romance、華語流行曲、宮崎駿以及廣東歌，無論你是追求浪漫夢幻的電影主題曲，還是引發共鳴的流行曲，都能滿足得到！音樂會現時更有2人同行獨家9折，低至$315即可入場，詳情即看內文！



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EGA燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

燭光夜音樂會是香港享負盛名的活動，在各地已舉行多場。燭光夜音樂會分為5個獨立的主題，包括迪士尼、Love&Romance、華語流行曲、宮崎駿以及廣東歌。而今次音樂會將於香港海事博物館舉行，波光粼粼的維港海景與徐徐亮起的燭光、細膩動人的弦樂互相映襯，浪漫至極！

EGA燭光音樂會｜5.24設3場特別場次！一級歷史建築舉行

在5月24日，宮崎駿、華語流行曲燭光音樂會更在亞洲協會香港賽馬會復修軍火庫麥禮賢劇場舉行共3場的特別場次，該地為一級歷史建築，厚實的石牆與殖民時期的軍事建築極具懷舊氣息，而內部則配備高品質的影音設施，絕對是聽音樂會的極佳場地！

EGA燭光音樂會｜5大必看主題

EGA燭光音樂會【1】迪士尼奇幻燭光音樂會──多首電影名曲重現／彷如經歷一連串電影名場面

以另類方式再次體驗迪士尼的童話世界！迪士尼奇幻燭光音樂會開首將以木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》拉開序幕，讓「星星」呼應場內燭光，然後以《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》等迪士尼名曲，讓情感層層遞進，編織一連串溫暖純真的迪士尼童話故事。聽一次音樂會，彷如重新經歷一遍電影的名場面，無論是大人還是小朋友都能享受不一樣的音樂感官體驗！

而是次表演樂團為本地團隊The Euphonious，他們曾參與多個國際大型品牌表演，如卡地亞珠寶、尚美巴黎珠寶等，更在2013年比利時皇后訪港時受邀獨奏，絕對能為觀眾帶來皇室級別的音樂盛宴！

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迪士尼奇幻燭光音樂會

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

日期：2026年5月2日、5月23日（星期六）

樂團：The Euphonious

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歌單參考：木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》、獅子王《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》、灰姑娘《A Dream is a Wish Your Heart Makes》、睡公主《Sleeping Beauty Waltz》、花木蘭《Reflection》、風中奇緣《Colors of the Wind》、魔雪奇緣《Let it Go》、小魚仙《Part of Your World》、美女與野獸《Beauty and the Beast》、白雪公主《Someday My Prince will Come》、玩轉極樂園《Remember Me》、阿拉丁《A Whole New World》



EGA燭光音樂會【2】宮崎駿燭光音樂會──再次感受日本殿堂級作曲家久石讓的魅力

可再次感受日本殿堂級作曲家久石讓的音樂魅力！宮崎駿燭光音樂會將為大家帶來多首名典，以細膩的琴弦演繹《龍貓》、《天空之城》等經典，讓大家在同一個夜晚，沉浸於吉卜力的童真與奇幻世界之中，重新感受《千與千尋》中那份面對未知的勇氣；《魔女宅急便》裡追逐自由的豁達；以及《魔法公主》的史詩感。這些音樂神作都會由細膩動人的弦樂重新演繹，絕對值回票價！

另一大加分位，香港本地樂團Ensemble Apeiron將擔任是次音樂會的表演者，團隊曾在悉尼歌劇院、波士頓美術館、莫斯科音樂學院大廳等世界級舞台演奏，表演絕對稱得上國際級水平！

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宮崎駿燭光音樂會

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

日期：2026年5月24日（特別場）、2026年5月30日

樂團：Ensemble Apeiron

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歌單參考：風之谷《Kushana No Sinryaku》、魔法公主《The Journey to the West》、魔女宅急便《A Town With an Ocean View》、魔女宅急便《Departure》、龍貓《Stroll》、龍貓《Tonari No Totoro》、千與千尋《One Summer's Day》、千與千尋《Always With Me》、千與千尋《Waltz of Chihiro》、哈爾移動城堡《The Merry go round of life》、天空之城《carrying you》



NGA燭光音樂會【3】廣東歌燭光音樂會──與回憶浪漫地重逢

前奏一響，你就知道是什麼歌！《K歌之王》、《追》、《睡公主》、《月半小夜曲》... ...哪一首廣東話歌曾陪伴你度過一個又一個孤單的夜晚？廣東話流行曲燭光音樂會將會以弦樂重塑多首廣東話經典，由張國榮的《追》、《有心人》；陳奕迅的《K歌之王》、《浮誇》，再到張天賦的《反對無效》等，以音樂勾勒出一條八十年代至現代的流行曲時光軌跡，讓大家在成千上萬盞搖曳的燭光包圍下，與回憶浪漫地重逢！

是次音樂會由本地樂團羅曼四重奏（Romer String Quartet）獻奏，樂團曾於美國紐約卡內基音樂廳、日本東京凸版印刷堂等世界舞台表演，演出極具感染力，絕對是無可比擬！

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廣東話流行曲燭光音樂會

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

日期：2026年4月26日

樂團：羅曼四重奏（Romer String Quartet）

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歌單參考：李克勤《月半小夜曲》、張國榮《當年情》、陳奕迅《K歌之王》、G.E.M.《睡公主》、鄭欣宜《女神》、謝安琪《鍾無艷》、張天賦《反對無效》、陳奕迅《浮誇》、張學友《李香蘭》、Beyond《喜歡你》、張國榮《有心人》、張國榮《追》、陳奕迅《歲月如歌》



NGA燭光音樂會【4】華語流行曲燭光音樂會──再次感受「回憶殺」／多首台灣神級名曲

台灣流行文化是每一代人的「回憶殺」，孫燕姿、周杰倫、林俊傑... ...哪一個歌手最能代表你的青春年代？華語流行曲燭光音樂會主打港台流行音樂，以多首經典名曲串連成一個浪漫醉人的音樂之夜。無論是青澀浪漫的《流星雨》，還是刻骨銘心的《刻在我心底的名字》，橫跨多個時代的回憶，總有一首的旋律能走入你的記憶宮殿，再次感受那歲月的餘溫！

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華語流行曲燭光音樂會

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

日期：2026年5月24日（特別場）、2026年5月29日

樂團：羅曼四重奏（Romer String Quartet）

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歌單參考：F4《流星雨》、孫燕姿《天黑黑》、林俊傑《江南》、方大同《愛愛愛》、盧廣仲《我愛你》、范曉萱《我要我們在一起》、周杰倫《Medley（菊花台 / 蘭亭序 / 煙花易冷 / 夜曲 / 最長的電影 / 安靜）》、FIR《Lydia》、陳奕迅《淘汰》、鄧紫棋《泡沫》、A-Lin《Medley（失戀無罪 / 給我一個理由忘記 / 有一種悲傷）》、黃大煒《你把我灌醉》、萬芳《新不了情》、盧廣仲《刻在我心底的名字》



NGA燭光音樂會【5】Love&Romance燭光音樂會──60分鐘聽盡不同國家的愛情經典

浪漫愛情電影不是人人都喜歡，但夢幻動人的旋律，有時候更勝電影對白裡的千言萬語。Love&Romance燭光音樂會，將多首經典愛情音樂名曲連結在一起，讓你感受《吸血新世紀》跨越千年的深情；《First Love》對愛情的瘋狂與嚮往；《花樣年華》的幻得幻失。一個音樂會可聽盡不同國家的愛情經典，60分鐘感受多套電影帶來的感動！

《A Thousand Years》、《If I Ain't Got You》、《All I Ask of You》、《I Wish You Love》、《Perfect》、《Can't Take My Eyes Off You》、《Can't Help Falling in Love》、《First Love》、《Wonderful Tonight》、《Moon River》、《至少還有你》、《Yumeji's theme》（花樣年華主題曲）



Love&Romance燭光音樂會

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

日期：2026年5月22日

樂團：The Euphonious

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EGA燭光音樂會｜門票有什麼優惠？

EGA燭光音樂會現時有二人同行獨家9折優惠，人均低至$315即可入場！

燭光音樂會｜2人同行優惠門票

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

單人門票：$350（大小同價）

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EGA燭光音樂會｜有什麼要注意？

1. 建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。

2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



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