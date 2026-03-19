長者詐騙7大手法｜最新訛稱政府派半價餐飲券！水費單欠款都係假

長者詐騙｜騙徒手法層出不窮，有時候為了更逼真，部分騙徒甚至能說出受害人的名字及身份證號碼增加可信性，令不少長者受騙。《香港01》「好食玩飛」整合7大長者詐騙手法，除了有經典「猜猜我是誰」騙局外，近日亦有長者餐飲券詐騙及假水費單詐騙，即看內文！



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長者詐騙手法【1】長者餐飲券詐騙

近日YouTube有影片訛稱政府向長者派發半價餐飲券，有可能是先上傳資訊正確影片，累積一批訂戶及信任頻道後，再通過SMS及登記網站等釣魚手段，騙取長者個人資料或金錢。

該假消息來源為YouTube頻道「財經大搜查」。（YouTube網頁截圖）

防騙方法：不要盡信網上資訊，應該親自到區議員辦事處或長者中心詢問有關長者福利。



長者詐騙手法【2】假水費單

近日有騙徒冒充水務署，以短訊或電郵方式向市民發送「用水帳戶資料更新提示」通知，並列出所謂 「欠款」，誘使收件人點擊連結進入釣魚網站，並要求輸入個人資料或信用卡資料以繳交費用。由於網站頁面十分逼真，因此會令用戶在不知情下輸入電話號碼及信用卡資料等敏感資料。

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防騙方法：堅持使用傳統且安全的途徑繳費，如有需要應直接撥打水務署熱線查詢。



長者詐騙手法【3】猜猜我是誰

「猜猜我是誰」是經典的詐騙手法，騙徒通常會致電長者並問：「你知唔知我係邊個？」當長者說出一個名字，騙徒就會立即冒認，再表示自己被捕、欠債或者發生意外，並要求長者到指定地點交現金或轉賬。

「猜猜我是誰」是經典的詐騙手法（AI生成圖片）

防騙方法：應反問對方身分，即使對方說換了電話，也先掛斷並嘗試撥打親友的舊電話號碼確認。



長者詐騙手法【4】假冒訊息及連結

利用長者對手機操作的不熟悉，發送大量偽装成日常服務的訊息，例如冒充商店積分到期、快遞公司、調查等，誘使長者點擊連結並輸入個人資料，甚至要求輸入信用卡CVV碼或銀行驗證碼的未知連結，一旦點擊連結有機會被盜取手機上的訊息。

防騙方法：如有懷疑應致電官方查詢，切勿點擊短訊裡的連結，或將個人資料輸入到未知網站。



長者詐騙手法【5】假冒公職人員

騙徒會自稱是衛生署、入境處、警務人員或內地執法機關致電長者，聲稱長者涉及洗黑錢、寄送違禁品等，並要求長者將款項轉移到所謂的「安全賬戶」進行調查，甚至要求長者交出銀行密碼，藉此轉走長者在銀行戶口裡的錢財。

「+852」開頭的本地來電，通常是境外騙徒假冒（網上圖片）

防騙方法：看到顯示為「+852」開頭的本地來電，通常是境外騙徒假冒，應提高警覺。如果有公職人員致電，應向對方核實身分。



長者詐騙手法【6】假冒電訊商

騙徒會致電長者稱其電話服務即將被停用，除非立即續約或繳付罰款。隨後會轉接至「人工服務」，實則是另一名騙徒套取信用卡資訊。或者會訛稱長者開通了「一卡兩號」或其他通訊服務計劃，即將會被扣款，如果長者要求取消服務，騙徒會將電話轉駁至假冒銀行職員的騙徒，用各種藉口指示受害人轉帳至指定銀行戶口。

防騙方法：親自到電訊商實體店核實，不要在電話中透露信用卡號碼。



長者詐騙手法【7】街頭擺殘局

在香港的公園經常有長者捉棋，騙徒亦會混入其中擺設「殘局」，騙徒通常至少3人，一人負責假扮路人贏錢，製造出殘局很容易破的局面；一人偽裝成熱心路人，誘使旁觀者下注；一人則負責坐鎮。長者一旦嘗試與攤主對弈，就會墮入圈套被騙錢。

防騙方法：看到街頭有象棋殘局、賣神藥、高價收零件時，應立即離開。



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