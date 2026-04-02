新希望乳業攜手香港十字牌　借道本土老字號共拓港澳市場

在乳品市場競爭日趨激烈的背景下，品牌之間的深度協同正成為突圍新路徑。新希望乳業股份有限公司（下稱「新乳業」）與香港著名乳企神樂院牛奶廠有限公司（以下簡稱「十字牌」）於4月2日正式簽訂戰略合作備忘錄。雙方擬啟動「Project New Hope+」計劃，透過資源共享與品牌聯乘，共同開拓香港及澳門市場。



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新希望乳業是內地低溫乳品領軍企業，旗下擁有「24小時鮮牛乳」、「活潤」、「初心」等明星品牌，依託全國12個自有牧場與17家乳製品加工廠，構建起「牧場-工廠-市場」的高效冷鏈閉環，並貫徹「鮮立方」戰略，通過持續產品創新、自有菌種庫及全鏈條數智化，構築了堅實的技術護城河。十字牌作為紮根香港逾70年的香港本土知名乳品品牌，憑藉「本地生產、每日配送」的新鮮牛奶，累積了深厚的市場信任與品牌忠誠度，在香港鮮奶市場擁有極高滲透率及穩固的商超渠道。

新乳業與十字牌於4月2日正式簽訂戰略合作備忘錄。

根據合作備忘錄規劃，雙方將採用品牌聯名模式，率先將新乳業旗下的創新品類引入香港，預計今年夏季推出聯名功能性酸奶系列，以細分生活場景為切口，覆蓋「控體輕負擔」、「代餐充能」、「健身補給」等消費場景。到今年第四季度，雙方還將聯合推出特色風味牛乳飲品系列，進駐全港核心超市及便利店渠道，進一步擴大市場覆蓋。

新乳業擁有強大的供應鏈協同能力、差異化產品創新基因；十字牌則具備逾70年深耕香港市場的信任壁壘、本地工廠與商超渠道，以及在年輕化與功能化轉型中的迫切需求。此次合作不僅是能力與渠道的簡單疊加，更是圍繞產品迭代與精準營銷的深度價值共創。

十字牌則具備逾70年深耕香港市場的信任壁壘、本地工廠與商超渠道，以及在年輕化與功能化轉型中的迫切需求。

此次戰略合作的達成，不僅為新乳業佈局港澳市場提供了高效落地的本地支點，也為十字牌注入產品創新與供應鏈升級的新動能。未來，合作將持續深化在鮮奶及功能性乳品領域的協同探索，以消費者需求為核心，共同打造乳業合作的新標杆。

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