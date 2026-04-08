九龍城潑水節2026｜4.11舉行！10大優惠+巿集+潑水體驗附預約連結

九龍城潑水節2026｜今年「龍城美食潑水泰繽紛2026」將於4月11日及12日舉行，活動涵蓋泰國特色市集、潑水體驗、泰拳邀請賽、泰國歌舞表演、泰國服飾體驗，場內更設有特色打卡裝置！《香港01》「好食玩飛」整合活動詳情，即看內文！



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龍城美食潑水泰繽紛2026｜舉行日期及地點

今年「龍城美食潑水泰繽紛2026」將於2026年4月11日至12日於九龍城賈炳達道公園舉行。活動將涵蓋泰國特色市集、潑水體驗、泰拳邀請賽、泰國歌舞表演、泰國服飾體驗，場內更設有特色打卡裝置！此外，九龍城城南道一帶亦會於4月12日舉行泰國巡遊。

龍城美食潑水泰繽紛2026（官方圖片）

龍城美食潑水泰繽紛2026

日期：2026年4月11至12日

時間：12:00 - 21:30

地點：九龍城賈炳達道公園



龍城美食潑水泰繽紛2026｜活動時間表

【1】泰國特色巿集

4月11日：12:00 - 21:30

4月12日：12:00 - 21:30

【2】泰式按摩體驗

4月11日：12:00 - 21:30

4月12日：12:00 - 21:30

【3】泰國歌舞及綜合表演

4月11日：19:00 - 21:00

4月12日：18:30 - 21:00

【4】地區團體表演

4月11日：12:00 - 16:00

4月12日：12:00 - 16:00

【5】潑水體驗（*需事先預約）

4月11日：14:00 - 20:00

4月12日：14:00 - 20:00

👉🏻預約連結

【6】泰拳邀請賽

4月11日：17:00 - 19:00

4月12日：16:00 - 18:00

【7】泰國服飾體驗

4月11日：12:00 - 18:00

4月12日：12:00 - 18:00

【8】泰國巡遊

4月12日：15:30 - 17:00

地點：九龍城城南道一帶

龍城美食潑水泰繽紛2026｜潑水體驗參與方法

登記資格：三歲或以下兒童不可進場；十八歲以下參加者必須由一名十八歲或以上的參加者陪同登記及進入活動場地

登記名額：先到先得，額滿即止。參加者可為自己及最多五名同行人士登記。每名人士只可登記參與其中一節活動

登記方法：請於活動網站填寫登記表格，並選擇欲參與的時段

確認通知：完成登記後隨即顯示二維碼，請自行截圖以作紀錄

更改時段：如參加者需更改時段，請於活動開始前在活動網站登記系統更改

候補名額：未能在活動網站成功登記的人士，可親臨現場排隊等候候補名額

👉🏻預約連結

龍城美食潑水泰繽紛2026｜蓋印換禮品

除了潑水體驗，活動亦將舉行「蓋印換禮品」活動，只要完成以下任務，憑兩個「泰繽紛」市集購物印章，及兩個「龍城深度遊」印章，即可到攤位換領紀念品。

活動步驟

【1】 向「龍城深度遊」工作人員出示「龍城深度遊」特色資訊牌之照片。

【2】 掃描資訊牌上的二維碼進入專屬網頁分頁，尋找隨機位置顯示的電子印章，向「龍城深度遊」工作人員出示。

【3】 於活動市集內任何攤位消費便可獲得檔主蓋章一個。（最多可獲兩個蓋章）

【4】 集齊四個蓋章，便可到「龍城深度遊」的主題攤位換領特色禮品乙份。

特色資訊牌位置

【1】九龍寨城公園：位於「九龍城寨光影之旅」電影場景展入口

【2】機場歲月：位於侯王道及衙前圍道交界

【3】九龍樂善堂：位於龍崗道52號附近

【4】潮州文化：位於城南道19號附近

【5】泰國風情：位於城南道20號附近

【6】寨城追憶：位於貢炳達道避雨亭

【7】侯王古廟：位於東頭村道路牌下，近侯王廟入口

【8】樂口福酒家：位於侯王道45號附近

【9】石屋家園：位於石屋家園附近

龍城美食潑水泰繽紛2026｜10大精選商戶優惠

由3月27日起至4月12日，九龍城一帶亦有多達68個商戶推出優惠慶祝潑水節，優惠更低至7折！

【1】小曼谷泰國美食

優惠內容：消費滿$200龍眼冰1杯

地址：地址: 南角道9號

【2】今晚食漁

優惠內容：飯食、午市每台可獲小食1份

地址：獅子石道13號

【3】火鍋頭

優惠內容：凡堂食消費可獲9折優惠

地址：龍崗道17號

【4】牛歡喜火煱食材專門店

優惠內容：滿300元9折

地址：侯王道45B號

【5】同心泰國菜館

優惠內容：消費滿$200送價值$25木瓜沙律1份

地址：打鼓嶺道11-13號

【6】東星餐廳

優惠內容：午餐送精美甜品

地址：侯王道33號

【7】金麥泰泰國菜館

優惠內容：於4月11至13日期間堂食消費滿$500送芒果糯米飯一份

地址：南角道34號

【8】食餐好

優惠內容：三文魚刺身特價$90一份

地址：獅子石道83號

【9】泰地道泰式料理

優惠內容：凡堂食惠顧滿$350即送鳳爪沙律或炸蝦餅1份及甜品1份

地址：城南道63A號

【10】泰式美食

優惠內容：堂食消費滿$500送芒果糯米飯一份

地址：南角道27號

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