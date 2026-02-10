天文台料明天濕度達95%！專家7招正確清洗抽濕機　直接沖濾網係錯

回南天｜天文台相對濕度｜如何清洗抽濕機｜立春過後，代表回南天殺到！天文台料明日分區濕度直衝95%！不少市民已準備出動抽濕機應戰！然而，若久未清洗或保養不當，抽濕機內部隨時會積聚出嘔心黏液與霉菌！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了台灣清潔達人的3招清洗抽濕機秘訣，教你如何徹底清除機內污垢，避免細菌滋生，即看下文啦！



回南天｜天文台料明天6區濕度達90%以上

根據分區天氣預報，將軍澳、沙田、大埔、打鼓嶺、流浮山、西貢，這6區的相對濕度介乎90%至95%。（天文台截圖）

天文台指，現時影響華南沿岸的東北季候風，會在未來一兩日逐步緩和，該區氣溫回升，可是早晚較為潮濕。根據分區天氣預報，周三早上7時有6區相對濕度高達90%或以上，分別為將軍澳、沙田、大埔、打鼓嶺、流浮山、西貢，這6區的相對濕度介乎90%至95%。

回南天｜抽濕機水箱一定要刷洗？做錯現嘔心黏液！

抽濕機水箱其實是一個常被忽視的衛生死角！如果你發現家中那部抽濕機的水箱裡，出現一圈粉紅色、滑滑的黏液，那要小心了！這不是普通水垢，而是黏質沙雷氏菌與其形成的生物膜！這種生物膜具有強大的附著力，單純把水倒掉或用水沖洗，根本無法根除細菌！

抽濕機水箱其實是一個常被忽視的衛生死角！（AI生成圖片）

若不定期刷洗，抽濕機運作時產生的氣流，會將細菌與黴菌孢子帶入空氣中。長期吸入這些污染空氣，不僅會讓過敏加劇，嚴重時更可能引發「加濕器肺」，即是過敏性肺炎。為了呼吸道健康，建議每次倒水時順手刷洗水箱內部，避免造成家裡的過敏原溫床！

回南天｜清潔達人：簡單3步清洗抽濕機

想要抽濕機運作順暢且不發臭，單純倒掉積水是不夠的！台灣清潔達人「豆豆媽咪」教3步輕鬆清潔抽濕機！

抽濕機水箱清潔【第一步】刷洗

單靠沖水是無法去除水箱表面的黏滑生物膜，清潔的最關鍵動作在於「動手刷」，只需用軟毛刷或海綿或中性洗潔精，針對水箱的轉角處、把手內側凹槽以及浮球連桿下方，加強清潔，就能避免累積髒污！

抽濕機水箱清潔【第二步】殺菌

若發現水箱有白色硬垢，這就是細菌的掩體，這時候必須利用酸鹼處理！只要使用1比10的白醋水或檸檬酸溫水，把水箱浸泡約20分鐘。酸性環境能有效溶解水垢，同時破壞細菌細胞膜，達致高效殺菌的效果。

抽濕機水箱清潔【第三步】徹底乾燥

細菌，尤其是常見的粉紅色黏菌，是極度依賴潮濕環境！所以在清洗抽濕機完畢後，請將水箱倒置徹底晾乾！只要維持表面完全乾燥，就能阻斷細菌生長的必要條件，防止異味與黏垢！

抽濕機隔塵網清洗｜4步延長濾網壽命

除了定期清理水箱，專家提醒進氣口濾網的衛生也至關重要！（AI生成圖片）

除了定期清理水箱，專家提醒進氣口濾網的衛生也至關重要，否則這裡很容易成為細菌滋生的溫床。為了延長濾網壽命並確保清潔效果，請參考以下保養原則：

1. 乾吸勝於直接沖洗：清潔的第一步應先以吸塵器吸除表面灰塵。若直接用水沖洗，灰塵遇水容易結塊並卡進瀘網中，反而更難清理。



2. 控制水溫防止變形：若需水洗，請務必使用40°C以下的常溫水或微溫水。過高的水溫會導致尼龍材質的濾網受熱變形，進而影響過濾效能。



3. 自然陰乾避開陽光：洗淨後的濾網放置於通風陰涼處自然晾乾即可。千萬不要在陽光下曝曬，因為紫外線會加速濾網材質脆化，縮短使用壽命。



4. 注意HEPA濾網：若機器使用的是HEPA濾網，這類材質嚴禁水洗！水分會破壞其纖維結構與靜電吸附功能，一旦髒了就必須直接更換。



（全文完）