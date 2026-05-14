百佳嘉年華｜AI賽車/$1福袋/瘋狂打卡/玩轉超市11推介！贏1車獎品

香港好去處｜酒店入面居然有間超市？不止掃貨還可瘋狂打卡、玩遊戲贏獎品！百佳快閃登陸合和酒店16樓大禮堂，首創「百佳美食及品牌嘉年華」！不但特設超值$1優惠產品，還有巨型藝術裝置、含豐富獎品的遊戲攤位、免費試飲試食等，將顛覆大眾對超市購物的傳統印象，啱晒一家大細參加！現時更有免費入場優惠，「香港01」《好食玩飛》小編，率先為大家揭曉嘉年華11大必玩必睇項目！



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今個5月香港又多個好去處！為了讓市民感受與別不同的超市購物體驗，5月29日至5月31日期間，百佳將於灣仔合和酒店16樓大禮堂，舉行首個「百佳美食及品牌嘉年華」，超過50個品牌參與，集打卡、遊戲、優惠於一身。即睇11大必玩項目！

百佳美食及品牌嘉年華必搶優惠

百佳嘉年華必搶【1】$1優惠、超平福袋、免費試食──每日限量！$1大理石雪花牛扒

嘉年華不但有攤位遊戲和精彩表演，還有大家最關注的$1必搶優惠！例如維他檸檬茶$1一排、可口可樂無糖氣泡驚喜禮袋$1一個、大理石雪花牛扒$1一件等，名額有限，先到先得；此外還有多款驚喜福袋和免費試食，大家記得不要錯過！

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百佳美食及品牌嘉年華必影打卡位

百佳嘉年華必影打卡位【2】巨型佳蛋仔──肥嘟嘟打卡超「呃Like」

第一個必打卡的重點，當然是百佳的專屬吉祥物佳蛋仔！巨型的佳蛋仔將會在16樓大會堂等你打卡合照！這隻放大版的佳蛋仔以超萌造型現身，絕對是全場最搶眼的「呃Like」神物！肥嘟嘟的身型，最適合一家大細與他一同自拍全家福！

百佳嘉年華必影打卡位【3】畫家速畫──韓式超人氣手繪人像畫

嘉年華還特設「畫家速畫」攤位，大家只需一個代幣，就可收穫一張趣怪可愛的手繪人像畫，為這次嘉年華之旅留下獨一無二的實體紀念！無論是情侶放閃，還是閨密搞怪合照，都能被完美捕捉！

百佳嘉年華必影打卡位【4】人生四格──Y2K即影即有！

嘉年華又怎少得和閨密瘋狂打卡？現場特設「人生四格」自拍亭，為大家準備百佳嘉年華專屬的限定可愛相框，讓你與三五知己一同走進去，拍下充滿Y2K風格的「人生四格」即影即有！

百佳美食及品牌嘉年華必睇表演

百佳嘉年華必睇【5】Music Day──多位新晉藝人精彩Live Show

除了打卡元素，百佳美食及品牌嘉年華更於5月29日特設「Music Day」，邀請了多位新晉藝人為大家帶來精彩表演！當中包括《全民造星6》的Jacky Fan、Kris、小雞，以及新晉男子組合ALITZ等，讓大家有得玩，兼有表演睇！

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百佳美食及品牌嘉年華必玩遊戲

嘉年華怎少得遊戲和獎品？百佳美食及品牌嘉年華遊戲攤位設有多款得意可愛的獎品，例如佳蛋仔文件夾、全天候行佳佳蛋公仔等，當中大獎更有超好攬的佳蛋仔蛋蛋咕（Cushion）及可「磁」續抱抱佳蛋公仔，超適合送給另一半或用來氹小朋友！大家只要參加「SELECT是叻扔彩虹」、「樂入圈套」及「碌for FUN」就可隨時贏回家中！

百佳嘉年華必玩【6】SELECT是叻扔彩虹──童年回憶「扔彩虹」贏大獎

要數全場最受歡迎的贏大獎遊戲，必定是充滿童年回憶的「扔彩虹」！大家只要於SELECT攤位購物就可參加，自問是「神射手」的朋友，就不要錯過這個贏大獎的機會！

SELECT是叻扔彩虹──童年回憶「扔彩虹」贏大獎！

百佳嘉年華必玩【7】樂入圈套──考你眼界！

自問眼界好的朋友，切勿錯過攤位「樂入圈套」！場上站滿了不同造型、不同顏色底座的可愛佳蛋仔，顏色分別對應不同獎品。每個代幣可獲得5個圈，只要成功圈中指定佳蛋仔，就可得到相關禮物一份！

樂入圈套──考你眼界！

百佳嘉年華必玩【8】碌for FUN──極具挑戰性！鬥快贏大獎

如果你「定力十足」兼手眼協調滿分，就一定要挑戰「碌for FUN」！這款遊戲極度考驗耐性與操作技巧，玩家需要小心翼翼地控制重心，然後將滾球安全送到終點。過程驚險刺激，稍有不慎隨時前功盡廢，啱晒與朋友一齊比拼，鬥快贏獎！

碌for FUN──極具挑戰性！鬥快贏大獎

百佳嘉年華必玩【9】佳蛋仔電能賽車──AI賽車 小朋友放電最啱！

講到全場最高性價比的遊戲，一定非「佳蛋仔電能賽車」莫屬！大家只需用一個代幣，就可坐入「佳蛋仔駕駛艙」，手握實體軚盤，以第一身視角遙控專屬的迷你賽車在賽道上狂飆！遊戲更是2人同行玩法，無論是一家大細上演賽車對決，還是情侶們來一場甜蜜大戰都極具趣味！

百佳嘉年華必玩【10】Tote bag工作坊──DIY專屬袋仔！揹住「掃貨」

嘉年華特設「環保袋DIY工作坊」，大家只需使用6個代幣，就可以獲得一個印有百佳吉祥物「佳蛋仔」的可愛Tote Bag！你可以自由發揮創意，度身訂造一個獨一無二的專屬款式，揹住去各個攤位瘋狂「掃貨」！

Tote bag工作坊──DIY專屬袋仔！揹住「掃貨」

百佳嘉年華必玩【11】精算王現場競猜遊戲──全場最考眼力和計數！隨時贏一車獎品

各位精打細算的媽咪是時候一展身手！「精算王現場競猜遊戲」絕對是全場最考眼力和計數的活動。遊戲每日設有3個時段，參加者需要利用雪亮的眼睛及購物經驗，競猜一架裝滿各款貨品的購物車總值。只要估價最接近真實總值，即可將整車豐富貨品免費贏走！

精算王現場競猜遊戲──全場最考眼力和計數！隨時贏一車獎品

百佳美食及品牌嘉年華門票及免費入場方法

想親身體驗百佳美食及品牌嘉年華的朋友，就要留意啦！嘉年華入場門票分為實體門票及電子入場券。實體門票只售$10，更包含3個免費代幣（代幣$5／1個）＋1張精算王現場競猜遊戲券，即買即玩！

現時只要是易賞錢App會員，於全線香港百佳、FUSION、TASTE、TASTExFRESH新鮮生活、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL，每買滿$185或以上，即可獲贈1張免費實體門票及1張電子入場券！

百佳美食及品牌嘉年華實體門票只售$10，包含3個免費代幣。

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