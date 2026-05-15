點心放題13間｜米芝蓮/維港景/4小時任食鮑魚+龍蝦酥+叉燒！$88起

點心放題｜飲茶｜近年不少茶樓及酒店相繼推出點心放題，以划算價格任食點心作招徠，甚至比傳統飲茶更經濟實惠。《香港01》「好食玩飛」精選13大點心放題推薦，當中有每位低至$88可任食3小時的街坊茶樓、米芝蓮級數的酒店中菜廳，亦有中西融合的新派中菜館，不知魚子燒賣你又試過未？



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

點心放題【1】添好運——點心泰斗監修！懷舊豬油包＋鵪鶉蛋燒賣

有「平民米芝蓮」之稱的添好運點心專門店，K11分店將於5月23日推出「懷舊廣東歌Free Flow點心派對」，一日限定3小時任食放題！除了有多款懷舊點心，現場更有DJ打碟助興，而所有懷舊點心均由入行逾80年的老師傅符星監修，重現60年代的經典港式味道，其中欖仁冰肉千層糕，將白麵糰與混合欖仁、椰絲及肥豬肉的鹹蛋黃層層相間，口感豐富、充滿鹹香；另外還有健康版豬油撈飯、果仁豬油包、XO醬鵪鶉蛋燒賣等點心，同樣值得一試！

點心派對預約

添好運

地址：K11藝術商場1樓119號

放題供應日期：5月23日（星期六）19:00

收費：$500／位



點心放題【2】羲和雅苑——$134起任食／尖沙咀分店有海景

羲和雅苑3大分店推出90分鐘點心放題，其中尖沙咀及東涌分店每位只需$134起可任食30多款點心，包括蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃等經典點心，以及麻蓉包、雞包仔等懷舊款式，另提供多款前菜、主食及甜品，例如乾燒伊麵、薑汁小桃膠等，選擇豐富！此外，尖沙咀分店更有海景可觀賞，CP值超高！

羲和雅苑

地址：

東涌達東路20號東薈城名店倉4樓417號舖／

尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OTE203號舖／

中環皇后大道中139號The L.Place1樓

放題供應日期：：星期一至日 中午12:00至14:00

收費：$134起／位（另需加一服務費及茶芥）



點心放題【3】家嫂一家大小——$168起午市任食！

「家嫂一家大小」推出點心、小菜、粉麵飯午市任食放題，每位只需低至$168！放題於每日11:00至18:00供應，有多達72款美食任點任食，而且免收加一及茶芥，非常抵食！除了有蝦餃、小籠包、山竹牛肉球等經典點心外，更有金銀蛋芥菜、炒蜆等小菜，還有各款養生果茶及鮮果飲品，可謂誠意十足！

家嫂一家大小

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心3樓

放題供應日期：每日11:00至18:00

收費：$168起／位



點心放題【4】科學園囍慶酒家——$108起任食4小時

位於沙田的囍慶酒家推出點心及海鮮放題優惠，只需每位$108起，即可於4小時內無限任食超過50款點心、粉麵及海鮮等豐富菜式。點心涵蓋各種經典和新穎款式，有原隻鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、夏威夷風情薄罉、雪山叉燒包等，另外更有清酒煮鮑魚、灼蝦等海鮮都是任點，品類多元之餘，環境同樣明亮舒適！

囍慶酒家（科學園）

地址：沙田香港科學園科技大道西一號一樓

放題供應時間：星期一至日 11:00-15:00

收費：$108起／位



點心放題【5】凱悅軒——$388歎午市放題 任食逾20款點心

位於Hyatt Regency凱悅酒店內的中餐廳凱悅軒，推出午市點心放題！食客只需在官網預約，即可以早鳥優惠$388的價錢任食超過20款點心，適合一家人來飲茶聚會！放題包含手工點心及粥粉麵飯，必食推介是嚴選本地梅頭肉製成的蜜汁叉燒、經典筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣和安蝦鹹水角等。

凱悅軒

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓

放題供應時間：10:00至12:00

收費：$388起／位



點心放題【6】嘗申滙——$580任食近40款滬菜及點心 必試如花雕小籠包

位於中環的滬菜餐廳嘗申滙（The Merchants），周末推出名為「嘗．點心雅宴」（Belle Époque Brunch）的早午餐放題，食客可在兩小時內任點逾40款滬菜及點心，定價為每位成人$580，另可選配每位$980起的香檳暢飲套餐。

菜單由經驗豐富主廚的陳天龍師傅主理，主廚曾服務於多家知名滬菜館，包括米芝蓮星級餐廳「蘇浙匯」、上海菜餐廳「留園雅敘」等。菜單前菜以招牌紹酒醉雞為亮點，點心則包含如花雕小籠包、烏魚子鮮肉糯米燒賣、薺菜鮮蝦春捲及金網鍋貼等。餐廳環境優雅，更可觀賞到維港景色，適合親朋好友歡聚和商業聚會。

嘗申滙

地址：置地廣塲中庭告羅士打大廈44樓

放題供應時間：逢星期六、星期日及公眾假期 12:00-14:00

收費：$580／位，另可選配每位$980起的香檳暢飲套餐



點心放題【7】龍逸軒——$399任食近30款點心 原隻南非鮑魚燒賣

九龍酒店中菜廳龍逸軒，每日早午分別有兩個時段提供任食點心Brunch，每位$399可享用30款點心，點心款式包括春筍金箔蝦餃、沙律醬蝦多士、蠔皇黑毛豬叉燒包等，更有限點原隻南非鮑魚燒賣，也有中西合璧的甜品選擇，例如十年陳皮蓮子紅豆沙和芒果拿破崙等，非常滿足！

龍逸軒

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

放題供應時間：星期一至五 10:45-12:45／13:15-15:15

收費：$399／位



點心放題【8】唐述——IFC新派中菜館 維港景+金栗燜龍蝦+魚子燒賣

IFC新派中菜館唐述，環境氣派十足充滿格調，坐窗邊可以望維港景。新派做法把中菜融合了西餐的風格，其早午餐任食屬於半放題形式，前菜五代同堂、湯品花膠螺頭姬松茸燉竹絲雞、主菜金栗燜龍蝦或蔥香焗鱈魚每位一份，其後則可點近21款的無限量點心及甜品，包括魚子燒賣、⻄班牙黑毛豬蹄酥、貴妃玉露等。

唐述

地址：中環金融街8號國際金融中心商場二期3樓3101-3107號舖

放題供應時間：星期六、日 12:00-14:00

收費：$1,316／2位｜人均$658（免加一服務費及茶芥）



點心放題【9】 常滿百家菜——$158無限時食近百款小菜點心 必食大大粒蝦餃皇

荃灣大鴻輝內的常滿百家菜，主打兩款無限時任食套餐，有小菜點心任食或火鍋點心任食。兩款套餐同價，午市僅需$158，近百款小菜、點心、燒味無限時由朝食到晚，多款經典點心大大粒蝦餃皇、小籠包、水煮魚片都包含在內，加$10更可追加無限量任飲酒水，適合同朋友聚會！

常滿百家菜

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心12樓

放題供應時間：星期一至日 11:30-16:30

收費：午市$158起／位（星期六、日及假期，每位加$10）



點心放題【10】 御名園——最平$138任食90分鐘 再送花膠灌湯餃

御名園在荃灣、荔枝角、元朗和鴨脷洲均有分店，茶樓定期推出$138起午市點心放題，放題有超過40款點心小食供選擇，其中包括鮮牛肉滑腸粉、手工流汁叉燒包、鮮蝦炸雲吞等，每位顧客更可獲贈花膠灌湯餃和鮑魚燒賣各一份。

御名園

地址：

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期5樓5A號舖

荔枝角深盛路8號碧海藍天AEON超市地下L0004號舖

元朗鳳翔路15-21號鴻運中心地下A1、3-10、69-70號舖

利東商場3樓301-303號舖



放題供應時間：星期一至日 11:00-16:00

收費： $138起／位（2位起）



點心放題【11】龍悅（火炭店）——$88任食3小時！

火炭的龍悅以點心放題深受街坊歡迎，放題套餐星期一至日及公眾假期都適用，最平$88就可以任食3小時，提供近60款點心、炒粉麵，另外再有即灼時蔬及多款湯粉麵於自助區域，而最重要食是沙田商業中心於星期六日有免費泊車優惠，一家大細外出遊車河都適合！

龍悅 （火炭店）

地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心2樓

放題供應時間：星期一至日及公眾假期 11:00至13:30

收費：$88／位（另需加一服務費及$15茶芥）



點心放題【12】國金軒——任食米芝蓮指南推薦點心

位於尖沙咀The Mira美麗華酒店3樓的國金軒，自2012年起連續多年獲得《香港澳門米芝蓮指南》推薦。餐廳去年推出「任食點心午餐」後廣受好評，於是今年再度回歸，在星期一至五供應，每位收費$398。

食客可於3小時內享用招牌蟹籽豚肉燒賣、晶瑩鮮蝦餃、黑松露野菌餃及薑蔥牛柏葉等多款精緻點心，同時提供6款中式甜品選擇，如紅桑子凍糕、鬆化合桃酥、香芒楊枝甘露及蛋白杏仁茶湯丸等。

國金軒

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期The Mira Hong Kong 3樓

放題供應時間：星期一至五 11:30至14:30

收費：$398起／位



點心放題【13】南海一號——邊看維港景邊歎點心

南海一號位於尖沙咀iSQUARE國際廣場30樓，其近窗位置可飽覽180度維港景致，可邊看海景邊歎點心。餐廳星期一至五，最平$218，顧客可於11:30至14:30，共120分鐘內享用28款精緻點心，例如黑魚子燒賣、黑松露素粉果、鮑汁鳳爪及瑤柱香妃雞等。

南海一號

地址：香港尖沙咀彌敦道63號iSquare國際廣場30樓

放題供應時間：星期一至日 11:30至14:30

價錢：$218起／位（另需加一服務費及$28茶芥）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略