香港美食｜永年魷魚豬腸10餸只需$76！2.2起免費拎車仔麵口味薯片

香港美食推介｜永年金牌大碗麵10餸$76？

永年「金牌大碗麵」自推出以來深受食客喜愛，承載著品牌對品質的執著。碗中薈萃10款招牌車仔餸，包括清甜無渣的入味蘿蔔、繁複工序滷製的招牌豬腸、嫩滑豬紅，以及慢火炆煮的肉嫩雞翼等等，全由廚房團隊每日精心準備！

湯底以老雞、果皮、川弓等食材每日新鮮熬製，更可搭配自家手工秘製咖喱辣醬或特調麻辣醬(五級辣度選擇)，風味層次豐富。這不僅是一碗麵，更是永年士多60多年來對每款車仔餸一絲不苟的成果，體現了經典美食值得反覆細味的匠心精神。

香港美食推介｜如何免費拎永年獨特口味薯片？

根香港60多年的永年士多車仔麵，始終秉持「用心做好每款餸」的宗旨，傳承地道風味。為讓更多顧客深入體驗這份不變的堅持，品牌首度聯乘日本知名零食品牌「日清湖池屋」，推出期間限定送薯片活動。

由2026年2月2日起，大家只要點選永年士多歷久不衰的皇牌產品「金牌大碗麵」 ，即可免費獲贈「永年 x 日清湖池屋聯名薯片」1包，口味包括惹味咖喱辣以及特調麻辣，隨機附贈，數量有限，送完即止！

香港美食推介｜永年地址？

「永年」從一間街坊士多起步，紮根超過60年，由劉永年先生創辦的永年士多，見證三代人成長，由爺爺手中承傳的地道味道，到今日全港13間分店，地址詳情如下：

新界

元朗教育路 88 號寶城洋樓地舖 2-4 號

屯門屯順街 1 號屯門市廣場一期地下 G073 及 G075 號舖

天水圍濕地公園路 9 號濕地公園商場 9 號舖

大埔安邦路 8 號大埔超級城 C 區 1 樓 516-517 舖

粉嶺聯和道 51 號路德會聯和市場 S17-S36 號攤位

青衣青敬路 31-33 號青衣城一期地下 G26-G27 號舖



九龍

尖沙咀加拿芬道 46 號地下前舖 7-8 號

佐敦彌敦道 380 號逸東酒店地下 1 號舖

大角咀奧海城 2 期 1 樓 103 號舖大食代 2 號攤位

觀塘成業街 6 號泓富廣場地下 G01 舖

紅磡必嘉街 121 號黃埔天地奇妙坊(第一期)G9A 號舖

旺角彌敦道 591 號豐怡中心地下及 1 樓



香港

銅鑼灣謝斐道 482 號兆安廣場地下 7-9 號舖



