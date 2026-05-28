百佳嘉年華即將開幕！掃貨玩遊戲贏獎品7攻略！留意3時段+$1牛扒

百佳首個大型嘉年華即將於合和酒店大禮堂開幕！大家準備好入場大玩特玩兼瘋狂掃貨未？場內品牌攤位和遊戲攤位超過50個，優惠多多，容易花多眼亂，如果不想錯失最抵優惠和慢人一步體驗好玩遊戲，就一定要看下去，「香港01」《好食玩飛》頻道為大家整理進場7大實戰攻略，鎖定最抵優惠、哪些高CP值攤位，保證你絕不錯過任何著數，滿載而歸！



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百佳美食及品牌嘉年華7大攻略

百佳嘉年華攻略【1】如何買票最抵？

百佳美食及品牌嘉年華開幕（5月29日）在即，尚未購買門票的朋友，想以最抵方法入場，首選當然是把握最後機會成為易賞錢會員，於百佳及旗下品牌門市買滿$185或以上，免費換領實體門票及電子入場券各1張！實體門票包含3個代幣及1張競猜遊戲券，CP值超高。此外，大家也可以在大會現場直接購買，每張只售$10。

易賞錢會員於百佳及旗下品牌門市買滿$185或以上，免費換領實體門票及電子入場券各1張。

百佳嘉年華攻略【2】必搶$1頂級牛扒／$50乳酪福袋（總值$200）

百佳美食及品牌嘉年華其中一大亮點，當然是$1優惠、$50福袋，不過數量有限，而且是嘉年華獨有，絕對會成為大家必搶的第一位。當中首推每日限量50件的美國直送頂級牛肩胛肉眼牛扒（原價$108），會場價僅售$1，絕對要鎖定。另外可口可樂無糖氣泡驚喜禮袋（總值$136），包含多款汽水、3D拼圖，也是必搶目標之一。除$1優惠外，NowAday精選乳酪福袋（總值$200）亦只需$50，相當於25折，非常划算！嘉年華優惠眾多，大家記得帶定特大環保袋進場慢慢發掘！

百佳嘉年華攻略【3】Mark實時間贏大獎！每日限辦3場「精算王」現場競猜遊戲

百佳美食及品牌嘉年華的重頭戲「精算王」現場競猜遊戲，玩家只要估中滿載貨品的購物車總額，就有機會贏走「成車貨」！不過提提大家，遊戲每日限定只設3個參與時段，建議提早預留時間到台前備戰！

遊戲每日限定設3個參與時段。

百佳嘉年華攻略【4】免費試飲試食＋贈品 星巴克咖啡／健康食油

百佳美食及品牌嘉年華各大品牌攤位提供免費試飲試食、免費贈品，包括：雀巢咖啡NESCAFÉ免費請喝星巴克咖啡；上水爆谷憑實體門票送12安士爆谷；讚好刀嘜FB專頁，送高健零反式食油一支；以及雀巢牛奶公司攤位，可免費參加扭蛋遊戲，隨時贏取純乳酪新鮮杯、濃豆樂綠豆奶條、百福豆漿樽裝，以及超市優惠券等等，全都是零成本即可享，絕對是入場必定要留意的著數！

百佳嘉年華攻略【5】消費送大禮！24K嘉頓金罐／餐具套裝

除了免費試飲試食的攤位，百佳美食及品牌嘉年華還有不少品牌提供「消費滿指定金額送贈品」的著數，重點推介包括：日清購物滿$40或$80，分別送日清杯麵餐具套裝及「ラ王」湯碗；嘉頓消費滿$38可挑戰夾公仔機，大獎為24K雜錦嘉頓金罐（價值$1,999）；原味家作消費滿$90（湯券除外），送指定1公升飲品等等。數量有限，記得不要錯過！

百佳嘉年華攻略【6】最抵玩攤位推介！隨時贏巨型佳蛋仔Cushion

百佳美食及品牌嘉年華的遊戲攤位眾多，應該怎樣玩最好？如果要細數最高CP值攤位，當然是佳蛋仔電能賽車、畫家速畫、人生四格，這些只需一個代幣就玩到。佳蛋仔電能賽車支援兩人對戰，一齊享受親子或情侶互動時光。而畫家速畫及人生四格更有紀念品可以帶走，非常抵玩。

如果想玩遊戲之餘，還有豐富獎品可帶走，則推介SELECT是叻扔彩虹、樂入圈套及碌for FUN。對自己技術有信心的參加者必玩，用技術贏取巨型佳蛋仔Cushion，無論是送給另一半，還是氹小朋友開心都一流！

百佳嘉年華攻略【7】記實5.29 Music Day！新晉歌手輪流表演

百佳美食及品牌嘉年華於5月29日特設「Music Day」，請來多位新晉歌手現場表演，包括《全民造星6》的Jacky Fan、Kirs、小雞，以及新晉男子組合ALITZ等，由12:30至19:00輪流表演，大家瘋狂掃貨、玩攤位遊戲之餘，記得不要錯過藝人的精彩演出！

Music Day 時間 出場歌手 12:30-12:50 Jacky Fan 13:30-14:00 Heibi 14:30-15:00 Ho Ming 15:30-16:00 小津 16:30-16:50 ALITZ 17:30-18:00 Kirs 18:30-19:00 小雞

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百佳美食及品牌嘉年華｜活動詳情

百佳美食及品牌嘉年華於5月29日至31日於灣仔合和酒店16樓大禮堂舉行，為期只有三天，錯過當中優惠絕對會「走寶」，建議大家入場前先Bookmark好這份實戰攻略，鎖定哪些必搶、必玩，以最醒目方式玩轉嘉年華，贏盡豐富獎品。還未買飛的朋友趕快行動，約齊家人朋友齊齊狂歡掃貨！

日期及時間：

5月29-30日（星期五、六）（12:00-20:00，19:30停止進場）

5月31日（星期日） (10:00-18:00，17:30停止進場）

地址：灣仔合和酒店16樓大禮堂

交通：灣仔地鐵D出口行約5分鐘



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