太興優惠券｜套餐$33/敏華/茶木/亞參14餐廳適用！早午晚慳足$333

太興優惠｜太興集團特別推出「太興App 3週年激賞」，只要下載「太興App」，即可享集團旗下14大品牌的餐廳優惠！當中優惠多達33個，例如會員可享茶市及晚市$3優惠券、全日$33優惠券、$3加購美食等。想知優惠詳情就要留意下文！



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太興優惠｜6月起推$3抵食券+$33歎早餐

2026年6月1日至8月31日，為慶祝「太興App」3週年，太興集團特別推出「太興App 3週年激賞」，只要下載「太興App」，即可盡享集團旗下14大品牌指定餐品，新舊會員均可享多達33款餐飲優惠，總值高達$333，包括太興、敏華冰廳、茶木及錦麗等餐廳。

活動分為兩大階段，包括6月率先登場的「$3抵食萬歲」，會員可享茶市及晚市$3優惠券、全日$33優惠券、$3加購美食等優惠；以及於7月限定推出的「$33日日食」，於指定日子以優惠價$33享用14大品牌精選餐品，涵蓋早餐至晚市時段。

太興集團6月起推$3抵食券+$33歎早餐（官方圖片）

太興優惠第一階段｜「$3抵食萬歲」享19款餐飲優惠券

2026年6月1日至8月31日，下載「太興App」成為會員或現有會員，均可享19款「$3抵食萬歲」餐飲優惠券（合共24張），適用於太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、安金稻、一橋拉麵、瓊芳冰廳、興哥清湯腩、餃子鎮、滿山‧台北及TOKENYO，共14個太興集團旗下餐廳品牌。

太興優惠｜優惠精選一覽

太興優惠【1】茶市$3優惠券（共3張）

會員憑券於指定餐廳分店茶市惠顧滿$40或以上（加一前），可作$3使用。

適用餐廳：太興（航天城分店除外）、敏華冰廳（香港機場及山頂分店除外）、茶木、亞參雞飯（山頂分店除外）、靠得住（山頂分店除外）、錦麗、Tommy Yummy、安金稻、一橋拉麵、瓊芳冰廳、興哥清湯腩、餃子鎮滿山‧台北TOKENYO



太興優惠【2】晚市$3優惠券（共3張）

會員憑券於指定餐廳分店晚市惠顧滿$60或以上（加一前），可作$3使用。

適用餐廳：太興（航天城分店除外）、敏華冰廳（香港機場及山頂分店除外）、茶木、亞參雞飯（山頂分店除外）、靠得住（山頂分店除外）、錦麗、Tommy Yummy、安金稻、一橋拉麵、瓊芳冰廳、興哥清湯腩、餃子鎮滿山‧台北TOKENYO



太興優惠【3】全日$33優惠券（共2張）

會員憑券於指定餐廳分店全日惠顧滿$300或以上（加一前），可作$33使用。

適用餐廳：太興（航天城分店除外）、敏華冰廳（香港機場及山頂分店除外）、茶木、亞參雞飯（山頂分店除外）、靠得住（山頂分店除外）、錦麗、Tommy Yummy、安金稻、一橋拉麵、瓊芳冰廳、興哥清湯腩、餃子鎮滿山‧台北TOKENYO



太興優惠【4】太興App外賣自取$8優惠券

會員憑券於指定餐廳分店全日惠顧太興App外賣自取滿$90或以上，可作$8使用。

適用餐廳：太興（航天城分店除外）、敏華冰廳（香港機場及山頂分店除外）、茶木、亞參雞飯（山頂分店除外）、靠得住（山頂分店除外）、錦麗、Tommy Yummy、安金稻、一橋拉麵、瓊芳冰廳、興哥清湯腩、餃子鎮滿山‧台北TOKENYO



太興優惠【5】茶木$8草仔粿香韻奶茶優惠券

會員憑券於茶木上午11:00後可以優惠價$8享用草仔粿香韻奶茶（凍／熱）一杯（價值$35）。

太興優惠【6】太興+$3健康油菜加購抵食券

會員憑券於太興上午11:00後惠顧滿$60或以上，可以加購價$3加配健康油菜一份（價值$26）。

太興優惠【7】敏華冰廳+$3原盅靚湯加購抵食券

會員憑券於敏華冰廳下午茶或晚市惠顧滿$60或以上，可以加購價$3加配原盅靚湯一份（價值$30）。

太興優惠【8】茶木+$3溏心蛋加購抵食券

會員憑券於茶木上午11:00後惠顧滿$60或以上（加一前），可以加購價$3加配310溏心蛋（1隻）（價值$19）。

太興優惠【9】亞參+$3馬來拉茶加購抵食券

會員憑券於亞參雞飯（山頂分店除外）全日惠顧滿$60或以上，可以加購價$3加配馬來拉茶（凍／熱）一杯（價值$25）。

太興優惠【10】靠得住+$3混醬腸粉加購抵食券

會員憑券於靠得住粥麵小館（山頂分店除外）全日惠顧滿$60或以上（加一前），可以加購價$3加配混醬腸粉（輕盈）一碟（價值$30）。

太興優惠【11】錦麗+$3素菜春卷加購抵食券

會員憑券於錦麗上午11:00後惠顧滿$60或以上（加一前），可以加購價$3加配素菜春卷（2件）（價值$26）。

太興優惠【12】Tommy Yummy+$3炸冬蔭魚餅加購抵食券

會員憑券於Tommy Yummy全日惠顧滿$60或以上（加一前），可以加購價$3加配炸冬蔭魚餅（2件）（價值$24）。

太興優惠【13】安金稻+$3香脆炸雞加購抵食券

會員憑券於安金稻全日惠顧滿$60或以上，可以加購價$3加配香脆炸雞（4件）（價值$20）。

太興優惠【14】一橋拉麵+$3中華燒賣加購抵食券

會員憑券於一橋拉麵全日惠顧滿$60或以上（加一前），可以加購價$3加配中華燒賣Combo一客（價值$24.9）。

太興優惠【15】瓊芳冰廳+$3蛋撻加購抵食券

會員憑券於瓊芳冰廳早市、午市或下午茶堂食惠顧滿$60或以上，可以加購價$3加配蛋撻（酥皮／曲奇皮）一個（價值$9）。

太興優惠【16】興哥清湯腩+$3牛筋加購抵食券

會員憑券於興哥清湯腩全日惠顧滿$60或以上，可以加購價$3加配牛筋（50g）（價值$32）。

太興優惠【17】餃子鎮+$3酸漬蘿蔔加購抵食券

會員憑券於餃子鎮全日惠顧滿$60或以上，可以加購價$3加配酸漬蘿蔔一碟（價值$22）。

太興優惠【18】滿山‧台北+$3金黃無骨鹽酥雞（小份）加購抵食券

會員憑券於滿山‧台北上午11:00後惠顧滿$60或以上（加一前），可以加購價$3加配金黃無骨鹽酥雞（小份）一份（價值$24）。

太興優惠【19】TOKENYO+$3炸紫菜粉絲卷加購抵食券

會員憑券於TOKENYO全日惠顧滿$60或以上，可以加購價$3加配卜卜脆炸紫菜粉絲（6件）一份（價值$42）。

太興優惠第二階段｜「$33日日食」7月限定$33歎招牌美食

2026年7月6日至23日，會員只需於指定日子逢星期五於「領取優惠券」專區搶券，即可以優惠價$33享用14大品牌指定餐品，活動涵蓋早餐、午市、下午茶及晚市時段，各大品牌將於指定日子限量輪流推出精選美食優惠，餐品價值由$41至$88不等。

太興優惠【20】太興指定套餐$33

7月6日早市惠顧太興（航天城分店除外），可以$33享用火腿生菜絲通粉配炒蛋及鬆脆多士套餐（價值$41）。

太興優惠【21】敏華冰廳指定套餐$33

會員憑券於敏華冰廳（香港機場及山頂分店除外）2026年7月13日上午11:00前可以優惠價$33享用潮式沙茶牛肉公仔麵 配 炒滑蛋及歐式軟多士套餐一份（價值$41）。

太興優惠【22】茶木指定套餐$33

會員憑券於茶木2026年7月14日下午5:30後可以優惠價$33享用蜜糖磚塊一份（價值$88）。

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