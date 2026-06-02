收銀車2026｜6月時間表+地點一覽！免手續費+八達通／支付寶增值

收銀車｜家中堆積了超多散銀（硬幣）怎麼辦？金管局收銀車公布了6月的最新服務日程表，讓大家處理過剩的「神沙」，收銀車不但可將硬幣轉換成現金，更可用作八達通卡或電子錢包增值，包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞及WeChat Pay，而且完全沒有手續費，十分方便！即睇下文了解！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

收銀車｜什麼時候有收銀車？

金管局收銀車提供免費收集硬幣服務，在不同時段遊走全港18區，每一區停留約一星期，並於上午10時至晚上7時為市民服務。日前，金管局公布了6月的最新服務日程表，有需要的朋友就要留意啦！

收銀車服務時間：上午10時至晚上7時



收銀車｜接收的硬幣有上限嗎？

值得留意，收銀車並不是什麼硬幣都接受。大家提供硬幣之前，必須先清理帶來硬幣當中的雜物和塵埃。此外，每人每次回收上限為大約10公斤硬幣。收銀車內設有電子磅作點算，如超出10公斤硬幣的人，將需要下車再次輪候。

收銀車｜收銀車接受什麼硬幣？

服務人員收到硬幣後，會檢查其狀況。如發現雜物、生鏽、染色、沾水、發霉或不可辨認的硬幣，會取出並交還客戶，以免影響機器正常運作。另外，收銀車不接受港幣以外的其他硬幣，亦不提供紙幣或硬幣找換服務。

收銀車接受的港幣類型如下：

● 1982年或以後的一毫硬幣

● 1975年或以後的二毫硬幣

● 1977年或以後的五毫硬幣

● 1978年或以後的一元硬幣

● 1975年或以後的二元硬幣

● 1980年或以後的五元硬幣

● 所有十元硬幣



+ 2

收銀車服務時間及地點｜6月時間表

黃大仙區

黃大仙翠竹花園第六座

日期：6月8日（星期一）至6月14日（星期日）

＊6月10日（星期三）及6月13日（星期六）暫停



元朗區

元朗又新街38號（近又一新城商場）

日期：6月9日（星期二）至6月11日（星期四）

＊6月8日（星期一）暫停



元朗水邊圍邨疊水樓對出空地

日期：6月12日（星期五） 至6月14日（星期日）



觀塘區

油塘高翔苑高麟閣側

日期：6月15日（星期一）至6月21日（星期日）

＊6月18日（星期四）暫停



收銀車服務時間及地點一覽。（香港旅遊發展局）

深水埗區

深水埗東沙島街（近東蘭閣B座）

6月15日（星期一）至6月21日（星期日）

＊6月17日（星期三）暫停



油尖旺區

旺角上海街朗豪坊門外路旁停車處（近亞皆老街交界）

日期：6月22日（星期一） 至6月25日（星期四）

＊6月24日（星期三）暫停



西洋菜南街路旁停車處（銀行中心廣場對出）

日期：6月26日（星期五）至6月28日（星期日）



大埔區

大埔安浩里八號花園側（康文署流動圖書館服務點）

日期：6月22日（星期一） 至6月24日（星期三）



白石角科進路12號（雲滙二期十座對出）

日期：6月26日（星期五）至6月28日（星期日）

＊6月25日（星期四）暫停



收銀車服務時間及地點一覽。（香港自遊樂在18區）

屯門區

屯門豐安街避車處（展亮技能發展中心外）

日期：6月29日（星期一）至7月5日（星期日）

＊7月2日（星期四）暫停



沙田區

香港科學園議事廣場（近高錕會議中心「金蛋」）

日期：6月29日（星期一） 至7月2日（星期四）

＊7月1日（星期三）暫停



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略