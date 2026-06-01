麥當勞優惠｜快閃優惠$45減$5！$39雙層芝士孖堡套餐+$9.5脆薯皇

打工仔恩物又加入新成員！麥當勞「人氣著數套餐」由6月1日起加入$39雙層芝士孖堡套餐，每晚6點後更有$49 Double雙層芝士孖堡套餐！幫大家鍚住荷包！另有全新登場的熱情果波波梳打，經典人氣脆薯皇及菠蘿批亦會載譽歸來，想知有咩優惠、好食推介，繼續往下看！👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

今次麥當勞更邀請洪嘉豪重新演繹耳熟能詳的「Ba Da Ba Ba Ba i’m lovin’ it」（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜$39雙層芝士孖堡套餐

麥當勞「人氣著數套餐」加入新成員！6月1日起早上11點起，除了現有的$29麥樂雞（6件）、$30.5豬柳蛋漢堡及$39麥炸雞（2件）套餐，現在更加入$39雙層芝士孖堡套餐，幫大家慳到盡！無論是餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，及麥當勞App購買都可以享有優惠！

$39雙層芝士孖堡套餐（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜$49 Double雙層芝士孖堡

鍾意「孖芝」的朋友就更不能錯過晚上6點起的晚間「Double Double」限定「Double雙層芝士孖堡」！套餐優惠價只需$49，就可以歎到四層100%純牛肉加兩層香濃芝士，帶來Double大滿足！

$49 Double雙層芝士孖堡超值套餐（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜+$9.5升級熱情果波波梳打&脆薯皇／$11.5菠蘿批

今期更加推全新熱情果波波梳打及經典脆薯皇！熱情果梳打配上Q彈波波，入口清新解渴，最啱熱辣辣的夏天品嘗！選購任何超值套餐時加$9.5升級至「大大啖組合」即可歎到這個滋味組合！

選購任何超值套餐時加$9.5升級至「大大啖組合」即可歎熱情果波波梳打及脆薯皇（麥當勞圖片）

載譽歸來還有酸酸甜甜的菠蘿批！只需要$11.5就可以歎到這個經典好滋味！

$11.5 菠蘿批（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜PayMe領券買滿$45即減$5

即日起至6月8日，可於PayMe領取麥當勞$5快閃優惠券！領券當日內（有效期至領券當日23:59）於麥當勞餐廳或App惠顧滿$45或以上，以PayMe付款即自動扣減$5！每人最多可使用一張優惠券。

PayMe領券買滿$45即減$5（麥當勞圖片）

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