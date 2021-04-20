撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-20 06:00

除了收工，相信大部份打工仔全日最期待的一刻就是放Lunch！放午飯的時候，你又喜歡和同事三五成群去食晏，還是獨家村「自私食」？

《我要準時下班》劇照

有網民以「返工自己一個食飯有咩問題？」為題在討論區展開討論，帖文引來網民熱議。《香港01》飲食記者整理了當中8個原因，作為打工仔的你又是否認同？👇👇

+ 3 + 3 + 3

😎同場加映1：盤點大排檔8大必叫美食 炒蜆與炸蠔餅外 網民：最後一樣最重要😎

有網民以「去大排檔有咩係必嗌？」為題在討論區展開討論，《香港01》飲食記者整理當中8款最受歡迎的美食，最後一樣每個去到必定會嗌！點擊下圖看看中有無你心水 👇👇

最後一樣個個都嗌！想知餘下4樣？立即點擊睇全文 👉👉盤點大排檔8大必叫美食 炒蜆與炸蠔餅外 網民：最後一樣最重要

🤣🤣同場加映2：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

其餘4位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔

🤤🤤🤤同場加映3：「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？🤤🤤🤤

「如果你一生只能食一樣食物，你會選什麼？」相信不少人都問過自己這個問題，不不知道你的答案和全球網民的選擇是否相同？外國網站Ranker最近跟據全球304,400票，得出「一生人只能吃一種食物排名榜」，冠軍實至名歸，朱古力、薯條等很多人的至愛又排第幾？👇👇即刻睇你心愛的美食是否上榜👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知第11至第1位有無你喜愛的美食？立即點擊內文👉👉「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？