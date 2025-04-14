將軍澳美食16推介｜Hashtag B／低調高手／石爐Pizza／8色小籠包

將軍澳美食16間推介｜將軍澳雖然遠離市區，但勝在面積夠大，連接調景嶺、坑口和寶琳，因此有不少餐廳林立。記者為大家推介以下16間將軍澳美食餐廳，包括文青Cafe、港式小食、意法Fusion菜、平價日式牛肉飯、潮州打冷等，除了近年人氣大熱的蛋撻店Hashtag B，還有石爐烤焗Pizza專門店The Pizza Pig，方便大家去將軍澳踩完單車歎美食！



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將軍澳美食【1】Chef's Stage Kitchen —— 酒店級西餐廳、必食厚身豬鞍扒

Chef's Stage Kitchen由三位擁有逾15年經驗的西廚創辦，餐廳環境優雅舒適，走酒店級西餐路線，而且食材由世界各地進口。當中推介菜式包括炭燒美國天然極黑厚切豬鞍扒、黑松露牛肝菌蘑菇燴意大利飯、新鮮活藍青口伴意大利軟包等等。豬鞍扒雖然較厚身，但肉質卻保持鮮嫩多汁，值得一試！

Chef's Stage Kitchen

地址：將軍澳唐俊街12號天晉匯地下G03號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 21:00



將軍澳美食【2】THE HUNTER —— 必試乾式熟成21天M2肋眼扒

位於將軍澳海濱公園海旁的THE HUNTER，景觀舒適開揚，設有室外用餐區，入夜後四處亮起微黃的街燈，氣氛頗浪漫，適合慶祝特別日子。餐廳主打多款扒類、海鮮、漢堡等地中海菜。其中肋眼扒採用乾式熟成21天的M2牛扒，有咬口之餘不會太硬，是店家引以為傲的菜式，另外軟殼蟹漢堡不但有手掌般大小，肉質更是外酥內嫩，非常抵食！

THE HUNTER

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下11號舖

營業時間：星期一至五 12:00 - 00:00／星期六至日 11:30 - 00:00



將軍澳美食【3】Chilli Lime —— 必試咖喱羊肉、炭燒豬頸肉

喜歡吃酸酸辣辣食物的朋友，這間東南亞口味餐廳Chilli Lime就最適合不過！餐廳裝修充滿異國風情，主打越、泰、印度菜，當中推介傳統咖喱羊肉、酥油薄餅和炭燒豬頸肉。這裡的咖喱偏濃味，但不算太辣；羊肉大大份之餘，還不會有羊騷味。此外，炭燒豬頸肉煎得香脆、肉質彈牙，還夾帶炭香，配搭秘製醬汁還可增加風味，值得一試！

Chilli Lime（MONTEREY Place）

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地下G07號舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 23:00



將軍澳美食【4】The Pizza Pig —— 石爐烤焗pizza、豬肉專門店

主打特色手工長型Pizza店及豬肉料理的The Pizza Pig，店舖以藍白色為主，充滿歐陸風情，氣氛夠晒Chill，適合一大班人聚餐。餐廳的招牌菜鬼馬「豬」意薄餅，以手撕豬手、意大利香草肉腸、辣肉腸、火腿、辣豬皮等製成，不但啖啖肉，且加入了辣豬皮脆片，豐富了Pizza口感，非常特別！另外，餐廳也有其他菜色，如慢煮醬燒牛肋骨、巴馬臣芝士薯條及烤雜菜等，同樣大受歡迎！

The Pizza Pig

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地下G10-11號舖

營業時間：星期一至五 12:00 - 22:00／星期六至日 11:00 - 22:30



將軍澳美食【5】樂天皇朝 —— 必試八色小籠包、蘿蔔絲酥餅

想在將軍澳吃到高質上海菜，不妨試試位於將軍澳中心的樂天皇朝，除了經典的上海美食，如小籠包、賽螃蟹、擔擔麵外，還有造型精緻的蘿蔔絲酥餅，以及李白醉雞等美食。店家的小籠包不但皮薄餡靚、賣相吸引，而且共有8種不同口味，當中推介蟹粉小籠包，蟹粉香氣撲鼻，而且充滿湯汁，絕對是每次來餐廳必點的美食！

樂天皇朝

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G樓G31號舖

營業時間：星期一至日 11:30 - 22:00



將軍澳美食【6】Hama Sushi —— 日本過江龍迴轉壽司

日本過江龍迴轉壽司Hama Sushi以提供平價迴轉壽司聞名，曾被稱為「壽司郎勁敵」。近日有網民發現Hama Sushi即將進駐將軍澳東港城，有關舖位已經圍板裝修，日後想食迴轉壽司又多一個選擇。除了基本的三文魚和吞拿魚壽司，Hama Sushi還會不定時推出限定壽司，如特大松葉蟹腳壽司等，每碟價格低至$12，該店的抹茶蒙布朗同樣是必點的美食！

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Hama Sushi

地址：將軍澳坑口東港城223&225號舖

營業時間：星期一至日 10:30 - 22:00



將軍澳美食【7】Hashtag B —— 招牌拿破崙焦糖千層撻

Hashtag B的招牌拿破崙焦糖千層撻，備受小紅書力捧，更被列為來港必食蛋達之一，經常一到出爐時間即被搶購一空！大家在將軍澳都可以吃到香脆千層撻，近期大熱的開心果千層撻、流心抹茶千層達、韓國大熱扁牛角包、五色菠蘿包、雲朵吐司等，都是店內大人氣產品！

Hashtag B

地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn

營業時間：星期一至日 10:00 - 21:30



將軍澳美食【8】低調高手 —— 招牌雞蛋仔發哥都食過

多位明星光顧過的低調高手大街小食在將軍澳開分店，主打港式小食雞蛋仔和格仔餅，價錢由$24至$38，有原味、鹹蛋黃、朱古力、蘋果和辣肉腸。雞蛋仔「外脆內Q」，粒粒脆卜卜，就連周潤發（發哥）、陳奕迅（Eason）、謝霆鋒等明星都光顧過！留意暫時只接受現金付款。

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低調高手

地址：將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期UG樓UG036號舖UNY生活創庫內

營業時間：星期一至日 11:30 - 20:00



將軍澳美食【9】SUKIYA すき家 —— 唔使去旺角排長龍

以平價牛肉飯著稱的すき家在將軍澳都有分店，不用去旺角排長龍！すき家於1982年在日本橫濱開業來，目前於日本擁有1,956間店舖，是日本牛丼連鎖店的NO.1。招牌牛丼上有秘製醬汁煮製而成的薄切肥牛，配上新鮮熱騰騰的白飯。而且有多種配菜可選，建議加購以日本產雞蛋製成的溫泉蛋，配搭牛丼一流！

（fb@Sukiya Hong Kong-すき家 香港）

SUKIYA すき家

地址：

將軍澳唐明街2號TKO Spot 2樓205A號舖

將軍澳調景嶺彩明街1號彩明商場2樓247-248號舖

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期2樓2086-2087號舖

營業時間：每間分店營業時間不同，詳情可瀏覽官方網站



將軍澳美食【10】Seoulmate —— 擺盤靚韓國菜+韆鞦打卡位

為大家介紹一間非常igable的韓式cafe —— Seoulmate！這間餐廳主打創意韓國料理，招牌菜有外型可愛的「舊Seoulmate雲下的泡菜炒飯」，即是蛋白梳乎厘包着泡菜流心蛋炒飯。除此之外，還有其他造型超級可愛的料理或甜品，例如「震到耳仔都可能斷埋北極熊明治奶凍」、「小兔仔·金箔蕃茄芝士午餐肉西炒飯」，可愛到想一口咬下去！店內有2個鞦韆打卡位置，非常搶手！

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Seoulmate（動物友善餐廳）

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place 地下G25B-G26A號舖

營業時間：星期一至五 12:00 - 22:00／星期六至日 11:30 - 22:00



將軍澳美食【11】Hygge —— 意法Fusion菜

主打日式料理的人氣食店悄悄食堂，其姊妹品牌Hygge登陸將軍澳海濱長廊一帶！店內設計為復古和式風格，更設可麗餅爐台！Hygge主打意大利和南法Fusion菜，供應多款可麗餅（Crepe）、薄餅和奶昔。

其中必試的便是多款即叫即做的可麗餅，鹹甜口味包括法式油封鴨配自家製肝醬Galette、焦糖蘋果塔、法式火焰焦糖可麗餅、普羅旺斯燉菜以及獨創的炙燒劍魚明太子千島醬配吞拿魚蓉薄餅等等。

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Hygge

地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙地下G33號舖

營業時間：星期一至五 10:00 - 22:00／星期六至日 10:00 - 15:30；17:30 - 22:00



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將軍澳美食【12】GOSO GOSO Bakery

將軍澳日韓系麵包店GOSO GOSO Bakery ，主打多款日韓手工製麵包，包括丹麥酥、芝士醬冬甩、吉士醬牛角包鬆餅、吐司及蛋糕甜品等，部分更標榜由日本直送，性價比極高，麵包控們記得留意！

GOSO GOSO Bakery

地址：將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期UG樓UG036號舖UNY生活創庫內

營業時間：星期一至日 08:30 - 22:00



將軍澳美食【13】陳儀興飯店 —— 60年老字號潮州菜

陳儀興飯店這個名字相信各位老饕餮都不全陌生，作為新蒲崗60多年老店，不止附近街坊支持，更吸引不少區外人專程來一嘗高質潮州菜滋味。在將軍澳分店同樣受歡迎，其中一樣非常受歡迎的菜式就是滷水鵝肝，師傅用濃郁的滷水，細火浸熟浸鵝肝，比起法國鵝肝完全是一種的享受，咬下去不會一口油。

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陳儀興飯店

地址：將軍澳至善街9號地下2-3號舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 23:30



將軍澳美食【14】NOC Coffee Co. —— 曾入選全球50間最佳咖啡店

曾入選全球50間最佳咖啡店的NOC Coffee進駐將軍澳，新分店佔地4,000呎，採用落地大玻增加空間感，設計以純白色、水泥灰為主，加上座位旁的綠色植物陪襯，環境舒適。新分店更設有烘焙空間，每日新鮮製造麵包蛋糕。

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NOC Coffee Co.

地址：將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下1A號舖

營業時間：星期一至日 08:00 - 18:00



將軍澳美食【15】Urban Coffee Roaster —— 工業風精品咖啡店

這間本地精品咖啡店的將軍澳旗艦店佔地約3,000呎，裝修走復古工業風格，店面吸引超多人打卡。店內設有窗邊位，可以望著海景歎美食，亦可以外賣一杯咖啡到海傍散散步。Cafe最出名就是自家烘焙的咖啡豆，提供約15款手沖咖啡，另外還有沙律、主菜、甜品等美食。

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Urban Coffee Roaster

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下12號舖

營業時間：星期一至日 08:00 - 19:00



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將軍澳美食【16】研香 —— 開心果梳乎厘

人氣港式糖水店研香主打自家研磨糖水，將軍澳分店裝潢主打木系簡約風。除了傳統的糖水外，還有開心果系列特色甜品，包括開心果豆腐花、開心果梳乎厘、開心果拿鐵等！還有如同水墨畫一般適合打卡的芝麻鮮奶豆花。

研香

地址：將軍澳寶琳運亨路1號新都城中心一期G樓G28號舖

營業時間：星期一至五 12:00 - 00:00／星期六至日 09:00 - 00:00

