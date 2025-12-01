美孚美食10大｜1間兩餸飯有龍蝦！$10生蠔/雞煨麵/空氣感梳乎厘

美孚美食推介｜美孚雖然不大，但其實也有不少美食進駐，而且很多都鄰近港鐵美孚站，相當方便。此外，美孚附近更有經常舉辦文化活動的饒宗頤文化館，享受完美食還可順道去逛逛。《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家搜羅10間必食餐廳，有價錢親民的上海菜，也有充滿情調的打卡Cafe，詳情即睇內文！



美孚美食推介【1】車輪餅小姐——美孚名物爆饀車輪餅

居住在美孚的居民應該對車輪餅小姐不陌生。餐廳主打足料爆饀、麻糬煙煙韌韌兼每日新鮮製造的車輪餅，不但有超過10款的口味可選擇，而且價錢親民，每個約為$15。當中流心焙茶吉士麻糬車輪餅，濃厚的茶味，中和了車輪餅的甜度，令味道更平衡及有層次，怕甜的朋友最啱；另一款焦糖曲奇&Lotus脆脆醬麻糬車輪餅，軟糯的麻糬搭配Lotus脆脆，令口感更加豐富，而且超多焦糖醬，食落非常滿足！

車輪餅小姐

地址：美孚新邨吉利徑19號50B7號舖



美孚美食推介【2】滄浪亭——必食惹味嫩雞煨麵

滄浪亭已在美孚屹立多年，是街坊熟知的老店舖。店舖主打各款上海湯麵、拌麵、小食，而最出名的就是嫩雞煨麵，煨麵麵質偏軟腍，入口順滑，而且麵量十足，而煨麵的靈魂在於它的湯底，充滿淡淡濃郁的奶香味，配搭嫩滑的雞肉非常惹味。另外推介蔥油開洋拌麵，滿滿的蔥油與香口的蝦米令拌麵味道更香濃，每條麵條亦相當掛汁。

滄浪亭

地址：美孚新邨第二期平台65號舖



美孚美食推介【3】PHI Coffee & Pancake——空氣感日式梳乎厘

PHI Coffee & Pancake主打即叫即整、充滿空氣感的日式梳乎厘。梳乎厘口感鬆軟，配搭楓糖漿略帶焦香的味道，層次更豐富。除了經典原味，Cafe還有多款口味的梳乎厘，如藍莓希臘乳酪梳乎厘、石板街梳乎厘及英式伯爵茶梳乎厘，款款也有精緻的擺盤，非常適合打卡影靚相。另外，Cafe還提供意大利飯、意粉及全日早餐等輕食，同樣別具特色。

PHI Coffee & Pancake

地址：美孚百老匯街69-119號美孚新邨地下91A號舖



美孚美食推介【4】燕姐佳味手撕雞專門店——平價高質手撕雞

燕姐佳味手撕雞專門店除了沙薑、鹽焗、香辣等基本口味外，還有較為重口味的藤椒、麻辣及孜然味，當中推介秘製香辣手撕雞，雞肉鮮嫩多汁，搭配辣度恰到好處的香辣汁和芫荽，十分惹味。另外還有日式雞絲撈麵加麻醬，麵條彈牙，配上濃郁麻醬和嫩滑的雞絲，味道非常有層次，而且價錢實惠，僅售$40。

燕姐佳味手撕雞專門店

地址：美孚新邨2期吉利徑19號地下50B5號舖



美孚美食推介【5】House of Joy 悅滿軒 —— 復古西餐廳！$688二人餐

House of Joy 悅滿軒位於經常舉辦文化活動的美孚饒宗頤文化館，該藝術館屬百年歷史古蹟，非常古色古香，而餐廳裝修亦同樣以復古的磚塊與木色系作設計，非常高雅，是約會的好地方。菜色方面，餐廳主打多國菜，包括10吋薄餅、意粉、意大利飯等。另外推介冬日三重限定優惠，包括是$688二人同享「主廚品鑑套餐」、 $10生蠔以及All You Can Drink暢飲2小時優惠！

House of Joy 悅滿軒

地址：青山道800號饒宗頤文化館H座



美孚美食推介【6】Street Bomber——人氣巴斯克芝士蛋糕

主打巴斯克芝士蛋糕的Street Bomber，是區內非常有人氣的外賣糕點小店，其巴斯克芝士蛋糕外層焦香，口感綿密，芝士味道濃郁，而且非常多口味可選擇，除了有傳統的原味和朱古力味外，還有開心果、伯爵茶及小山園抹茶味，切件價錢$29起，相當親民。如買一個5寸的蛋糕作節日慶祝也不用$200，非常抵食！此外，小店還有原條日式卷蛋糕可選擇，同樣深受街坊歡迎！

Street Bomber

地址：美孚百老匯街69-119號美孚新邨四期3號地舖



美孚美食推介【7】Wolf Den Cafe——狼主題歐陸田園風Cafe

Wolf Den Cafe是以狼為主題的Cafe，Cafe的佈置亦相當有格調，門面仿照歐陸田園的深色木造小屋設計，內部還有仿皮椅子、牛油果色的窗簾等充滿復古氣息的家具，營造出非常寫意的氣氛。當中推介狼穴英式早餐，有黑松露炒蛋、煙肉、香腸、焗蕃茄、焗豆、炒蘑菇、火腿、薯格、多士，炒蛋質感濕潤鬆軟，夾帶淡淡黑松露的木香味，另外還可試試他們的狼穴牛肉漢堡及明太子意粉。

Wolf Den Cafe

地址：美孚百老匯街1A號地舖



美孚美食推介【8】Casa Bistro——必試卡邦尼意粉

隱藏於美孚新邨二期平台，主打西式美食的Casa Bistro，店舖雖小，但勝在環境寧靜，可悠閒地享受美食。當中推介野菌卡邦尼意粉配脆煙肉巴瑪臣芝士，醬汁比例恰到好處，不會太多而感到油膩，而意粉亦相當彈牙。不喜歡吃意粉的，也推介他們的意大利燉飯和煎三文魚扒，燉飯十分Creamy，而三文魚扒做到表面焦脆，但仍保留肉汁，非常出色。

Casa Bistro

地址：美孚新邨二期平台65C號舖



美孚美食推介【9】甜品森林——糖水＋特色意粉小店

甜品森林是區內開業多年的街坊小店，是想在美孚吃糖水或晚上宵夜的好選擇。小店除了提供西式及中式糖水外，還有特色的自選意粉，可自由配搭肉類，當中推介選攝蜆肉，份量不僅多，而且味道鮮甜，另外還可選擇配菜、醬汁或加配菇湯。甜品方面，首推合桃露和香芋椰汁西米露，合桃露非常足料，口感細膩滑溜；香芋椰汁西米露的芋頭煮得軟糯，且充滿芋香。

甜品森林

地址：美孚恆柏街2-8號美孚新邨六期N29C1號舖



美孚美食推介【10】三多美食——香港兩餸飯關注組推介！

「三多美食」是香港一間受歡迎的兩餸飯餐廳，連香港兩餸飯關注組都推介！店家以款式多樣、份量充足和價格親民而聞名，被不少食客視為「糧尾救星」或「窮人恩物」！店內每日提供的菜式多達20款以上，除了常見的港式小菜，亦有較特別的選擇，例如是日鮮魚、蒸白鱔、蒜蓉粉絲蒸龍蝦、椒鹽蝦、芋頭扣肉、薑蔥炆頭腩、蜜椒薯仔牛仔骨等。兩餸飯$38起；單餸$45起。

三多美食

地址：美孚蘭秀道2號美孚新邨五期地下N6號舖



