將軍澳美食25推介｜平絕香港$4串燒！焦糖千層撻＋炭燒豬頸肉

將軍澳美食｜將軍澳雖然遠離市區，但勝在面積夠大，連接調景嶺、坑口和寶琳，因此有不少餐廳林立。《香港01》「好食玩飛」記者為大家推介25間將軍澳美食餐廳，包括文青Cafe、港式小食、串燒、燒肉、意法Fusion菜等，方便大家去將軍澳踩完單車歎美食！



將軍澳美食【1】MilkyShop —— 韓國人氣烘焙品牌首間海外快閃店！

韓國首爾人氣烘焙品牌MilkyShop是不少港人旅遊時必買的手信，主打不同口味的美式焦糖奶油夾心餅乾，在香港和首爾都擁有極高人氣！MilkyShop近日開設了海外首家官方快閃店，正正位於將軍澳PopCorn！快閃店提供法式焦糖燉蛋、焦糖牛奶、花生醬及抹茶口味的餅乾，每人每天限購4盒！

Milky Shop

日期：2025年11月27日至2026年2月27日

地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn 1 1樓Kiosk 5



將軍澳美食【2】老馮茶居 —— 新分店！必食古法千層糕+蛋黃蓮蓉包

老馮茶居在元朗、荃灣、旺角、大埔都有分店，而將軍澳分店則在11月中全新開幕！老馮茶居店鋪以六、七十年代的舊情懷為主題，主打多款傳統點心，包括製作工序繁複的古法千層糕，口感鬆軟且帶有濃郁的鹹蛋黄味。其他人氣點心有足料蛋黃蓮蓉包、老馮鮮蝦餃、蟹子燒賣皇、古法牛肉球等，同樣值得一試！

老馮茶居

地址：將軍澳寶琳貿業路8號新都城中心三期地下G23號舖



將軍澳美食【3】NINETYs —— 新分店！必試黯然銷魂飯+精品咖啡

屢獲殊榮的精品咖啡店NINETYs近日在將軍澳開設了全新分店！NINETYs主打精品咖啡，供應來自世界各地咖啡烘焙商的自家烘焙咖啡，則提供一系列Fusion菜例如：黯然銷魂溫泉蛋飯、慢煮M2和牛西冷、韓式牛面頰煎蛋拌飯等，選用的都是健康食材且使用健康的烹調方式，大吃特吃都無負擔！

NINETYs

地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn 1地下G19號舖



將軍澳美食【4】Maison Beirut —— 正宗黎巴嫩美食！

Maison Beirut坐落於將軍澳海濱，以正宗黎巴嫩美食及充滿異國風情的用餐環境而聞名！餐廳由黎巴嫩人創辦，一系列菜式由埃及總廚設計，必食推介包括黎巴嫩雞肉卷、黎巴嫩烤魚、羊肉鷹嘴豆蓉、冷開胃菜雜錦拼盤、香滑雞乳酪拌飯及黎巴嫩法式多士。

Maison Beirut

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲格林威治村地下10號舖



將軍澳美食【5】沖繩二段料理 —— 新開幕！必食邪惡芝士炊飯

沖繩二段料理是2013年登錄香港的沖繩品牌，在香港有11家分店，而將軍澳分店則在2025年7月底全新開幕！餐廳主打海鹽焦糖冬甩、石鍋炊飯、沖繩風蒸飯和炸雞，款款賣相精緻而且完美還原沖繩味道！其中必食推介有邪惡芝士番茄飯、櫻花蝦明太子蒸飯、柚子雞及沖繩海鹽焦糖冬甩，下午茶餐最平更只需$42！

沖繩二段料理

地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn 1地下G48號舖



將軍澳美食【6】木屋燒烤 —— 串燒最平$4.6！必食烤生蠔、烈焰牛肉

內地過江龍「木屋燒烤」近日在將軍澳開設了第三家分店，主打即叫即燒的肉類及海鮮串燒。雖然是串燒店，但餐廳環境舒適乾淨，而且沒有油煙！餐廳的必食推介有蜜汁雞翼、烤生蠔、烈焰牛肉等，串燒的性價比亦十分高，最平$4.6串，烤生蠔都只是$18！

木屋燒烤

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心B1樓B17-B18號舖



將軍澳美食【7】KOKA 小野人 —— 台灣夜市風味串燒！低至$9串！

位於MONTEREY Place的串燒店「KOKA 小野人」主打台灣夜市風味的串燒及美食，深受將軍澳居民歡迎！餐廳裝修以淺木色為主調，搭配編織家具及捕夢網裝飾等，比起串燒店更像一間Cafe！餐廳的人氣串燒有蒜蓉烤茄子、墨西哥烤玉米、蒜蓉烤生蠔、烤雞軟骨、烤雞腎等，以及超濃厚芝士撈一丁、酸辣粉、黑松露芝士撈丁等熱食，最平$9！

小野人 KOKA

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地下G25A號舖



將軍澳美食【8】Owens —— 波希米亞Cafe！推介焗生蠔／肉眼扒

Owens是一家選用波希米亞為題的Cafe，提供一系列融合西式及中式風格的餐點，以及自家製的甜品和飲品。餐廳主打熱食包括美國安格斯肉眼牛扒、北海道帶子黑松露意大利飯 、蒜蓉焗生蠔、芝士焗生蠔等。甜品方面，麻糬卷蛋、提拉米蘇、法式焦糖燉蛋等都是必食推介！

Owens

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心1樓135A號舖



將軍澳美食【9】安平燒肉 —— 全新厚切牛舌＋日本A4+和牛任食！

安平燒肉全新4款極高CP值餐單，包括日本頂級和牛的「日本A4+和牛饕宴」、「澳洲M8和牛宴」、「SRF極黑牛餐」及「安平好康之選」，可以食盡日本A4+和牛、日本牛肩胛肉眼壽喜燒、極．厚切檸檬牛舌、烤白鱔、手切安格斯牛小排等多款美食！其中厚切檸檬牛舌更是超人氣餐點，外皮微焦帶鹹香，肉質彈牙，加上檸檬汁調味，十分完美！

安平燒肉

地址：將軍澳唐德街9號PopCorn1 2樓PopFood 4號舖



將軍澳美食【10】Chef's Stage Kitchen —— 酒店級西餐廳、必食厚身豬鞍扒

Chef's Stage Kitchen由三位擁有逾15年經驗的西廚創辦，餐廳環境優雅舒適，走酒店級西餐路線，而且食材由世界各地進口。當中推介菜式包括炭燒美國天然極黑厚切豬鞍扒、黑松露牛肝菌蘑菇燴意大利飯、新鮮活藍青口伴意大利軟包等等。豬鞍扒雖然較厚身，但肉質卻保持鮮嫩多汁，值得一試！

Chef's Stage Kitchen

地址：將軍澳唐俊街12號天晉匯地下G03號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 21:00



將軍澳美食【11】THE HUNTER —— 必試乾式熟成21天M2肋眼扒

位於將軍澳海濱公園海旁的THE HUNTER，景觀舒適開揚，設有室外用餐區，入夜後四處亮起微黃的街燈，氣氛頗浪漫，適合慶祝特別日子。餐廳主打多款扒類、海鮮、漢堡等地中海菜。其中肋眼扒採用乾式熟成21天的M2牛扒，有咬口之餘不會太硬，是店家引以為傲的菜式，另外軟殼蟹漢堡不但有手掌般大小，肉質更是外酥內嫩，非常抵食！

THE HUNTER

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下11號舖



將軍澳美食【12】Chilli Lime —— 必試咖喱羊肉、炭燒豬頸肉

喜歡吃酸酸辣辣食物的朋友，這間東南亞口味餐廳Chilli Lime就最適合不過！餐廳裝修充滿異國風情，主打越、泰、印度菜，當中推介傳統咖喱羊肉、酥油薄餅和炭燒豬頸肉。這裡的咖喱偏濃味，但不算太辣；羊肉大大份之餘，還不會有羊騷味。此外，炭燒豬頸肉煎得香脆、肉質彈牙，還夾帶炭香，配搭秘製醬汁還可增加風味，值得一試！

Chilli Lime（MONTEREY Place）

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地下G07號舖



將軍澳美食【13】The Pizza Pig —— 石爐烤焗pizza、豬肉專門店

主打特色手工長型Pizza店及豬肉料理的The Pizza Pig，店舖以藍白色為主，充滿歐陸風情，氣氛夠晒Chill，適合一大班人聚餐。餐廳的招牌菜鬼馬「豬」意薄餅，以手撕豬手、意大利香草肉腸、辣肉腸、火腿、辣豬皮等製成，不但啖啖肉，且加入了辣豬皮脆片，豐富了Pizza口感，非常特別！另外，餐廳也有其他菜色，如慢煮醬燒牛肋骨、巴馬臣芝士薯條及烤雜菜等，同樣大受歡迎！

The Pizza Pig

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地下G10-11號舖



將軍澳美食【14】樂天皇朝 —— 必試八色小籠包、蘿蔔絲酥餅

想在將軍澳吃到高質上海菜，不妨試試位於將軍澳中心的樂天皇朝，除了經典的上海美食，如小籠包、賽螃蟹、擔擔麵外，還有造型精緻的蘿蔔絲酥餅，以及李白醉雞等美食。店家的小籠包不但皮薄餡靚、賣相吸引，而且共有8種不同口味，當中推介蟹粉小籠包，蟹粉香氣撲鼻，而且充滿湯汁，絕對是每次來餐廳必點的美食！

樂天皇朝

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G樓G31號舖



將軍澳美食【15】Hama Sushi —— 日本過江龍迴轉壽司

日本過江龍迴轉壽司Hama Sushi以提供平價迴轉壽司聞名，曾被稱為「壽司郎勁敵」。近日有網民發現Hama Sushi即將進駐將軍澳東港城，有關舖位已經圍板裝修，日後想食迴轉壽司又多一個選擇。除了基本的三文魚和吞拿魚壽司，Hama Sushi還會不定時推出限定壽司，如特大松葉蟹腳壽司等，每碟價格低至$12，該店的抹茶蒙布朗同樣是必點的美食！

Hama Sushi

地址：將軍澳坑口東港城223&225號舖



將軍澳美食【16】Hashtag B —— 招牌拿破崙焦糖千層撻

Hashtag B的招牌拿破崙焦糖千層撻，備受小紅書力捧，更被列為來港必食蛋達之一，經常一到出爐時間即被搶購一空！大家在將軍澳都可以吃到香脆千層撻，近期大熱的開心果千層撻、流心抹茶千層達、韓國大熱扁牛角包、五色菠蘿包、雲朵吐司等，都是店內大人氣產品！

Hashtag B

地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn



將軍澳美食【17】低調高手 —— 招牌雞蛋仔發哥都食過

多位明星光顧過的低調高手大街小食在將軍澳開分店，主打港式小食雞蛋仔和格仔餅，價錢由$24至$38，有原味、鹹蛋黃、朱古力、蘋果和辣肉腸。雞蛋仔「外脆內Q」，粒粒脆卜卜，就連周潤發（發哥）、陳奕迅（Eason）、謝霆鋒等明星都光顧過！留意暫時只接受現金付款。

低調高手

地址：將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期UG樓UG036號舖UNY生活創庫內



將軍澳美食【18】SUKIYA すき家 —— 唔使去旺角排長龍

以平價牛肉飯著稱的すき家在將軍澳都有分店，不用去旺角排長龍！すき家於1982年在日本橫濱開業來，目前於日本擁有1,956間店舖，是日本牛丼連鎖店的NO.1。招牌牛丼上有秘製醬汁煮製而成的薄切肥牛，配上新鮮熱騰騰的白飯。而且有多種配菜可選，建議加購以日本產雞蛋製成的溫泉蛋，配搭牛丼一流！

SUKIYA すき家

地址：

將軍澳唐明街2號TKO Spot 2樓205A號舖

將軍澳調景嶺彩明街1號彩明商場2樓247-248號舖

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期2樓2086-2087號舖



將軍澳美食【19】Seoulmate —— 擺盤靚韓國菜+韆鞦打卡位

為大家介紹一間非常igable的韓式cafe —— Seoulmate！這間餐廳主打創意韓國料理，招牌菜有外型可愛的「舊Seoulmate雲下的泡菜炒飯」，即是蛋白梳乎厘包着泡菜流心蛋炒飯。除此之外，還有其他造型超級可愛的料理或甜品，例如「震到耳仔都可能斷埋北極熊明治奶凍」、「小兔仔·金箔蕃茄芝士午餐肉西炒飯」，可愛到想一口咬下去！店內有2個鞦韆打卡位置，非常搶手！

Seoulmate（動物友善餐廳）

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place 地下G25B-G26A號舖



將軍澳美食【20】Hygge —— 意法Fusion菜

主打日式料理的人氣食店悄悄食堂，其姊妹品牌Hygge登陸將軍澳海濱長廊一帶！店內設計為復古和式風格，更設可麗餅爐台！Hygge主打意大利和南法Fusion菜，供應多款可麗餅（Crepe）、薄餅和奶昔。

其中必試的便是多款即叫即做的可麗餅，鹹甜口味包括法式油封鴨配自家製肝醬Galette、焦糖蘋果塔、法式火焰焦糖可麗餅、普羅旺斯燉菜以及獨創的炙燒劍魚明太子千島醬配吞拿魚蓉薄餅等等。

Hygge

地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙地下G33號舖



將軍澳美食【21】GOSO GOSO Bakery

將軍澳日韓系麵包店GOSO GOSO Bakery ，主打多款日韓手工製麵包，包括丹麥酥、芝士醬冬甩、吉士醬牛角包鬆餅、吐司及蛋糕甜品等，部分更標榜由日本直送，性價比極高，麵包控們記得留意！

GOSO GOSO Bakery

地址：將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期UG樓UG036號舖UNY生活創庫內



將軍澳美食【22】陳儀興飯店 —— 60年老字號潮州菜

陳儀興飯店這個名字相信各位老饕餮都不全陌生，作為新蒲崗60多年老店，不止附近街坊支持，更吸引不少區外人專程來一嘗高質潮州菜滋味。在將軍澳分店同樣受歡迎，其中一樣非常受歡迎的菜式就是滷水鵝肝，師傅用濃郁的滷水，細火浸熟浸鵝肝，比起法國鵝肝完全是一種的享受，咬下去不會一口油。

陳儀興飯店

地址：將軍澳至善街9號地下2-3號舖



將軍澳美食【23】NOC Coffee Co. —— 曾入選全球50間最佳咖啡店

曾入選全球50間最佳咖啡店的NOC Coffee進駐將軍澳，新分店佔地4,000呎，採用落地大玻增加空間感，設計以純白色、水泥灰為主，加上座位旁的綠色植物陪襯，環境舒適。新分店更設有烘焙空間，每日新鮮製造麵包蛋糕。

NOC Coffee Co.

地址：將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下1A號舖



將軍澳美食【24】Urban Coffee Roaster —— 工業風精品咖啡店

這間本地精品咖啡店的將軍澳旗艦店佔地約3,000呎，裝修走復古工業風格，店面吸引超多人打卡。店內設有窗邊位，可以望著海景歎美食，亦可以外賣一杯咖啡到海傍散散步。Cafe最出名就是自家烘焙的咖啡豆，提供約15款手沖咖啡，另外還有沙律、主菜、甜品等美食。

Urban Coffee Roaster

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下12號舖



將軍澳美食【25】研香 —— 開心果梳乎厘

人氣港式糖水店研香主打自家研磨糖水，將軍澳分店裝潢主打木系簡約風。除了傳統的糖水外，還有開心果系列特色甜品，包括開心果豆腐花、開心果梳乎厘、開心果拿鐵等！還有如同水墨畫一般適合打卡的芝麻鮮奶豆花。

研香

地址：將軍澳寶琳運亨路1號新都城中心一期G樓G28號舖

