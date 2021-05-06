撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-06 16:11

日本大型連鎖食品超市「業務スーパー」正式登陸大埔，現為試業階段，將於5月7日（星期五）正式開張！《香港01》飲食記者已率先到場直擊，看看香港首間「業務スーパー」到底有甚麼必買推介？價錢方面又是否與日本「業務スーパー」一樣超值？即拉落下文睇詳細介紹！ （商品資料價格以商店標價為準）

「業務スーパー」在日本有超過900間分店，主要售賣供業餐飲界使用的特大容量食材，份量多加上價錢便宜，吸引不少家庭主婦前往採購！近日，網上瘋傳大埔廣福道出現一間「業務スーパー」，起初不少人都懷疑是「山寨版」，其後有網民直接向日本「業務スーパー」電郵查詢並獲官方回應證實，是日本總公司授權香港合伙人代理開設的首間香港店。

位於大埔廣福道的日本「業務スーパー」。

位於大埔廣福道的「業務スーパー」共有兩層，下層售賣日本直送的冷凍食品、即食麵及調味料等，上層則是零食和酒類專區，新張期內全店有9折優惠。店面整體面積不算大，而且暫時只有兩部收銀機，如遇上人流多的時段，可能要預備充足的時間排隊付款。👇👇按下圖睇大埔「業務スーパー」究竟有咩買！👇👇

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究竟首間「業務スーパー」為甚麼會選址大埔，而非人流更旺的大型商場開店？負責人方先生向《香港01》記者表示：「大埔是個相當著重民生發展的社區，有公共屋邨、私人屋苑、村屋等，而且居民普遍都有較高消費能力，所以就選擇了大埔」而且，日本業務超市的分店其實大多都位於民居附近的商店街，方便居民購物，現時選址亦是沿用此概念，務求讓港人就算在疫情下無法遊日，都可以有「在日本酒店落街行超市」的感覺！

👇👇👇今次記者精選10款日本直送商品，部分更是日本網站推介的人氣美食，即睇詳細介紹及價錢！👇👇👇

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商品比阿信屋貴定平？

香港「業務スーパー」部分冷凍食品和調味料均來自「業務スーパー」總公司「神戶物產」，在DONKI和759阿信屋等其他地方都比較少見，惟價錢偏貴，與日本的「超值」印象稍有不符，但疫情下無法外遊，「思鄉」時想入手日本直送食品也算是多個選擇！另外，記者隨機選出3款香港常見的零食和咖啡，比較「業務スーパー」與優品360及759阿信屋的價錢，供大家作參考之用。👇👇即按圖看價錢比較👇👇

「業務スーパー」 地址：新界大埔廣福道105號 營業時間：09:00-21:00

同場加映：日本節目評測醬油即食麵Top 5

日本各大食物品牌都會推出自家研發的醬油味即食麵，在超市裡可以見到種類繁多，而且湯底和麵條均各有特色，不知如何挑選才能買到最好食的即食麵？早前日本節目《サタデープラス》進行了一次醬油味即食麵評比，在15款不同牌子的即食麵選出醬油味即食麵的最強皇者，其中包括港人熟悉的日清拉王、東洋水產正麵、出前一丁、札幌一番等。

《サタデープラス》節目截圖

今次的評分準則分為性價比、烹調方式、麵條味道、湯底味道及整體味道五大方面，由記者和兩位飲食專家，逐款實試評分！在揭曉TOP 5之前，先來看看各個準則的NO.1，看看哪款湯底最好飲、麵條最彈牙！👇👇👇

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👇👇🍜按下圖看醬油味即食麵最強TOP 5；日本節目評測醬油即食麵Top 5 出前一丁不上榜 冠軍湯底超濃郁