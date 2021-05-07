撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-07 17:53

港產人氣男團MIRROR一連6場演唱會於5月6日在九展開鑼吸引多人捧場！九展位於九龍灣商貿區附近，鏡粉們是否為食什麼而頭痛呢？不用擔心！《香港01》飲食記者為大家精選好4大地膽才知道的食店，跟住去搵食實無錯！

想要到九展，坐免費穿梭巴士當然是方法之一，不過九展美食選擇不算特別多，記者建議大家可以先在九展附近的九龍灣商貿區一帶搵食，然後預留足夠時間買周邊、取應援物、與MIRROR燈牌及成員人型立牌打卡等。

為了開心享受MIRROR演唱會，鏡粉們一於食餐好再入場！（資料圖片）

演唱會下午8時15分開場，但鏡粉那麼多，都是最好提早15至20分鐘入場。因此記者建議大家可以在下午5時至6時左右先在附近搵食，再慢慢行去九展準備睇騷。記者精選4間營業至晚上的食店，間間主打西餐且性價比高，點擊圖片睇睇每間食店有什麼CP值高美食及價錢 👇👇

+ 11 + 11 + 11

MIRROR演唱會這次更推出印著MIRROR團徽的低調口罩，真的不是鏡粉都想入手！想知口罩價錢及更多款多色口罩，點擊圖片睇睇12大話題必買口罩推介 👇👇

+ 7 + 7 + 7

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🤣🤣🤣 同場加映：人妻叫買燒肉 老公竟買錯瘦肉 太太們分享男人買餸10大爆笑案例 🤣🤣🤣

有網民在「Day Day Explode 日日爆」Facebook專頁投稿，分享了叫老公買燒肉的爆笑事，隨即引來大量人妻分享自己老公買餸的搞笑事件，點擊圖片睇睇不少老婆留言分享自己老公買錯餸或搞錯食材的爆笑實錄 👇👇

+ 4 + 4 + 4

原Po老公到底如何將瘦肉當燒肉買回家？點擊全文睇人妻分享爆笑經過 👉👉人妻叫買燒肉 老公竟買錯瘦肉 太太們分享男人買餸10大爆笑案例