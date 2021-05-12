撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-12 16:06

麥當勞經典「飯TASTIC」最近回歸，繼早前推出的「汁燒牛肉飯TASTIC」，全新的「吉列脆雞飯TASTIC」將於5月13日起推出。同場還有日本大熱「蘋果吉士批」及「香蕉朱古力麥旋風」，聯乘可愛Pokémon造型包裝，可愛包裝再加日本風味，好似飛咗轉日本咁！

麥當勞全新的「吉列脆雞飯TASTIC」登陸香港，滿滿日式風味，一解對日本美食嘅思念。（黃寶瑩攝）

全新的「吉列脆雞飯TASTIC」以珍珠米飯餅夾著炸得金黃酥脆的原塊吉列脆雞腿，配以平時食日式炸豬排的Tonkatsu醬，咬下去熱騰騰的肉汁加上爽脆椰菜絲，每啖口感豐富，滿滿和式風味，好似飛完日本一趟，現在香港麥當勞同樣食到。

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早前日本大熱的「蘋果吉士批」及「香蕉朱古力麥旋風」亦登陸香港，不妨試將「蘋果吉士批」加落「朱古力新地」，熱騰騰的批配上冰凍新地，濃滑朱古力同吉士醬加上啖啖果香，口感非常豐富，齊齊解鎖創意甜品食法！喜歡將薯條沾著新地雪糕吃的朋友仔，亦可嘗試將薯條沾「香蕉朱古力麥旋風」，感覺新鮮又滋味。

繼早前推出的「汁燒牛肉飯TASTIC」，全新的「吉列脆雞飯TASTIC」亦新登場，滿滿日式風味。（黃寶瑩攝）

「飯TASTIC」二人套餐 帶住Pikachu去野餐

「飯TASTIC二人餐」包含任選2款「飯TASTIC」主食、2份中薯條和2份中汽水。更可以升級加配價選擇不同美食，例如加$ 10 兩杯新地、 加 $12 兩個蘋果吉士批、加 $20 兩個香蕉朱古力麥旋風等等。 「飯TASTIC二人餐」以Pikachu造型包裝盒盛載著，方便大家外賣帶回家，或者假日買去野餐，一邊食一邊打卡!

「飯TASTIC二人餐」包含任選2款「飯TASTIC」主食、2份中薯條和2份中汽水。（黃寶瑩攝）

介紹一個慳上慳「飯TASTIC」食法，由即日起憑麥當勞 App 內的優惠券，更可以用APP會員尊享「飯TASTIC」超值套餐 $3現金券，同時亦可享用PayMe付款限時獨家優惠，買滿$30，可享9折，即只需 $32.4起！

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