【生日優惠/飲食優惠】8月壽星有著數！《香港01》飲食頻道記者搜羅了9間餐廳的8月生日優惠，通通都可以免費食，壽星免費可以任食龍蝦、焗蠔、長腳蟹、鱈場蟹腳，同行朋友都有折扣，有間放題餐廳更會每位送海膽生蠔，非常抵食！即睇下文啦！

（下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）



【1】香港半島酒店大堂茶座：壽星免費，再送蛋糕

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶聚地點之一，最近推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，指定人數同行，其中一位有機會免費享餐，再送蛋糕！🍰🍰按圖看「大堂茶座」晚餐收費詳情及注意事項👇👇👇

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香港半島酒店 大堂茶座 The Lobby



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂



電話：2696 6772／2696 6693



【2】響 - Hibiki 日本燒肉：壽星免費，送海膽伴生蠔

響 - Hibiki 日本燒肉主打日式燒肉放題，供應多款和牛、羊肉以及刺身。為了慶祝新店登陸銅鑼灣，店內推出多個開張優惠，其中生日優惠最抵！除了壽星免費食燒肉放題外，每人更送海膽伴生蠔！🦪🦪四人同行每人送兩隻生蠔！點圖睇價錢及優惠詳情👇👇👇

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響 - Hibiki 日本燒肉



地址：銅鑼灣渣甸街66號2樓



電話：2886 5528



【3】荃灣西如心酒店Café Circles：買一送一，送鴨肝鮑魚

Café Circles主打自助餐，除了有海鮮冷盤、烤肉眼扒、Movenpick雪糕之外，上月新推泰式烤魚、串燒等美食，每位再送香煎鴨肝和鮑魚！生日壽星只要一個步驟，於生日月惠顧自助晚餐，即享買一送一優惠。👇👇👇壽星一個步驟食自助餐！按圖看優惠詳情👇👇👇

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如心酒店 Café Circles



地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓



電話：2280 2868



【4】黃金海岸酒店聆渢咖啡廳：買一送一任食龍蝦鵝肝

聆渢咖啡廳現正推出「龍蝦和牛二重奏」自助晚餐，每位有一份半隻龍蝦芒果沙沙，再可以任食龍蝦批、龍蝦伊麵、和牛太卷、炭燒琵琶鴨、香煎鵝肝等菜式。🦞🦞指定日子更會供應炭燒乳豬！按圖看壽星享用買一送一優惠的方法👇👇👇

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黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳



地址：屯門香港黃金海岸酒店低層地下



電話：2452 8448



【5】銅鑼灣如心Corner 18：自助餐買一送一歎長腳蟹

同樣是如心酒店集團旗下的自助餐廳Corner 18都有2人同行1人免費的生日優惠，不用正日去都可以。任食美食方面主打有焗蠔、長腳蟹，還有刺身、龍蝦湯、豆腐花、Movenpick雪糕等。生日壽星只要一個步驟，於生日月惠顧自助晚餐，即享買一送一！👇👇👇如果有2位同月生日的壽星會如何安排？按圖看自助餐收費及供應時間👇👇👇

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銅鑼灣如心酒店 Corner 18



地址：天后英皇道18號銅鑼灣如心酒店1樓



電話：3553 2667



【6】Forte：2人同行，1人免費半自助餐，歎澳洲M4和牛

位於觀塘的酒店西餐廳晚上供應半自助餐，壽星於生日月惠顧，可享買一送一，第3位同行都有折！Semi-buffet以「和牛仲夏夜」為主題，主菜有例如澳洲M4和牛等牛肉菜式選擇，和牛主題只做至7月尾，要把握機會！另可任食長腳蟹冷盤、冰鎮鮑魚、12道風味焗蠔、Movenpick雪糕等。👇👇👇點圖即睇如何獲得買一送一優惠👇👇👇

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Forte



地址：觀塘創業街38號九龍東如心酒店2樓



電話：3968 8222



【7】皇家太平洋酒店柏景餐廳：買一送一，送蛋糕餐酒

皇家太平洋酒店同樣可以使用免費信和薈會員優惠，生日月內二人同行惠顧柏景餐廳自助午餐或晚餐，壽星便可以免費。主打「日式爐端燒」自助餐，供應波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、鴨肝燒飯團、軟殼蟹手卷等。👇👇👇再送生日餐酒！按圖看「柏景餐廳」自助餐美食供應及收費詳情👇👇👇

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皇家太平洋酒店 柏景餐廳



地址：尖沙咀皇家太平洋酒店園景翼2樓



電話：2738 2322



【8】百樂酒店Park café：自助餐4人同行，1人免費

只需於生日月內惠顧Park café自助午餐、下午茶或晚餐，每4人同行，壽星即可免費食。下午茶自助餐是抹茶主題，有多款精緻鹹甜點如抹茶流心多士、抹茶心太軟、抹茶鹽唐揚雞等。而自助晚餐則是「和牛花膠海鮮之夜」，主打和牛和花膠菜式，還有鱈場蟹腳海鮮拼盤、桃膠蓮子鮮奶燉蛋白、Movenpick雪糕等。👇👇👇同行人士都有折！按圖看「Park café」自助餐收費詳情👇👇👇

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百樂酒店 Park café



地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓



電話：2731 2168



【9】FunFun串串鍋：4人同行，1人免費火鍋放題

主打源自重慶的串串鍋，食物以竹籤串好，再放入湯底中烚熟。餐廳設不同時段任飲任食放題。壽星於生日前後7日內惠顧晚市火鍋放題，每4人同行，即有1位免費食！如果生日撞正法定假期如復活節都可以免費！👇👇👇有５種湯底選擇！按圖看3個晚市時段收費👇👇👇

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Fun Fun串串鍋



地址：旺角西洋菜南街1A-1K百寶利商業中心5樓



電話：2234 5639



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🐰同場加映1：5個親子農莊推介🐰

位於元朗的小白兔音樂農莊佔地過十萬呎，農莊最近推出小白兔二人游園套餐，一家人可以近距離接觸小白兔！農莊更設有大草地和兒童遊樂設施，包括繩網陣，海盜船，滑草板等等，小朋友可以在大草地盡情放電。🐰🐰🐰現場設有多個打卡位！點圖睇價錢和入場方法👇👇👇

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🦈同場加映二：荃灣浩海立方•探游館5大打卡位🦈

全港首個海洋探索體驗館即將開幕！位於荃灣西全新商廈Plaza 88的浩海立方•探游館將於7月17日開放公眾入場。《香港01》旅遊頻道記者率先到場參觀，想知有哪些展區必睇位，以及入場前要注意貼士，即睇下文啦！👇👇👇究竟探遊館靚唔靚？VR體驗好唔好玩？《香港01》記者已率先入場體驗，更試食了香港限定鯊魚造型雪榚！點圖看記者真實體驗、5大展區必睇位以及門票價格👇👇👇

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