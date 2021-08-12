【卡路里／糖份／脂肪／Pocky／固力果】餅乾條是不少港人愛吃的零食之一，煲劇、睇書、食下午茶，不少人都會選擇方便就手的餅乾條。坊間各種口味的餅乾條，大家應該如何選擇？

《香港01》飲食頻道記者在超市及零售店搜羅21款常見餅乾條，由包裝上的營養標籤，比較糖份、脂肪含量及卡路里，最後發現榜首及榜尾的含糖量相差近10倍，非常誇張。即睇下文各款餅乾條的糖份、脂肪及卡路里！



記者前往荃灣愉景新城的Fusion、759阿信屋及優品360搜羅21款餅乾條。（許慧恩攝）

《香港01》飲食頻道記者早前往荃灣愉景新城內的Fusion、759阿信屋及優品360，搜羅市面上常見的21款餅乾條，從糖份、脂肪含量及熱量三方面進行比較，發現最高糖的餅乾條含糖量竟然接近10粒方糖，減重人士要特別慎選！

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一盒餅乾條最高有近10粒方糖

記者從糖含量、脂肪含量及卡路里三方面，對以下21款餅乾條進行比較，發現最高糖分的一款餅乾條，每100克已有62.9克糖，代表食完一包77.6克的餅乾條，糖份攝取量高達48克。以5克糖為一粒方糖計算，吃一包餅乾條幾乎等於吃下10粒方糖！

根據食安中心的每天攝取上限，以每日攝取2000千卡熱量的人為例，每人每天最多只能攝取50克糖，吃一盒餅乾條已幾乎超標！👇👇👇榜首和榜尾的含糖量差近10倍！按圖即哪款餅乾條的含糖量最高👇👇👇

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榜首的餅乾條熱量接近一碗飯

卡路里方面，排榜首的一款餅乾條（41克）的熱量已接近一碗飯（以每碗飯260千卡計算），減肥人士一定要慎選！至於熱量排名榜尾的一款餅乾條，熱量也超過半碗飯，大家吃餅乾條時千萬不要吃太多。👇👇👇朱古力味竟然不是排第一？按圖即哪款餅乾條的熱量最高👇👇👇

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一盒餅乾條最多有1湯匙油

根據食安中心的資料，以每日攝取2000千卡熱量的人為例，每人每天的脂肪攝入上限為60克（即4湯匙油）。以100克計算，榜首及榜尾兩款餅乾條的脂肪含量相差近兩倍，而排名第一的餅乾條一盒約有14克脂肪，約有1湯匙油，吃一盒便等於攝取了每天的四分一限額。👇👇👇榜首竟然並非邪惡的白朱古力味！按圖即哪款餅乾條的脂肪含最高👇👇👇

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