【飲食優惠】《香港01》飲食頻道記者精選7個超抵飲食優惠，包括Pizza Hut、Dreyer's、雀巢雪糕、珍煮丹、KFC肯德基等，優惠高達買一送一！



夏日炎炎，食雪糕降溫就最正！適逢便利店推出優惠，是時候大量購入！（ig @ ifoodie.mc）

今次推出優惠的品牌包括Pizza Hut、Dreyer’s、雀巢雪糕、珍煮丹、譚仔三哥、KFC肯德基及Red Lobster，當中雪糕更低至$6件，最近天氣炎熱，掃貨消暑就最好不過！按圖即看7大優惠日期及下載優惠劵👇👇👇

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【1】Dreyer’s

OK便利店推出雪糕優惠，購買reyer's D-Collection 扭紋脆筒、雪糕杯、Real Delight 乳酪條、雪葩條可享$100/8件。Oreo雪糕系列亦適用。優惠日期由即日起至8月22日。

【2】雀巢雪糕

7-Eleven便利店推出雀巢甜筒優惠，任何DRUMSTICK甜筒$51/8支，平均$6.38，當中包括最近人氣新口味的法式焦糖燉蛋味甜筒。優惠由即日起至8月22日。

【3】珍煮丹

8月生日的朋友於門市購買飲品時，向收銀員出示香港身份證上的出生月為「8月」，惠顧任何飲品，即免費贈送飲品1杯。優惠適用於珍煮丹香港全線分店，優惠日期由即日起至8月31日。

【4】Pizza Hut

為慶祝Pizza Hut香港40周年，品牌由8月17日起連續40日推出$40超級至尊大批優惠。每日下午4點於官網搶購，限定40個。優惠日期由即日起至9月24日。

【5】Red Lobster

於9月期間，凡堂食點選任何活龍蝦菜式即可以$1額外點選七安士西冷牛扒一件。優惠日期由9月6日至10月3日，逢星期一至星期五全日適用，公眾假期除外。

【6】譚仔三哥米線

凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價$16加配「口水雞翼+飲品」，或$10加配「青瓜/雲耳+飲品」。優惠日期由即日起至8月31日，適用於譚仔三哥全線分店及上午11時後。

眾多優惠中，記者覺得Dreyer's雪糕優惠最抵買，因為平時原價都要18元左右一支，而且可以組合不同口味，重度選擇困難症的朋友就不用擔心！不過提提大家，購買前要留意相關條款及細則，優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定。

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市面上有不少奶茶色、莫蘭迪色系，是不少女生首選，不過偶然想轉穿搭風格，自然需要一些深色系口罩。記者精選了10款深色系口罩，包括墨綠色、深灰色、牛仔藍色等，無論是男生或型格打扮的女生都非常適合！按圖即睇10大潮人必備型格口罩推介😍👇👇

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😋同場加映2：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

😋😋😋想知火鍋收費，立即按圖睇睇😋😋😋

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味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



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