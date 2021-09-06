許多食物和菜式，都有其既定食法，如果任意加減、調整，隨時被指不尊重，例如Pizza薄餅加菠蘿，便會激嬲Pizza發源地意大利廚師。近日有連登討論區網民發帖替食物「抱不平」，引起不少網民留言，分享漢堡包、炸雞、珍珠奶茶、牛扒、燒鵝等等，都有「唔尊重食物」的食法。



飽滿多汁的手工漢堡，理論上應該一口咬下去，但免醬汁、餡料爆開四散，坦白說，記者是「拆散食」。（資料圖片）

連登討論區網民黃紙發文題為「一人一個唔尊重食物嘅食法」，留言稱：「食炸雞唔食雞皮，漢堡包分開一層層咁食，你哋有冇諗過食物嘅感受？」引來大批網民留言，分享更多食物，不少人都不跟隨正宗食法，《香港01》飲食記者整理了13款食物的「不尊重食法」，看下圖睇睇你有冇試過？😋👇👇👇

+ 9

食麵要飲湯？

上圖講到13種食法中，有人提到「食麵唔飲湯」，是不尊重「碗麵」。不過，記者認為都要先看看碗湯是否值得一喝，例如位於大圍的「好湯好麵」，湯底用料上乘，製作用心，如果不把湯喝光，肯定「嘥料」。至於老闆有幾用心製作湯底，詳看早前專訪👉👉大圍好湯好麵開業3年獲米芝蓮推介 湯底熬足17小時 日賣300碗

漢堡點食好？

對於網民說，漢堡不應拆散食，記者是明白的，只是真的不知如何咬下去已不失霸氣（不會爆汁爆醬）。講開又講，如果你一向愛食漢堡，記者同事之前實試了香港多間手工漢堡店，針對用料、環境、味道、售價，綜合出誠實食評👉👉Burger地圖｜實試全港漢堡小店用料/價格/環境最全面真實食評

同場加映：日本LDK評MUJI好用廚具TOP 8

無印良品（MUJI）的生活雜貨種類多元化，面對琳瑯滿目的貨架，應該如何挑選才能買到真正好用的商品？早前，日本生活雜誌《LDK》抽取超過100款MUJI商品，包括廚具、食物、美妝用品等，並介紹各個範疇的最好用推介！今次，先來看看以下8款獲得最高評分的廚房用品！

👇👇《LDK》評選MUJI最佳廚具TOP 8👇👇

+ 3

下廚必備這款烹調匙？即睇更多A級評分好物：日本LDK評MUJI好用廚具TOP 8 收納必備文件座 這款烹調匙最高分

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！