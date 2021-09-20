【那些本土味#16／飲食通識】茶餐廳是香港人獨有的飲食文化，下午茶吃個菠蘿油配熱奶茶！其實茶記有不少獨有的食物飲品術語，你又認識幾多茶記術語呢？打壞、雪車是甚麼？《香港01》飲食頻道記者整理12個茶記飲品的行內術語，不妨來看看挑戰自己看看你認識幾多個！

唏噓小姐 —— 一名土生土長的90後港女，草根出身，為食又貪玩，熱愛香港本土食玩買文化情懷，對舊時的美好回憶有依戀，誓要發掘昔日香港文化的人情味故事。有舊相舊故事想話我哋知，歡迎電郵至travel@hk01.com，一齊重溫昔日美好。



茶餐廳是香港獨有的飲食文化。（《麥兜故事》劇照）

茶餐廳是香港的獨有文化，茶記服務講求「快、狠、準」，味道也只是其次！茶餐廳侍應為求加快點餐及出餐的速度，自創出不少獨有的茶記術語，如非熟客未必聽得明！唏噓小姐整理12款茶記常見飲品的術語，探討這些術語的由來及故事。現時很少聽到的雪車是甚麼？熱咖啡曾被稱為車仔？即睇12款常見飲料的茶記術語👇👇👇

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如果沒時間看全部12個飲品術語，至少認識以下5個術語的由來！👇👇👇

【1】飛沙走奶 = 齋咖啡

「沙」取自同音字「砂」，代表砂糖，不加砂糖及淡奶的咖啡，便是齋啡。

【2】飛沙走石 = 走糖走冰

「沙」指的是砂糖，那麼「石」指甚麼？根據網上資料，「石」指的是冰粒，因為兩者外形相似，因此「走石」便延伸至走冰的意思。

【3】甩色 = 檸檬水



因為檸檬茶有顏色，引申出沒有顏色的即是檸檬水，於是以「甩色」代替。

【4】車仔/汪阿姐 = 熱咖啡

據網上資料顯示，熱咖啡曾經以「車仔」代表，因為茶記侍應落單時會將咖啡以「啡」字代替，有時手快更會寫做口字加丰字，負責水吧的人很容易便看成車字。

【4.1】車仔/汪阿姐 = 熱咖啡

後來汪阿姐的首本名曲「熱咖啡」，歌詞「為你煮，熱咖啡，份外輕快些。」唱得街知巷聞，從此便改為用「汪阿姐」代替熱咖啡。

【5】雪車 = 凍咖啡

可能只有老一輩才認識「雪車」。根據網上資料顯示，「雪」代表冰，而「車仔」則指咖啡，因此「雪車」指的是凍咖啡。





茶記飲食文化博大精深，講十日都未講完！如果想認識更多茶餐廳的文化及故事，不妨留意欄目那些本土味有關茶餐廳的文章！點擊即睇：茶餐廳設常餐全餐有原因？專家講茶記5大獨有文化｜那些本土味#11

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