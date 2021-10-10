4間即將結業餐廳最後召集！鶴亀黑松露安格斯沾麵/港式冰室星巴克

【結業餐廳2021】人氣拉麵店鶴亀宣佈結業！結業消息一出，不少人都表示大感可惜，其實最近都有不少餐廳宣佈結業，例如中環都爹利街Starbucks、The French Windows，大家要把握機會去告別！



【1】鶴亀 —— 11月中旬結業

人氣拉麵店鶴亀最近於Facebook專頁宣佈，因為私人理由而決定於11月中旬結束營業，並表示「多謝大家4年來支持！」其實上年11月，鶴亀曾因租金高昂而需結業，經與業主溝通，最後減租續約1年，結果今年也因私人理由而結業，不少人都表示惋惜。

（IG @ nielstsang）

這間本地拉麵主打日式沾麵及多種特色沾麵，，每日鮮煮熬湯超過8個鐘，最豪華是黑松露慢煮安格斯牛沾麵，安格斯牛肉用火槍炙燒，口感軟嫩，而且足足有五塊，非常足料！網民大讚豚骨湯底加入黑松露後味道香濃，但黑松露香卻不會太搶戲。

🍜🍜🍜店內還有其他人氣沾麵，立即按圖睇睇美食😋😋😋

鶴亀



地址：尖沙咀漢口道19-21號漢宜大廈地下L號舖|



營業時間：（星期一至四）11:00 - 22:00，（星期五至六）11:00 - 23:00



【2】中環都爹利街Starbucks —— 10月中旬結業

位於中環都爹利街的星巴克Starbucks以舊時香港傳統冰室為主題，裝修充滿懷舊風情，不少遊客來香港旅遊時都會特地到這裡打卡，不過最近星巴克於官方Facebook專頁宣布這間分店將於10月中停止營業。不少網民得悉這個消息後紛紛留言表示可惜，有人回憶「曾經喺度影過結婚相」，更有遊客表示本來打算待疫情過後，到訪這裡，可惜現在已經沒有機會。

對於這麼有香港特色的一間分店即將消失，不少網民都大感可惜。都爹利街分店以香港舊時的冰室為設計主題，店內可見古式拼貼磁磚牆壁、卡位、雀籠等元素，牆上還貼有模仿茶餐廳的手寫餐牌。分店更獨家供應多款本地特色美食，包括牛油菠蘿包、咖啡蛋塔、紅豆砵仔糕等。

+ 2

中環都爹利街Starbucks



地址：中環都爹利街13號



電話： 2523 5685



【3】The French Windows —— 10月15日結業

海景餐廳The French Window擁有超美180度維港海景，不過近日宣佈將與大家暫告一段落，並推出人均$590二人海鮮套餐與大家道別，包括海鮮冷盤、招牌法式芝士焗龍蝦及龍蝦濃湯等，亦有不同加配餐酒的選擇。

想在180度維港海景下浪漫捧枱腳就要把握最後機會了。（圖片來源：IG@miradining）

The French Window是次推出的告別優惠二人海鮮套餐定價為$1,180（兩位用），套餐精選餐廳多道招牌人氣菜色。 包括頭盤的海鮮冷盤，除了有餐廳招牌的即開生蠔，還有海螺、新鮮海蝦、龍蝦及鮑魚等；湯品為龍蝦濃湯配魚子及酸忌廉；主菜則提供香煎鴨肝配安格斯牛柳或招牌法式芝士焗龍蝦作選擇；甜品為經典法式焦糖布甸配野莓，如想試試餐廳的紅白餐酒，亦可以以每杯$45優惠價加配。

👇👇👇點圖即睇二人海鮮套餐美食👇 👇👇

+ 8

The French Window是次推出的告別二人海鮮套餐，於午市及晚市均有供應，大家可以在不同時刻的維港景色下品嚐海鮮大餐。

The French Window



地址：香港中環國際金融中心商場三樓3101店



電話：2393 3812



推廣日期：即日至10月15日



【4】叮噹叮丼 —— 10月21日結業

叮噹叮丼日前宣佈結業，10月21日是營業的最後一天，不少人都表示可惜，叮噹叮丼主打各式丼飯以及特色飲品，包括蒲燒鰻魚丼、咖哩吉列豬扒丼、蒜香牛肉粒丼、醬燒豬軟骨丼、泰式辣炒蜆等等，當中不少都是$30至$40，而且份量多，十分抵食！

叮噹叮丼



地址：油麻地彌敦道518-520號彌敦行地下B號舖



電話：66516686



營業時間（星期一至六）11:30 - 21:00



交通：港鐵油麻地站 D 出口, 步行約1分鐘

