首個Mirror市集於觀塘一連2日舉行！召集所有鏡粉 超多原創應援物

【Mirror市集】召集所有鏡粉！風靡香港萬千少女的本地男子偶像組合Mirror在香港帶起很大熱潮，各位鏡粉這個週末又有好地方可以去了！尖市集Dream Market將會在這週末10月16日及17日一連兩日在觀塘舉辦一連2日的首個Mirror市集！市集佔地5,000呎，匯集超過80檔攤位販售多款Mirror原創應援物及周邊，各位鏡粉不要錯過了！



MIRROR風靡香港萬千少女。（圖片來源：IG@mirror.weare）

尖市集Dream Market將在這週末10月16日及17日一連兩日在觀塘興業街4號THE WAVE 8樓全層舉辦首個Mirror市集。在佔地5,000呎的空間內匯集超過80檔攤位，還加入多間人氣Mirror，Error及Kpop應援物小店，相信市集將會非常熱鬧。

首個Mirror市集將會在10月16及17日舉行。（圖片來源：IG@hkdreammarket）

主辦方表示場內設有巨型Mirror展板供大家打卡和簽名，還有有獎遊戲和現場派利是等，頭獎可獲Sudio真無線藍芽耳機一部，活動非常豐富。

是次市集是香港首個以Mirror為主題的市集，多檔攤位將會販售不同原創應援物，包括Mirror手幅、應援手燈、原創繪畫立體小襟章、公仔、小卡及電話殼等等。

👇👇👇點圖看有咩買同睇👇👇👇

+ 20

尖市集主辦首個Mirror市集

舉辦日期：2021年10月16日-17日

時間：12：00-20：00

地址：觀塘興業街4號 THE WAVE 8樓全層



同場加映：麥當勞推食新地蘋果脆換限量心E卡！聯乘Edan《My Apple Pie》

麥當勞聯乘MIRROR成員Edan呂爵安推出「新地蘋果脆」，各位粉絲買新地蘋果脆就可以換限量心「E」卡，只要一個步驟就可以換購，即睇下文睇換購詳情！



麥當勞聯乘MIRROR成員Edan呂爵安推出「甜入心新地蘋果脆」。（麥當勞圖片）

Edan最近推出新歌《My Apple Pie》，大受歡迎，繼和姜濤、Anson Lo盧瀚霆於麥當勞App週年慶推出籃神卡後，再次與麥當勞合作推出「新地蘋果脆」。

麥當勞新推的新地蘋果脆將蘋果批配搭新地，蘋果批金黃香脆外層包裹著熱辣辣蘋果肉，淡淡肉桂香味十分誘人，加上香滑呍呢拿新地，味道超夾，蘋果脆杯更印有Edan肖像，相信各位「爵屎」都會不捨得食！

想知更多？即睇全文👉👉👉麥當勞推食新地蘋果脆換限量心E卡！聯乘Edan《My Apple Pie》