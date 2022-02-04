香港和服出租工作室　包化妝髮型/攝影！情侶/姊妹打卡/結婚相

【假日好去處】疫情下暫時未可以去日本旅行，但其實在香港都可以來一場「偽日本旅行」！有本地小店就提供和服租借一條龍服務，不只可以自選多款和服穿著，更提供化妝、頭髮造型、專業室內外拍攝等服務，所有和服由日本購入，男、女裝及小朋友款式都有，不論是想影日系拍拖相、結婚照、朋友紀念照或家庭照都沒有問題！即睇下文了解有咩款式及租借套餐啦！

租借和服打卡近年在日本都相當流行！（圖片來源：IG@katkat.kimono）

「Kat Kat Kimono」是提供一條龍和服出租服務的工作室，出租和服款式包括男裝、女裝、童裝等，還有日式和風化妝、髮型及造型設計服務，教你用正確方式穿著整套和服，有需要還可以加購專人拍攝及修圖服務，適合情侶、好姊妹和一家人拍照留念！

Kat Kat Kimono出租的和服主要由日本進口，女裝方面有浴衣（夏天或祭典時穿著的輕便款式）、 小紋和服（外出型和服）、 振袖和服（未婚女性於正規場合穿著的款式）以及花嫁和服（結婚用）等。男士和服同樣包括浴衣、紋附袴（結婚用）及着物配羽織等。花紋款式各有不同，包括夏日和風的金魚、水波紋款式、秋冬色系花紋等，選擇非常多，適合不同需要！

+ 4

價錢方面，最平$300起/一天就可以租借一整套和服！租借流程不算複雜，在工作室網站選擇心儀的和服款式、日期和時間，確定選定日期有空檔後留下訂金，就可以在自選日子到合位於荔枝角的工作室自取和服！如有需要協助和服穿戴及設計妝髮，可以$100起加購服務。

+ 1

店家會不定時推出限定優惠套餐，租借和服即送指定攝影工作室的拍攝和修圖服務，非常抵玩！2月限定套餐分別是小紋和服（2人）及振袖和服（2人），人均$1,800起可享全套穿戴、妝髮及日系外景拍攝服務，更會贈送10至14張自選精修照片，有時間約好姊妹一嘗和風打卡滋味也是不錯的選擇！

另設有雙人照、情侶照套餐及日式結婚照套餐等，同樣有齊自選和服款式、妝髮、攝影及80至120張自選精修照片，讓大家可以試試日式傳統打扮，打卡又有靚相可以留念！