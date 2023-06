旺角美食2023｜30間美食推介　打卡Cafe/流心布甸包/雪糕雞蛋仔…

旺角美食30大推介一次睇!這個旺角美食懶人包有湯咖哩、少女風Cafe、任食和牛、一人火鍋、潮州打冷、街坊麵包店等,Mark定想去試食的美食餐廳,約朋友假日去歎歎。



旺角美食30大人氣推介!

(文章內提及的食物款式、價格,以發稿日期為準,食店排名不分先後)

【1】北海道過江龍 招牌原隻雞脾湯咖喱

北海道超人氣湯咖喱專門店「Suage北海道湯咖喱」將於旺角開幕,店家的湯咖喱曾被譽為「北海道第一湯咖喱」,吸引不少當地人及遊客朝聖,必食招牌原隻雞脾湯咖喱、脆皮雞腿肉串野菜湯咖喱,日後不用到北海道都可以食到正宗湯咖喱。

旺角美食推薦【1】Suage北海道湯咖哩

地址:旺角亞皆老街8號朗豪坊4A樓1號舖



【2】糕點時光 低糖、天然健康糯米糍

於旺角T.O.P. 商場全新開幕的社企店「糕點時光」,主打低糖、天然健康的糯米糍。小店招牌糯米糍包括椰絲芋泥、花生、朱古力曲奇、黑芝麻味,均足料大粒,售$60/4件!

旺角美食推介【2】糕點時光

地址:旺角彌敦道700號T.O.P. This is Our Place 地舖P04B號舖



【3】山下菓子 唐老鴨主題店

為了慶祝唐老鴨生日,山下菓子位於旺角及荃灣的分店即日起至8月31日,會設置唐老鴨期間限定主題店,讓大家朝聖。甜品店內有多個打卡位,讓喜歡唐老鴨的朋友一睹偶像可愛容貌,跟牠打卡拍照。

旺角美食推介【3】山下菓子

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place 3樓315號舖

電話:3905 1470

營業時間:12:15-21:30



【4】白瀧壽司 性價比高日本料理

對日本菜情有獨鍾,又對質素有一定要求,旺角的白瀧壽司就是不錯之選。白瀧壽司出名性價比高,一系列招牌美食,如蛋黃三文魚丼、瀧壽司盛盒、燒玉子、天婦羅,均厚切大件,人均$150左右,非常抵食。

旺角美食推介【4】白瀧壽司

地址:旺角西洋菜北街328號

電話:5392 6290

營業時間:12:00 - 22:30、星期日休息



【5】多毛 全新貓咪Cafe美食選擇多

旺角新開的貓貓cafe「多毛」,約20多隻貓貓任摸任睇,貓奴們的朝聖好去處!多毛的食物選擇頗多,如壽喜燒洋蔥牛肉夾餅配薯角、香煎大蝦辣蕃茄意粉、焦糖雪糕窩夫等等,不設入場費,只須餐飲消費,相當佛心。

旺角美食推介【5】多毛

地址:旺角彌敦道732號寬成樓1樓

電話:9448 8944

營業時間:11:30 - 21:30



【6】Miss Tira 香港首家現切提拉米蘇專門店

Miss Tira 原為IG網店,後來因人氣而設立實體店。旺角店是Miss Tira的第二分店,主打一系列不同口味的低糖現切提拉米蘇,一件份量已如兩個拳頭加埋,非常足料!此外,店內也有一系列特飲,如韓式牛乳冬甩圈圈杯,既打卡又好飲。

旺角美食推介【6】Miss Tira

地址:旺角彌敦道688號旺角中心第1期G19A號舖



【7】Smile 顏值超高乳酪雪糕+蛋糕

夏天最適宜吃雪糕,專售乳酪雪糕的Smile Yogurt近日於旺角開設分店。店家所出品的乳酪雪糕均顏值十足,配搭新鮮水果、手工配料,加上 Smile To Go 系列,本地手工製作蛋糕和曲奇,以 Comfort Food讓人甜入手。

旺角美食推介【7】Smile Yogurt & Dessert Bar

地址:旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場MTR樓M62號舖

營業時間:12:00 - 22:00



【8】丼燃食堂 日式丼飯CP值極高爆餡魚生丼/蟹丼

第1間旺角美食日式丼飯小店開業不久,但人氣超旺。主打親民價的超足料日式丼飯,包括招牌「乜蟹都有丼」、金龍卷、焦糖三文魚卷、「九公丼」等,最平$38起就可以食到足料魚生飯,非常抵食!

旺角美食推薦【8】丼燃食堂

地址:旺角花園街3-5號鴻威大廈地下6號舖

營業時間:3460 5078

電話:12:00-23:00



【9】直燒和牛商店 石燒和牛任食吉列牛舌

第2間旺角美食是石燒和牛。喜愛日本和牛的食肉獸朋友可以選擇這間新開的日本石燒和牛小店,店內有5款來自日本不同產地的A4和牛可選以不同烹調方式食用,包括黑蒜油薄燒、和牛厚燒、壽喜薄燒等,而招牌吉列牛舌只需$98更可以無限任食!

旺角美食推薦【9】直燒和牛商店

地址:旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈

電話:6161 8539

營業時間:17:00-00:00(星期一至五);12:00-00:00(星期六、日及公眾假期)



【10】泰金鍋 活捉大頭蝦放題、DIY珍多冰

第3間旺角美食推介是一間火鍋放題店,主打坊間少見的泰式火鍋,招牌冬陰公湯底香口惹味!只要惠顧晚市放題套餐,不分等級都可以任意無限活捉大頭蝦,即叫即食!更設有多款泰式小食及料理,可以動手DIY海南雞飯、珍多冰等,最平人均$188起就可以食到。

旺角美食推薦【10】泰金鍋

地址:旺角彌敦道601號創興廣場6/F全層

電話:8118 2228

營業時間:12:00-23:45



【11】LA平民價西餐 $98食威靈頓牛柳

坊間的威靈頓牛柳往往要價不菲,不過旺角這間平民價西餐廳只需$98就可以食到威靈頓牛柳套餐!小店其他菜式包括連鵝肝多士、大蝦龍蝦汁闊蛋麵、烤牛尾湯麵、軟殼蟹意大利飯等,同樣可以用親民價錢食到,特調飲品$15起,非常抵食!

旺角美食推薦【11】LA Restaurant & Dessert Bar

地址:旺角通菜街25號地下

電話:6080 9057

營業時間:12:00-22:00



【12】雞翼山 創新口味雞翼啖啖肉

「雞翼山」主打創新口味的雞翼,包括招牌玫瑰雞翼、避風塘蒜香雞翼、檸茶雞翼、青咖喱雞翼、南蠻他他雞翼等,所有雞翼都大大隻,咬開啖啖肉,配上自家製特別醬汁,款款都非常惹味!

旺角美食推薦【12】雞翼山(旺角店)

地址:旺角彌敦道700號G14號舖

電話:2310 2055

營業時間:12:00-21:30



【13】Foodie 泰式煎餅 前星級主廚主理

這間旺角美食小店由前星級主廚主理,主打多款口味的泰國夜市煎餅,包括Nutella榛子醬、芫荽火腿、馬來西亞100% D24榴槤等,另更有泰式水果撈,可重溫在泰國夜市吃小食的感覺。

旺角美食推薦【13】Foodie 泰式煎餅

地址:旺角廣華街1號潮流地域地下G23號舖

電話:3565 1748

營業時間:14:00-23:00(星期一至四)、13:00-23:30(星期五至日、公眾假期)



【14】Lamlamli 人氣千層蛋糕多口味

喜愛甜品的朋友不容錯過這間千層蛋糕小店!第8間旺角美食推介小店由網店起家至開設門市,人氣一直都超旺!供應的千層蛋糕口味選擇豐富,包括招牌抹茶流心、伯爵茶、焦糖咖啡、赤肉蜜瓜等,全部都非常吸引!

旺角美食推薦【14】Lamlamli Bakery

地址:旺角彌敦道691-697號永如大廈3樓697室

聯絡電話:6211 7531(WhatsApp)

營業時間:中午12時至晚上8時



【15】鮨優 平民價壽司店$108起

這間立食壽司師傳來自米芝蓮二星壽司店,有多年豐富經驗!壽司每件最平$8起,還有多款丼飯、手卷及親民價Omakase套餐,各位鍾意食壽司刺身的朋友不可錯過。

旺角美食推薦【15】鮨優

地址:旺角登打士街43P-43S鴻輝大廈地下A9號舖

電話:9131 1511

營業時間:12:00-23:00



【16】丸目背脂煮干東京過江龍 新潟縣燕三条系拉麵

這間來自東京都東久留米市的拉麵名店,主打香港較少吃得到的「燕三条系拉麵」,湯頭上會覆蓋著濃厚的豬背脂油,味道濃厚,更成為燕三条拉麵獨有特色!而這間拉麵店的豬背脂油更可按個人口味選擇2-4倍濃郁,重口味的朋友必試。

旺角美食推薦【16】丸目背脂煮干 香港店

地址:旺角通菜街74號地舖

電話:2332 2929

營業時間:12:00 - 16:00,17:30 - 23:00(星期一至五)

12:00 - 17:00,17:30 - 23:00(星期六、日及公眾假期)



【17】紅豆烘焙街坊麵包店 爆紅流心布甸包

這間麵包店的「流心布甸包」在社交網站上爆紅,到處可見麵包的「打卡照」,試過一日賣1,500個!餅店除了「流心布甸包」,還有一系列港式麵包、西餅、泡芙、雪米糍等甜品小吃,款式多而且賣相精緻,重點是價錢相當親民。

旺角美食推薦【17】紅豆烘焙

地址:旺角上海街520A-522號華美大廈地下A2-A3號舖(華美大廈店) 、旺角西洋菜南街146號地舖(西洋菜南街)

電話:2780 2018(華美大廈店)23176133(西洋菜南街)

營業時間:06:30-22:00

布甸包出爐時間:每日15:00(數量有限,售完即止)



【18】鳳鳴居上水人氣麵店 醉雞湯米線、芫荽雞湯米線

這間麵店主打雞湯米線的專門店,在網絡和上水街坊之間都非常受歡迎,店外經常大排長龍,更有不少人專程去上水朝聖!必試招牌花膠醉雞湯麵、芫荽雞麵、炸魚皮等,不用特登搭車入上水,在旺角都可以食到。

(圖片來源:IG@fengminghouse)

旺角美食推薦【18】鳳鳴居

地址:旺角西洋菜南街138號地下(旺角店)、上水馬會道154號地下(上水店)

電話:3188 5880(旺角店)2726 0008(上水店)

營業時間:12:00-22:00



【19】Wingman超人氣 10款口味雞翼

Wingman雞翼狂食派對是一間超人氣雞翼專門店,設有雞翼放題及單點雞翼,購買特定套票更可任飲汽水及啤酒!店內提供逾10款不同口味雞翼,包括招牌水牛城雞翼、死神辣醬味雞翼等,各位雞翼控可以嚐盡所有特色味道。

旺角美食推薦【19】Wingman 雞翼狂食派對

地址:旺角彌敦道594-596號旺角新城7樓

電話:6434 2642

營業時間:12:00-23:00



【20】Subtle Island摩洛哥異國風餐廳 露天鞦韆/室內沙灘/水池打卡

旺角這間Cafe,開張不久隨即成為人氣新店!Cafe的室內環境主打摩洛哥異國風情,設有室內水池、人工小沙灘等,打卡一流!而且是寵物友善餐廳,招牌菜式包括軟殼蟹鹹蛋黃忌廉汁意粉及Tiramisu,可以和好姊妹及家中毛孩去打卡歎美食。

旺角美食推薦【20】Subtle Island

地址:旺角西洋菜南街51號友誠商業中心4樓

電話:5348 1417

營業時間:11:30-14:00(星期一至六)11:30-00:00(星期日)



【21】Twinkie Cookies曲奇小店 元祖級麻糬曲奇

這間在網上人氣強勁的元祖級麻糬曲奇小店由店主親自主理手工製作,款款爆餡賣相吸引,包括「若竹Matcha」、「Opera」等,配上麻糬拉絲效果一流!定期還會推出不同限定款式,甜品控不容錯過。

旺角美食推薦【21】Twinkie Cookies

地址:旺角亞皆老街8號朗豪坊B2層38號舖

電話:6767 7936

營業時間:11:00-21:00



【22】Pizza Maru韓國人氣薄餅店 雙重芝心薄餅、秘製炸雞

這間連鎖韓國人氣薄餅專門店設有多間分店,主打多款韓國特色薄餅芝心批,獨家調配出芝士黃金比例,薄餅上桌時趁熱即可輕鬆做到拉絲效果!另有秘製炸雞,包括蜂蜜牛油、蜂蜜蒜泥、首爾醬油咖哩粉炸雞等多款口味,味道香濃惹味,適合朋友聚會分享!

(圖片來源:IG@pizzamaruhk)

旺角美食推薦【22】Pizza Maru (朗豪坊)

地址:旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓3號舖

電話:2637 3318

營業時間:12:00-16:30、18:00-22:00



【23】東京チカラめし日本過江龍 元祖牛丼

有「燒牛丼元祖」之稱的「東京チカラめし(Tokyo Chikara Meshi)」在日本擁有超過45年歷史。香港分店提供多達35款丼飯定食,與日本分店的種類差不多,惟不設「白飯任裝」服務,想添飯就要加多$10。

旺角美食推薦【23】東京チカラめし

地址:旺角奶路臣街17號The Forest 地下G8號舖

電話:2802 3308

營業時間:11:00-22:00



【24】Ice Puff雪糕雞蛋仔——創新口味配麥精雪糕

這間位於旺中內的小店,有多款創新口味雞蛋仔,包括阿華田脆脆、洋蔥鹹牛肉、意大利黑松露等!想試試新食法,更可加配麻糬或流心蜂蜜,外層再配上獨特口味雪糕如麥精、好立克等。

(圖片來源:Ice Puff)

旺角美食推薦【24】Ice Puff

地址:旺角彌敦道688號旺角中心一期1樓F51號舖

電話:6625 5348

營業時間:13:00-22:00(星期一至六)13:00-20:00(星期日)



【25】肥公車仔麵 必試自家製辣醬

如果說每間車仔麵總有一款「靈魂配菜」,個個來都必嗌,那麼這間車仔麵的靈魂配菜非招牌魷魚鬚莫屬。網民大讚魷魚鬚的醬汁不止是淋在表面,而是煮到非常入味,值得一讚。

旺角美食推薦【25】肥公車仔麵

地址:旺角鴉蘭街地下5C號舖

電話:2399 0071

營業時間:07:30-19:30(星期一至六)、星期日休息



【26】蟲二活化唐樓cafe 露天座位、中日式家庭料理

這間Cafe所在的大廈前身是唐樓,經過活化後改建成新商場「618 上海街」。店內空間寬敞,有室內和室外座位,自然採光非常舒服。餐廳主打中日式家庭料理,招牌是「一汁三菜」套餐,即是一碗湯及三道菜配白飯。另外還有多款自家製甜品,包括伯爵茶麻糬班戟、HERSHEY朱古力肉桂西多。

旺角美食推薦【26】蟲二

地址:旺角上海街618號頂樓

電話:9220 9785

營業時間:12:00-21:30



【27】Morokok 摩洛哥風泰菜 異國風情打卡

這間泰菜餐廳走摩洛哥風,餐廳環境舒適,無論室內和室外都有超多個打卡位,甚有異國風情!店內提供多款泰式Fushion菜,包括香煎帶子青檸蟹肉酥盒、雙色芒果糯米飯,選擇多樣,而且賣相精美,「相機食先」絕對無問題。

旺角美食推薦【27】Morokok (家樂坊)

地址:旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

電話:2363 1882

營業時間:12:00-23:00(星期一至四)12:00-01:00(星期五至六、公眾假期及公眾假期前夕)12:00-23:00(星期日)



【28】火鍋撚人氣火鍋店 一人火鍋

這間火鍋店主打一人火鍋,設有「梅」、「蘭」、「菊」三款套餐,分別不同種類的肉類及海鮮,自選湯底方面,有沙嗲麻辣鍋、秘製麻辣鍋、蜂巢豆腐白湯鍋、滋補老火湯鍋四款。另外,套餐包一款麵類及一款飲品,包括打邊爐不少得的紅薯寬粉、烏冬等,一人一鍋,勁Chill。

旺角美食推薦【28】火鍋撚 (染布房街)

地址:旺角染布房街6號1樓

電話:2336 1098、6683 5853 (Whatsapp)

營業時間:17:30-03:00



【29】水門雞飯 正宗泰式風味

水門雞飯自開業以來人氣超強,多間分店常現人龍。主打正宗水門雞飯及泰式料理、特飲,餐廳由泰國人大廚主理,口味貼近泰國當地風味。必試招牌水門雞飯及三寶雞飯,非常有特色。

旺角美食推薦【29】水門雞飯

地址:旺角豉油街21號C地下

電話:2809 2918

營業時間:12:00-22:00



【30】紅伶飯店 主打潮州打冷

紅伶飯店是一間人氣極高的打冷小店,多年前在九龍油麻地吳松街開設本店後搬至旺角現時店位,經常出現人龍!餐廳主打潮州打冷,包括潮州四寶、冰鎮墨魚、羊腩煲、滷水鵝等。

旺角美食推薦【30】紅伶飯店

地址:砵蘭街14號地舖

電話:3481 2020

營業時間:17:00-00:00