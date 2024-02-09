東京高評分酒店15間推介｜人均$200起／住客都讚好！全部9分以上

撰文：何匡汶
出版：更新：

東京高評分酒店推介2023｜旅遊小淡季，不少航空公司的機票和酒店的價格都有輕微下調。不過這正是「旅遊精」出發旅行的訊號！記者整理了15間於旅遊網站獲得高評分酒店，當中不乏有溫泉酒店，而且鄰近沙灘、一程鐵路直達東京迪士尼樂園等。另外還有大阪酒店推介新宿酒店推介淺草酒店推介以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

東京東京澀谷天空（SHIBUYA SKY）觀景台可以欣賞到市內美景，適合打卡。（minwoo.mcble@IG）

東京高評分酒店推介【1】東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）
Agoda評分：9/10

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）於2023全新開幕，共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊，步行至車站亦只需要6分鐘，旁邊的地下街亦有不少餐廳，十分方便！酒店房間設計簡約，以木系搭配白色色調裝潢，日系感滿滿！客房雖然沒有配備浴缸，但浴室亦有採用乾濕分離，床頭部分設有各規格的電源插座，而且配有空氣清新機，非常貼心！

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）
房價：人均HKD$557起（超大床房）
地址：東京都中央區日本橋3-5-13
交通：東京車站步行6分鐘
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東京高評分酒店推介【2】新宿JR九州酒店 Blossom （JR Kyushu Hotels Blossom Shinjuku）
Agoda評分：9/10

新宿JR九州酒店 Blossom （JR Kyushu Hotels Blossom Shinjuku）位於熱鬧的新宿區，距離新宿御苑僅需15分鐘步程，酒店附近亦有多家便利商店及餐廳，前往新宿站步行6分鐘即達，觀光出行都非常方便！酒店客房設計以簡約為主，落地大窗戶坐擁城市景觀，採光度十足，床頭備有床頭燈、閱讀燈及多個電源插座，浴室提供浴缸及淋浴空間，設備齊全！

新宿JR九州酒店 Blossom （JR Kyushu Hotels Blossom Shinjuku）
價格：人均HKD$471起（標準雙人間）
地址：東京都澀谷區代代木2丁目6-2
交通：新宿站步行6分鐘
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東京高評分酒店推介【3】天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）
Agoda評分：9/10

天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）於2019年開業。步行到筑波快線「淺草站」和淺草寺只需4分鐘左右，非常方便！酒店設有兩個大浴場，均採用含豐富礦物質的「黑湯」天然溫泉，最適合遊玩一整天後好好放鬆。酒店內所有區域都使用榻榻米地板，客人進入大門後需要脫鞋。客房設計簡約，採用日式風格，更提供免費的米明蕎麥麵！

天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）
房價：人均HKD$550起（雙人床房；包米明蕎麥麵、公眾浴場每日2份）
地址：東京淺草台東區淺草2-7
交通：淺草站步行4分鐘
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東京高評分酒店推介【4】格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）
Agoda評分：9.1/10

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）位於JR新宿站附近，交通方便，而且附近都有不少藥妝店、便利店及不同的餐廳！房間裝修簡約舒適，浴缸打開熱水便會在螢幕上顯示還有多久就會放滿熱水，方便又有科技感！此外，酒店更設有洗衣機、乾衣機，如果是比較長的旅程，洗衣服也非常方便！

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）
房價：人均HKD$476起（標準雙人房）
地址：東京都新宿區歌舞伎町1-19-1
交通：JR新宿站東口步行5分鐘
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東京高評分酒店推介【5】淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）
Agoda評分：9.2/10

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）位於東京台東區，旁邊就是雷門，步行1分鐘便到車站，附近亦有大量餐廳食肆及大型購物中心，吃喝玩樂一應俱全！酒店有多種房間大小、裝潢風格的房型可供選擇，除了採用乾濕分離設計，更有浴缸及淋浴空間。客房更有以Hello Kitty為主題的家庭客房，深受旅客的歡迎，更於2021年獲得「Agoda旅人之選大賞」，於網站獲得9.2/10的評分，其中酒店的清潔度更獲得接近滿分的9.6/10。

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）
房價：人均HKD$484起（雙人房A）
地址：1-1-15 Asakusa, 淺草, 東京, 日本, 111 0032
交通：東京地鐵淺草站6號出口步行1分鐘
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東京高評分酒店推介【6】Flower Terrace Higashi Shinjuku
Agoda評分：9.2/10

酒店位於新宿區，開於只有短短1年，於Agoda的評分就已經高達9.1/10。客房主打酒店式公寓設計，廚房等設備一應俱全，客房寬敞，十分適合一家大小入住。酒店位置方面，只需要步行2分鐘即可到達東新宿地鐵站，鄰近亦有甚受旅客歡迎的歌舞伎町，是日本東京夜生活的指標。不少網民都欣賞酒店的乾淨衞生，價錢合理而且地理位置理想。

Flower Terrace Higashi Shinjuku
價格：人均HKD$848起
地址：新宿6-29-18 フラワーテラ，新宿區，東京，160-0022，日本
交通：於東京地鐵東新宿站A3出口步行2分鐘
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東京高評分酒店推介【7】相鐵GRAND FRESA高田馬場（Sotetsu Grand Fresa Takadanobaba）
Agoda評分：9.1/10

酒店位於高田馬場站旁邊，共有252間客房。雖然房間不大，但勝在設備齊全，而且很多住客都欣賞房間簡潔衞生，加上酒店職員的細心協助，都贏取到客人對酒店的信心。位置方面，酒店的配套完善，附近有donki、超市及便利店，而且亦有不少餐廳，營業時間長，方便喜歡吃宵夜的客人。為配合客人的需要，酒店亦提供洗衣機及微波爐予住戶使用。

相鐵GRAND FRESA高田馬場
價格：人均HKD$497起
地址：Takadanobaba 1-27-7, 新宿區, 東京, 169-0075, 日本
交通：於東京地鐵高田馬場站步行1分鐘
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東京高評分酒店推介【8】赤坂茜音之湯 Via Inn Prime 酒店 - JR 西日本集團（VIA INN PRIME AKASAKA - JR WEST GROUP）
Agoda評分：9.1/10

酒店位於東京赤坂區，步行至東京地鐵赤坂站亦只需要3分鐘。除了交通方便之外，酒店設備亦相當有特色，因為它設有一個公共浴池，置身其中猶如身處傳統的日式旅館。酒店在Agoda獲得9.1/10的高評分，網民認為酒店的隔音理想，而且周遭配套完善，有齊便利店及地鐵站。惟有住客指附近的景點不足，想周圍參觀的旅客建議乘坐地鐵或巴士到淺草或新宿區。

赤坂茜音之湯 Via Inn Prime 酒店 - JR 西日本集團
價格：人均HKD$227起
地址：107-0052 東京都, 2-6-17 Akasaka, Minato-ku, 日本
交通：於東京地鐵赤坂站2號出口步行3分鐘
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東京高評分酒店推介【9】多美迎高級銀座溫泉酒店 （Dormy Inn Premium Ginza Hot Springs）
Agoda評分：9.1/10

多美迎高級銀座溫泉酒店位卡銀座區，可算是該區其中一間主打精品的酒店，客房走輕日本風，洋式房間配有日本傳統的紙門設計，別有一番味道。另外酒店亦設有公共室內浴池，入住的客人可以好好放鬆心情，享受舒適寧靜的浸浴體驗。於Agoda獲得9.1/10的評分，住戶指酒店客房大，地理位置方便，附近亦可接駁地鐵。浴池也是住客大讚的地方之一，開放時間至凌晨，就算太遲回酒店亦可以輕鬆嘆溫泉。

多美迎高級銀座溫泉酒店
價格：人均HKD$632起
地址：6-16-8, Ginza, Chuo-ku, 中央區, 東京, 104-0061, 日本
交通：於東京地鐵東銀座站步行4分鐘
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東京高評分酒店推介【10】東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋 （Dormy Inn Premium Tokyo Kodenmacho - Nihonbashi）
Agoda評分：9/10

位於東京小伝馬町站旁邊，是東京的核心商業區，附近設有不少商場及大型百貨公司。客房方面有和式及洋式2種選擇，而且酒店同樣有設有公共室內浴池，以傳統日式風格設計，另外亦有露天風呂及桑拿房。酒店亦提供額外收費的按摩服務。酒店提供自助早餐，而附近亦有不少餐廳、咖啡廳、便利店及超市，入住的客人可以慢慢發掘。於Agoda獲得9/10的評分，大部分人都認為酒店衞生潔淨，而且地理位置方便，職員的服務態度有善，是他們入住東京酒店的心水之一。

東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋
價格：人均HKD$480.5起
地址：2-3, Kodenma-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, 東京站, 東京, 日本, 103-0001
交通：於東京地鐵小伝馬町站3號出口旁邊
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東京高評分酒店推介【11】秋葉原梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS AKIHABARA）
Agoda評分：9.2/10

酒店於2019年開業，共提供85間客房。位於日本動漫集中地秋葉原站上蓋，絕對於愛好日本動漫住客的理想選擇！除此之外，酒店設有酒吧、餐廳，設計富有和風色彩，客人包一餐自助早餐。而酒店附近不乏餐廳及大型購物中心，可滿足住客購物的需要。於Agoda獲得9.2/10的高評分，除了欣賞酒店的衞生之外，他們指一出酒店即到JR及地鐵站，交通十分方便！

秋葉原梅茲JR東酒店
價格：人均HKD$468起
地址：1-17-4 Sotokanda, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0021
交通：於日本地鐵及JR秋葉原站上蓋
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東京高評分酒店推介【12】格拉斯麗淺草酒店 （Hotel Gracery Asakusa）
Agoda評分：9.1/10

酒店位於淺草的中心地帶，共提供264間客房。酒店客房以簡潔舒適為主，灰色的牆身加上木系設計令視覺更感舒適。每位入住的客人會包一個早餐，而酒店附近亦有不少日式餐廳、酒吧等。於Agoda獲得9.1/10的評分，有住客表示，酒店房間可以遠望到日本的晴空塔，而且距離淺草寺只有約3分鐘的步程。另外，酒店亦設有洗衣機、汽水機及微波爐等提供予客人使用。

格拉斯麗淺草酒店
價格：人均HKD$313起
地址：Kaminarimon 2-10-2, 墨田區, 東京, 111-0034, 日本
交通：於東京地鐵淺草站A2B出口步行3分鐘
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東京高評分酒店推介【13】淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）
Agoda評分：9.2/10

位於東京台東區的一間酒店，同樣位於淺草站旁邊。酒店深受旅客的歡迎，更於2021年獲得「Agoda旅人之選大賞」，於網站獲得9.2/10的評分，其中酒店的清潔度更獲得接近滿分的9.6/10，旅客指酒店的地理位置優越，旁邊就是淺草寺的雷門，而且酒店職員有一定程度的英文水平，可以與旅客進行簡單的英語溝通。酒店旁邊亦有大量餐廳食肆及大型購物中心，是旅客shopping的理想之選。

淺草東武酒店
價格：人均HKD$404.5起
地址：1-1-15 Asakusa, 淺草, 東京, 日本, 111 0032
交通：於東京地鐵淺草站6號出口步行1分鐘
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東京高評分酒店推介【14】池袋秘密酒店 （hotel hisoca ikebukuro）
Agoda評分：9.3/10

位於池袋一間設計甚具風格的酒店，外牆以歐陸風格設計，客房亦以淺色系為主，而且不同客房的色調都有不同。膳食方面，酒店提供自助早餐，而附近亦有形形式式的餐廳及咖啡廳。購物方面，酒店附近有西武池袋本店及東武百貨，絕對於旅客的購物天堂！而池袋站也是4線匯聚的大站，無論是乘坐JR前往其他地區，或者地鐵到東京各區遊覽亦十分方便！

池袋秘密酒店
價格：人均HKD$825.5
地址：nisiikebukuro1-10-4, 池袋, 東京, 日本, 1710021
交通：於東京地鐵池袋站5號出口步行2分鐘
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東京高評分酒店推介【15】明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 （Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）
Agoda評分：9/10

酒店位於岩本町站附近，毗連秋葉原，只需要步行5分鐘即朝聖。餐飲方面，酒店包每人一個自助早餐，晚上酒店亦提供免費拉麵，另外酒店附近亦有很多咖啡廳、餐廳及居酒屋，營業時間大約到晚上9時。於Agoda獲得9/10的評分，不少人都認為酒店的職員態度好，可以即時解決問題，另外交通方便也是另一個加分位，5分鐘即到JR站，而前往銀座線更只需要30秒。

明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉
價格：人均HKD$509.5起
地址：1-16 Kanda-sudacho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 104-0041
交通：於東京地鐵神田站步行1分鐘
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