買一送一｜8大餐廳買1送1優惠！法式焦糖燉蛋/火鍋放題人均$142起

【飲食優惠】隨著疫情放緩，不少餐廳推出買一送一優惠吸引食客！最新餐廳買一送一優惠包括Paul Lafayet法式焦糖燉蛋、THE MATCHA TOKYO、日式火鍋放題、銅鑼灣日式燒肉定食、荃灣意式雪糕Gelato等，即睇8大餐廳買一送一優惠詳情！

8大餐廳最新買一送一優惠！半價歎法式焦糖燉蛋/酒店自助餐

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買一送一優惠【1】熊本牛鍋買一送一

日式火鍋店熊本牛鍋推出買一送一優惠！憑指定信用卡預訂並輸入優惠碼，就可以低至$283買到2人放題套餐，即人均低至$142起！套餐包括和風海鮮雞煲、任食澳洲和牛及頂級牛小排3小時，仲送真露燒酒一支！

買一送一優惠【1】熊本牛鍋

推廣日期：即曰起至6月9日 23:59

推廣地點：元朗分店（元朗安寧路38號世宙商場地下24號舖）

營業時間：星期一至五 17:00-22:00，星期六日及公眾假期 12:30-22:00



詳情：180分鐘和風海鮮酒雞煲皇牌套餐

送真露燒酒一支 ，和風海鮮雞煲一鍋，任食澳洲和牛及頂級牛小排

優惠價：$283/2份（原價$566）

*WeWa Visa卡持卡人預訂時輸入【WEWAB1G1】可享買1份送1份，折扣後價錢

*須經KKday指定頁面預訂

優惠期使用日期由2022年5月13日至6月30日

*必須1天前訂座，只限Whatsapp 查詢及訂座，不設電話查詢

*另收取每位原價10% 服務費，於現場兌換時，以現金直接付款予商戶



買一送一優惠【2】珍煮丹

珍煮丹推出全新優惠，由即日起，逢星期一於全線珍煮丹分店惠顧任何款式正價茶飲，即可享有買一送一優惠，即送同款茶飲1杯！

買一送一優惠【2】珍煮丹

推廣地點：

上水店丨上水廣場5樓503B鋪

葵芳店丨葵芳葵涌廣場3樓302B鋪

荃灣店丨荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下

銅鑼灣店丨銅鑼灣利園山道15號地舖

推廣日期：即日起至另行通知

電話：

葵芳店丨2895 1136

荃灣店丨2895 2922

銅鑼灣店丨2895 1600



買一送一優惠【3】THE MATCHA TOKYO

由即日起至2022年6月11日，日本過江龍人氣抹茶店THE MATCHA TOKYO推出抹茶軟雪糕買一送優惠！THE MATCHA TOKYO的抹茶軟雪糕選用100%日本直送有機抹茶製作，原價$42，優惠期間只需$21就食到，各位抹茶控記得把握機會了！

買一送一優惠【3】THE MATCHA TOKYO（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣勿地臣街8號地下

營業時間：09:00 - 21:00（星期一至日）

電話：2686 8021



（圖片來源：THE MATCHA TOKYO）

買一送一優惠【4】Paul Lafayet

Paul Lafayet法式焦糖燉蛋禮券買一送一優惠！法式甜品專門店Paul Lafaye為慶祝法式焦糖燉蛋節，由2022年6月7日中午12時至6月9日晚上11時59分，一連3日可以用港幣$250購買1本10張焦糖燉蛋禮券（原價港幣$500），每張禮券可於門市兌換焦糖燉蛋一件，折後相等於買一送一，每件平均$25就歎到！

今次法式焦糖燉蛋節禮券兌換不設月份限制，兌換日期由6月13日至2023年3月31日。

全線Paul Lafaye分店有售。網店只限送貨，如訂單金額不足港幣999元，需支付港幣40元運費，詳情可於官網查詢。

買一送一優惠【4】Paul Lafayet

發售地點：全線Paul Lafayet門市及網店

發售日期：2022年6月7日中午12:00至6月9日晚上11:59

禮券換領期：2022年6月13日至2023年3月31日內（包括首尾兩天）（兌換日期不適用於2022年12月24至27日及12月31日；2023年1月1至2日、1月21至24日及2月14日。）



買一送一優惠【5】燒鬼

銅鑼灣日式燒肉放題「燒鬼 Yaki Oni」推出午市抵食優惠，凡於指定時段惠顧午市套餐，即可享買一送一，最平$34.5起歎到三文魚雜錦丼飯、炸蝦天婦羅配稻庭烏冬等。惠顧晚市7時前離座，2人同行第2位即有半價；生日優惠4人同行1人免費！

即睇地址+優惠詳情：銅鑼灣燒肉｜日式餐廳午市買1送1！$34.5起歎三文魚丼飯/和牛定食

買一送一優惠【6】TOKYO DOLCI

意式雪糕專門店TOKYO DOLCI荃灣新店開幕，由即日起至6月11日，全店意式雪糕買一送一（只限雪糕球，不含配料）！另外，凡惠顧更即可獲贈$5現金優惠券1張，購買所有TOKYO DOLCI產品都適用！

買一送一優惠【6】TOKYO DOLCI（荃灣店）

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓217-220號舖



（圖片來源：TOKYO DOLCI）

買一送一優惠【7】半島酒店

半島酒店精品店及咖啡廳推出外賣買一送一優惠！去年開業的半島精品店及咖啡廳（The Peninsula Boutique & Cafe）推出一週年優惠，指定日期惠顧就可以享有外賣飲品買一送一，另外買滿指定金額更送經典系列朱古力！

即睇優惠日期+詳情：半島酒店Cafe超過10款外賣飲品買一送一！滿指定金額送朱古力

圖片來源：半島精品店與咖啡廳

買一送一優惠【8】梅丘壽司美登利

梅丘壽司美登利推出買一送一優惠！現凡惠顧堂食指定盛合一客，包括特選手握壽司盛合（$298）、特上手握壽司盛合（$238）及極上吞拿魚盛合（$268），即可以享指定甜品或飲品買一送一，最平加$17.5就歎到！

指定甜品或飲品包括：抹茶紅豆白玉雪糕、雙球雪糕（雲尼拿+芝麻）、雙球雪糕（雲尼拿+抹茶）、雙球雪糕（芝麻+抹茶）、巨峰活乳酸梳打及白桃活乳酸梳打。

買一送一優惠【8】梅丘壽司美登利

旺角店：旺角雅蘭中心2樓202號舖

尖沙咀店：尖沙咀美麗華廣場一期3樓312號舖



圖片來源：梅丘壽司美登利總本店（香港）

條款細則：

適用於堂食（星期一至日）

不適用於外賣自取及平台訂購服務

每點選指定盛合一客可享有一款優惠，多點多送，如此類推

買一送一的（甜品或飲品）必須為指定同款

惠的（甜品或飲品）將會收回原價之加一服務費

優惠的（甜品或飲品）將不可與折扣同時使用（包括會員折扣）



同場加映：買一送一優惠【8】MCL院線

MCL戲院優惠由即日起至2022年6月30日，使用Visa信用卡於MCL戲院，購買星期一至五同一場次的正價2D戲票，即可享買一送一優惠！購買星期六、日或指定公眾假期的正價2D戲票，則可享8折優惠。名額有限，先到先得，額滿即止。

更多戲院優惠：戲院優惠｜6大戲院戲飛優惠低至$38！戲飛半價/買一送一/送爆谷

（圖片來源：MCL院線）

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