【馬灣好去處】位於馬灣沙灘旁邊的Beach Side Café「泰．Chill」坐擁180度海景，現推出泰式小食套餐連2小時無限暢飲優惠，人均$228起歎到泰式小食及主菜，以及任飲啤酒及泰式特飲！除此之外，想了解更多馬灣食玩買景點，即睇7大馬灣好去處！

馬灣好去處｜海景Cafe2小時無限暢飲+小食套餐！歎泰菜+任飲啤酒

馬灣挪亞方舟Beach Side Café「泰．Chill」推出泰式小食套餐連2小時無限暢飲優惠，現經kkday網站預訂，人均$228起歎到泰式小食及主菜，以及任飲啤酒及泰式特飲！

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泰式小食套餐包括一款特色小食、自選沙律及主菜各一款，如泰式青木瓜沙律、泰式鳳爪沙律泰式炸蝦餅、炸豬肉春卷、泰式炸魚餅等；飲品方面則有泰式特飲及啤酒，包括珍多冰、泰式龍眼冰、青檸梳打、朝日啤酒及Chang Beer Draught等。

餐廳坐擁超過180度全海景，傍晚時分可以約齊三五知己賞日落，享受慢活假期！

馬灣沙灘 Beachside Club 泰式套餐連2小時無限暢飲

地址：香港馬灣珀欣路33號

用餐時間：12:00-21:00

使用日期：2022年5月21日至6月30日（星期六及日）

預訂方式：kkday

