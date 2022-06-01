GODIVA升級黑朱古力雪糕買1送1！一連4日指定時間快閃+配朱古力筒

【GODIVA優惠】GODIVA推出快閃一連4日升級黑朱古力軟雪糕優惠！是次快閃優惠可以平均每支$27.5，就食到全新新升級黑巧克力味軟雪糕，仲會配巧克力雪糕筒，全線分店都有，每日指定時段開始發售，售完即止！

GODIVA優惠｜GODIVA升級黑朱古力雪糕買1送1！指定時間發售+4日快閃+配朱古力筒

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（圖片來源：GODIVA）

GODIVA最近推出全新升級版黑巧克力味軟雪糕配巧克力卷，更推出激再買一送一優惠！由6月2日至6月5日，於全線分店每日下午1時起，即可以優惠價$55買到2支升級版黑巧克力味軟雪糕配巧克力卷！

（圖片來源：GODIVA）

升級版黑巧克力味軟雪糕配巧克力卷買一送一優惠（$55）每店限量200套，折後平均只需$27.5/支就食到（原價$110），非常抵食！（數量有限，送完即止）

Godiva軟雪糕買一送一優惠

推廣日期：2022年6月2日至5日

推廣時間：每日下午1時起（每分店限量200套）

推廣地點：GODIVA門市

價錢：$55/2支（原價$110）

