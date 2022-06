牧羊少年尖沙咀新店開業 超大落地玻璃+精緻西餐！餐廳+酒吧+展覽

【尖沙咀美食】牧羊少年咖啡館全新副線尖沙咀開業!牧羊少年全新概念店「Lemna」,結合餐廳、酒兄及文化展覽區等,為格調優雅的複合式空間,而且設有超大落地玻璃,假日可以悠閒歎美食兼參與各類型文化活動!

牧羊少年尖沙咀新店開業 超大落地玻璃+精緻西餐!餐廳+酒吧+藝術展

牧羊少年咖啡館位於尖沙咀的全新概念店「Lemna」,主要分為餐廳及酒吧兩個部分,餐廳讓客人用餐同時欣賞藝術作品;而預計將9月開幕的酒吧,就旨在讓客人輕鬆暢談放鬆一下,參與各項文化活動。

Lemna裝潢以優雅格調為主,設計寬敞闊落,更設有超大落地玻璃可以欣賞到窗外景緻,打卡一流!至於食物方面就以西式風格為主,無論平日或假日,都有供應2道菜或3道菜的午市套餐、早午餐等。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦!請Follow我哋:https://bit.ly/38tlS4l

套餐包括前菜或餐湯,主食就有沙律、紅酒燴牛肉扁意粉、明太子忌廉大蝦扁意粉、烤雞漢堡、烤三文魚柳以及慢煮牛胸腹等多款選擇,而甜品就有Tiramisu、伯爵茶焦糖燉蛋、烤蘋果批等,套餐價錢由$118起。

菜單一覽:

Lemna集合餐廳、酒吧、舞台、展覽區於一身,提供美食的同時,亦將會舉辦畫展、攝影展、工作坊、音樂會、播映會、舞台劇、文化市集等!新店試業期間,亦會有藝術家舉行個人展覽,不妨去歎美食兼支持本地藝術!

圖片來源:牧羊少年咖啡館 The Alchemist Cafe

Lemna



地址:尖沙咀文化中心餐廳大樓G/F

營業時間:平日11:00-22:45;星期六、日及公眾假期 10:00-22:45



Lemna展覽|李穎芝個展「I wish you were here」



展期:2022年7月2日至9月18日

時間:星期一至日12:00-20:00