麥當勞免費送出教主x欣宜音樂會門票！1個條件即可參加抽獎！

撰文：草莓泡芙
出版：更新：

【麥當勞】麥當勞免費送出教主盧瀚霆x鄭欣宜音樂會門票！一連5日符合1個條件，即可參加抽獎，獲得教主x欣宜音樂會門票。各位粉絲要留意活動詳情了！

麥當勞免費送出教主x欣宜音樂會門票！1個條件即可參加抽獎！

🥳🥳🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（資料圖片）

麥當勞叔叔之家推出「9月SHOW界你睇」活動，麥當勞手機APP用戶，由2022年7月18日至22日內，使用麥當勞手機APP內指定門票捐款券，捐款港幣$90.3給香港麥當勞叔叔之家，即可參加抽獎，有機會免費獲得Katch優惠平台 呈獻《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》KKday遊歷音樂門票2張。

（圖片來源：麥當勞）

每位合資格的麥當勞APP會員，使用捐款券捐款，即可獲得1次抽獎機會及獲獎機會，是次活動將會抽出100名得獎者，抽獎結果將於8月19日以登記電話及電郵通知。

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞「9月SHOW界你睇」活動
日期：2022年7月18日至22日

*需登記成為麥當勞APP用戶。
*需使用指定麥當勞APP捐款券。
*每位麥當勞用戶可享1次抽獎機會及1次獲獎機會。

1. 是次麥當勞叔叔之家「9月SHOW畀你睇」活動日期為？

是次麥當勞叔叔之家「9月SHOW畀你睇」活動日期為2022年8月18日至22日，詳情可參閱內文。

2. 是次麥當勞叔叔之家「9月SHOW畀你睇」活動參與方法為？

欲參與是次麥當勞叔叔之家「9月SHOW畀你睇」，需先登記成為麥當勞APP用戶，使用指定捐款券，每位用戶可享1次抽獎及1次獲獎機會， 詳情可參閱內文。 

3. 是次麥當勞叔叔之家「9月SHOW畀你睇」共送出多少門票？

是次麥當勞叔叔之家「9月SHOW畀你睇」共會抽出100名得獎者，每位得獎者可獲2張門票， 詳情可參閱內文。 

暑假好去處｜7月必去13大打卡好去處 MIRROR/熊本熊/LINE FRIENDS麥當勞優惠丨麥當勞7月29大優惠券 飲品買1送1/$15下午茶/$7新地赤柱人氣Cafe快閃優惠！指定日期免費派甜品 買意式冬甩即送禮物KFC推出$1炸雞優惠！$90歎9件家鄉雞/香辣脆雞 指定套餐買1送1
飲食情報
麥當勞
麥當勞
鄭欣宜
盧瀚霆 Anson Lo
音樂會
你可能感興趣