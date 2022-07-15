【麥當勞】麥當勞免費送出教主盧瀚霆x鄭欣宜音樂會門票！一連5日符合1個條件，即可參加抽獎，獲得教主x欣宜音樂會門票。各位粉絲要留意活動詳情了！

麥當勞免費送出教主x欣宜音樂會門票！1個條件即可參加抽獎！

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（資料圖片）

麥當勞叔叔之家推出「9月SHOW界你睇」活動，麥當勞手機APP用戶，由2022年7月18日至22日內，使用麥當勞手機APP內指定門票捐款券，捐款港幣$90.3給香港麥當勞叔叔之家，即可參加抽獎，有機會免費獲得Katch優惠平台 呈獻《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》KKday遊歷音樂門票2張。

（圖片來源：麥當勞）

每位合資格的麥當勞APP會員，使用捐款券捐款，即可獲得1次抽獎機會及獲獎機會，是次活動將會抽出100名得獎者，抽獎結果將於8月19日以登記電話及電郵通知。

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞「9月SHOW界你睇」活動

日期：2022年7月18日至22日



*需登記成為麥當勞APP用戶。

*需使用指定麥當勞APP捐款券。

*每位麥當勞用戶可享1次抽獎機會及1次獲獎機會。

