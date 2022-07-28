麥當勞App新推八達通付款！實測手機落單+付款流程有幾方便

麥當勞手機App最新加入八達通付款功能，用戶以後堂食或外賣自取都可以直接透過八達通付款，方便沒有信用卡的朋友仔！編輯今次就率先在App內試用八達通付款，實測一下麥當勞App點餐及付款流程！

麥當勞App新推八達通付款！實測手機落單+付款流程

平時用麥當勞App堂食或外賣自取，想用八達通付款都需要前往餐廳結帳。不過，麥當勞最近就更新手機App功能，正式推出八達通付款功能，用戶可以直接在App內完成整個點餐兼付款流程，方便一眾學生或打工仔！

今次編輯就率先試用麥當勞App內新增的八達通付款功能，包括可以選擇用八達通卡「拍卡」，或者手機八達通結帳2種方法付款，由點餐到完成結帳，過程甚為順暢。麥當勞App點餐八達通付款流程如下：

麥當勞App八達通付款【方法1】使用八達通卡

【步驟1】打開麥當勞App，選擇「餐單」後，可以設定將要取餐的麥當勞分店。

【步驟2】在App 內點選餐飲後「加入購物車」， 揀選「結帳」後選擇付款方法， 按「八達通」付款，選擇「八達通」。

【步驟3】按下「確定」餐單後，界面會自動啟動八達通App，揀選「八達通」，界面會顯示可使用手機NFC功能的畫面，然後將八達通放在手機背面「拍卡」，成功掃瞄後或聽到「嘟」一聲後，就可以完成落單。

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麥當勞App八達通付款【方法2】使用手機八達通

【步驟1】點餐後選擇「八達通」付款，按「確認」後界面會自動啟動八達通App，再揀選付款方式。

【步驟2】畫面會顯示以Face ID或輸入密碼接入手機八達通，成功後系統會直接從手機八達通內（需要預先增值）扣款，完成交易後就可以安心等待取餐。

今次編輯實測用麥當勞App點餐，以及整個付款過程都甚為暢順，以後就不用專程前往門店拍八達通卡結帳，到店後就可以直接取食物，非常方便！

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麥當勞App以往只接受信用卡或其他支付工具直接結帳，若使用八達通卡就需要前往餐廳櫃位付款，現在就方便得多，只需要事先下載及登記八達通App，就能用八達通直接付款，而適用的八達通類型包括學生、兒童、個人及長者八達通等，以後學生、打工仔就可以多個選擇。

此外，由於8月7日派消費券，麥當勞App聯同八達通推出一連串優惠，以及消費回贈予麥當勞App用戶，已經登記用八達通領取消費券的朋友們，屆時就可以配合八達通拿到最多優惠，大家記得留意啦！