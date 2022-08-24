打風餐廳｜8號風球下8大餐廳繼續營業！另推風暴限時優惠全單85折

【8號風球】8號風球連鎖餐廳營業安排一覽！強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近香港，記者整合8大連鎖餐廳於8號風球下的營業安排，包括麥當勞、KFC、譚仔三哥米線等，更有餐廳推出風球優惠！不過大家要切記，出發覓食時要注意安全！

打風餐廳｜8號風球營業餐廳一覽！營業時間+風暴限時優惠全單85折

強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近香港，天文台於本日（24日）下午7時25分宣布改發8號風球，預告至少維持至明早6時。記者整合打風期間維持營業的8間連鎖餐廳，部份更推出風暴限時優惠，高達全單85折，讓大家即使在暴風下，都可以輕鬆解決三餐！

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打風餐廳【1】麥當勞 8號風球營業安排

麥當勞全線分店於8號風球下照常營業（九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店除外），而麥麥送外賣送餐服務於8號風球下將會暫停服務。

官方Facebook：https://www.facebook.com/mcdonaldshongkong



（圖片來源：麥當勞）

打風餐廳【2】KFC 8號風球營業安排

KFC全線分店於8號風球下將會維持堂食、外賣及外賣自取服務（海運大廈、有餘貿易中心、信德中心、EMax、Megabox分店除外），而全線「快脆送」外賣送餐服務將暫停，並會於8號風球信號除下後盡快恢復服務。

而經過KFC手機應用程式下單，免費登記成為會員後，消費滿$55即可使用減$5優惠券。

官方Facebook：https://www.facebook.com/kfchk



（圖片來源：KFC）

打風餐廳【3】譚仔三哥米線 8號風球營業安排

譚仔三哥米線於8號風球下，大部份分店將維持營業，部份暫停營業分店將於改發3號風球後2小時內將恢復營業。

*暫停營業分店可於譚仔三哥米線官方Facebook中查看。

https://www.facebook.com/tamsnoodle



（圖片來源：譚仔三哥米線）

打風餐廳【4】譚仔雲南米線 8號風球營業安排

譚仔雲南米線於8號風球下，大部份分店將會維持營業，惟營業時間或會受影響，大家於8號風球下，出發前往譚仔雲南米線分店購買食物前，可先致電各分店查詢。

*維持營業分店可於譚仔雲南米線官方Facebook中查看。

https://www.facebook.com/Jointedheart/



（圖片來源：譚仔雲南米線）

打風餐廳【5】Pizza Hut 8號風球營業安排

Pizza Hut於8號風球下，部份分店將維持正常服務，並根據個別情況而調整營業時間。另Pizza Hut將暫停外送速遞服務，期間可選擇到分店或網上訂購外賣自取美食。營業時間或詳情可致電Pizza Hut分店查詢。

官方網站：http://www.pizzahut.com.hk/



（圖片來源：Pizza Hut）

打風餐廳【6】茶木 8號風球營業安排

台式餐廳茶木於8號風球下，全線分店將會照常營業，而各分店地址及營業時間可於官網查詢。

官網：shorturl.at/gNR27



（圖片來源：茶木）

打風餐廳【7】大家樂 8號風球營業安排

大家樂於8號風球下，大部份分店將會照常營業，各分店營業時間可於官網查詢。

官網：https://bit.ly/3Qzk9Lc



（圖片來源：大家樂）

打風餐廳【8】吉野家 8號風球營業安排

吉野家於8號風球下，將會維持網上下單外賣自取服務。於「馬鞍」襲港期間，更推出風暴優惠，網上點餐外賣自取85折優惠，詳情可於官網查詢。

官網：https://bit.ly/3QpStIg

