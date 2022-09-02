旺角人氣螺螄粉進駐長沙灣！引起網民熱烈討論 出現兩極化睇法

旺角人氣螺螄粉專門店即將進駐長沙灣，新張期間免費送紅糖冰粉！消息公佈後，引起網民熱議，有人留言指螺螄粉惡臭難頂，不過亦有不少網民表示非常期待，話題度極高！

旺角人氣螺螄粉進駐長沙灣 新張期間送冰粉！網民：成條街都臭晒!

早前在旺角開業的柳州風味螺螄粉專門店「螺螄町」，在短短兩個月內已經累積了不少人氣，旺角店門口經常出現人龍，最近螺螄粉又在小紅書官方帳號宣佈將於9月13日登陸長沙灣，並於9月13日至15日期間推出開幕優惠，凡這兩天內惠顧即送一碗紅糖冰粉（$28）。不過開幕消息一出，就引起網民熱議，有兩極化睇法。

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有人上載長沙灣店即將開業的告示後，不少居住在附近的網民都留言，表示對螺螄粉的刺激味道感到擔憂，指螺螄粉的氣味強烈，即使在街尾都可以聞到，會令「成條街都臭晒」，更指將會成為長沙灣一大空氣污染。

雖然螺螄粉獨特的酸臭味令不少人望而卻步，但旺角分店開張至今卻經常出現人龍，有不少人得知長沙灣分店即將開幕後，紛紛表示對新分店十分期待，還追問商家何時會進駐港島及新界區，只能說喜歡的人會很喜歡，但覺得臭的人就會非常討厭。

網上的留言兩極化，不過螺螄粉在近年的確於香港有人氣急升的跡象。這間旺角的人氣小店「螺螄町」主打香港首間正宗柳州風味的特色螺螄粉，供應招牌螺絲湯粉（$48）、特色乾撈螺螄粉（$48）等，可再搭配炸雞蛋、炸腐竹、青菜、酸筍、火耳絲、酸豆角等配料。

此外，店內亦有螺螄臭豆腐（$28）、虎皮鳳爪（$24）、糍粑（$28）、虎皮豬手（$32）、招牌脆皮肥腸（$40）等逾10款小菜，另有鮮果冰沙及糖水傳統糖水可供選擇，要是喜歡吃螺螄粉的朋友也不妨一試！

（圖片來源：螺螄町）

長沙灣美食｜螺螄町

長沙灣分店：長沙灣元洲街潤發大廈B1

開幕日期：2022年9月13日

營業時間：星期一至日12:00-22:00



旺角分店：旺角通菜街華發大廈F舖

電話：6481 0559

營業時間：星期一至日12:00-22:00

