IKEA鯊鯊5大新朋友登場，海龜、海豚、虎鯨、章魚等公仔個個都非常可愛，藍鯨公仔更可張大口，把一眾迷你海洋生物公仔吃掉，互動性極高！而且公仔材質柔軟，手感溫暖，可說是入睡的好伙伴，同場更有多款海洋主題家品！

IKEA 5大海洋公仔新登場！藍鯨張口可吃掉迷你公仔+多款主題家品

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（圖片來源：IKEA）

IKEA吉祥物「IKEA鯊鯊」極受歡迎，最近IKEA鯊鯊帶了5位新朋友，由即日起正式在全線IKEA分店登場。5位IKEA鯊鯊的新朋友「BLÅVINGAD海洋系列毛公仔」包括海豚、虎鯨、藍鯨、烏龜及章魚，所有款式呆呆的表情極可愛，而且使用100%回收聚脂纖維製成，環保之餘質感溫暖又柔軟，絕對是入睡伙伴之選！

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「BLÅVINGAD海洋系列毛公仔」當中，以藍鯨款式最為搶眼！藍鯨公仔口部可以打開，內部可用於收藏一套5款的迷你海洋生物公仔系列，互動性及樂趣兼備，粉絲們必入手！全新「BLÅVINGAD海洋系列毛公仔」價錢由$69.9起，而一套5款的迷你海洋生物公仔套裝價錢則為$109.9。

除了全新海洋生物公仔系列，是次IKEA還推出多款海洋主題的家品及玩具，包括填色畫捲、潛水艇玩具11件套裝、釣魚玩具、背囊、烏龜被套枕袋套裝、珊瑚咕𠱸、烏龜壁燈、烏龜浴巾、海洋動物地墊、海洋動物貯物袋等，價錢由$49.9起。

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IKEA全新「BLÅVINGAD海洋系列毛公仔」

日期：即日起至另行通知

地點：全線香港及澳門分店



IKEA全新「BLÅVINGAD海洋系列家品」

日期：即日起至另行通知

地點：全線香港及澳門分店

