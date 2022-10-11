觀塘三餸飯只售$19！物價彷彿回到20年前 街坊大讚味道有家的感覺

網民再發現窮人同打工仔恩物！有網民留意到觀塘有間街坊小店，由婆婆主理，三餸飯只售$19，學生哥可再減$3，令網民直呼價格回到20年前，由話飯盒大份兼抵食，味道仲好有「家的感覺」，觀塘街坊有口福了！

觀塘安發小食店超抵食$19三餸飯！物價彷彿回到20年前 街坊大讚味道有家的感覺

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（圖片來源：香港討論區）

日前，一名網民於香港討論區內，以「可能係全港最平嘅三餸飯」為題發起討論，指觀塘一間已經營多年的街坊小食店「超抵食」，只需$19就可以買到三餸飯！網友指，這間小店多年來由一名婆婆主理，主力做學生、街坊以及的士司機的生意，如想幫襯買飯盒，只需向婆婆問一句，「叫咗三樣嘢，婆婆就會去加餸，多謝$19」，價錢相當經濟實惠。

（圖片來源：香港討論區）

網友又表示，雖然小店的環境一般，不過食物的味道「唔重味」、「豬手好香南乳味，雞翼都好食」，整體有「返屋企食飯嘅感覺」， 學生哥更可以超抵價$16買到飯盒，直言：「其實食阿婆三餸飯有益過漢堡包、薯條啦！」

由網友分享的圖片中可以看到，餐牌中各式餐點的定價都比坊間便宜，除了三餸飯配飲品或例湯外，皮蛋瘦肉粥、豬肚粥只售$10，白粥只需$6，各式炒粉麵及腸粉則售$7，絕對稱得上是窮人恩物！

網友在留言更回應指自己是專程坐車去，希望可「支持婆婆繼續做（落去）」，不少網民大讚「婆婆好有愛」、「真係好平，街坊有褔了」、「學生優惠16蚊，等於20幾年前我學校飯堂嘅價錢！」等，亦有「眼利」網民認出小店是位於觀塘瑞寧街18B號地舖的安發小食店，紛紛留言表示想親自去支持婆婆。

記者本日（11日）曾前往小店，不過婆婆今日似乎未有營業，下午5時許小店已落閘，有興趣的朋友可以試試稍微提早一點去碰碰運氣！

安發小食店

地址：觀塘瑞寧街18B號地舖

