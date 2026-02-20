荔枝角平價美食21間｜高質餐廳/金浦醬豬手/享樂烘焙/和牛蛋包飯

荔枝角平價美食｜荔枝角餐廳推薦｜荔枝角近年有不少美食進駐，在附近上班或者假日去覓食都有很多選擇！今次《香港01》好食玩飛記者集合21大荔枝角餐廳美食，包括有近期大熱的金浦食堂招牌醬豬手、必食的馳名酥皮蛋撻、超高性價比的海南雞、高質西餐、人氣茶餐廳、樓上Cafe、享樂烘焙的麻糬麵包等等，想知詳情即看下文啦！



荔枝角美食【1】金浦食堂——必試$188招牌醬豬手／阿珠媽秘傳炆牛肋骨

「金浦食堂」是由創辦人兼主廚的韓籍主廚Sam（Oppa Sam）打造，餐廳可容納約60至70位客人，店內裝修均以木材為主，營造溫暖舒適的用餐氛圍；並巧妙融入韓國人氣浣熊主題café的霓虹燈飾，增添空間趣味！餐廳主打多款正宗地道韓食，其中招牌菜「金浦招牌秘製醬豬手」、阿珠媽秘傳炆牛肋骨、秘醬炙燒嚴選牛肋排、熔岩拉絲芝士排骨、人蔘雞湯配飯等。

+ 2

「金浦食堂」亦計劃4月引入多款韓國人氣酒飲，供顧客依個人喜好搭配菜式。為提升互動氛圍，餐廳將於特定時段，加入韓國年輕族群間流行的聚會遊戲，餐廳現時亦歡迎顧客自攜酒水，感受別具特色的韓式餐飲文化體驗。此外，凡於訂座時提前註明生日慶祝，即可獲贈朱古力批生日蛋糕1個。

金浦食堂

地址：荔枝角長義街9號 D2 Place 1期3樓308號鋪



荔枝角美食【2】享樂烘培——杜拜開心果朱古力Crogel＋冰心麵包

享樂烘培已在荔枝角開店試業，新店加入咖啡店及堂食位置，環境闊落又打卡able！該店於九龍灣起家，以高質親民價麵包聞名，不時推出少見但融入時興元素的麵包款式，人氣作有各種口味的Bagel貝果麵包及蛋撻，口味有抹茶麻糬、芋泥麻糬、開心果等，而最新及回歸麵包款式則有適合夏天的冰心麵包、青森蘋果批及杜拜開心果朱古力Crogel等，各位麵包迷不要錯過！

享樂烘培（荔枝角）

地址：荔枝角瓊林街83號地下 G03&04鋪



荃灣：街市街152號坤成樓地下6號舖

元朗：形點1期1097鋪

九龍灣：常悅道21號Eastmark地下3號鋪

新蒲崗：大有街3號萬迪廣場地下E鋪



荔枝角美食【3】INN - I'm Not Nothing——宮廷風打卡Cafe

INN - I'm Not Nothing主打宮廷風裝修，牆上掛有藝術掛畫、小盆栽等佈置，充滿貴氣優雅的氛圍，非常適合打卡影相！主食方面，推介燒安格斯西冷扒配原條燒牛骨髓、香煎鴨肝甜椒汁手工幼帶麵以及煙三文魚龍蝦忌廉汁意粉。西冷扒油花適中，肉質彈牙且充滿肉味，而原條燒牛骨髓經牛油煮過後，充滿牛油香味。另外香煎鴨肝甜椒汁手工幼帶麵的鴨肝一點也不油膩，與甜椒醬汁的甜味互相平衡，非常夾！

INN - I'm Not Nothing

地址：荔枝角長沙灣道883號億利工業中心2樓203號舖



荔枝角美食【4】阿木台灣麵——24小時熬製湯底 正宗台灣牛肉麵

阿木台灣麵旺角總店由台灣籍女店主打理，早在旺角赫赫有名，而荔枝角為第2間分店。餐廳主打牛肉麵，湯底用牛大骨、牛肋、牛𦟌、雞腳和藥材等24小時熬煮，味道非常正宗，而且份量十足。除了麵食外，店內還有蚵仔酥、蛋餅、炸排骨等台灣風味小食，同樣值得一試！

阿木台灣麵

地址：荔枝角長順街15號D2 Place TWO 1樓102號舖（荔枝角分店）／旺角豉油街60-102號鴻都大廈地下3-4號舖（旺角）



荔枝角美食【5】BAKINGHAM——焙茶布甸麻糬波波／焦糖芝士麻糬波波

BAKINGHAM特別注重食材，使用日本及法國的優質麵粉，搭配法國和澳洲的動物牛油及淡忌廉，每日新鮮出爐！店內有許多特色產品，例如流心麻糬波波、麻糬布丁、多種口味的鹼水包和牛角酥。焙茶布甸麻糬波波4件$45，而焦糖芝士麻糬波波1粒$16，每款麻糬波波都爆餡，超邪惡！而黑金剛開心果牛角酥1件32，竹碳色外皮，切開後是蜂巢狀形態，口感相當酥脆！

BAKINGHAM

地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 2樓224號舖



荔枝角美食【6】米青蛋包飯公司 —— 和牛蛋包飯／厚切牛舌芯／$66起

米青蛋包飯公司在荔枝角D2 Place開幕啦！餐廳是番茄師兄的姊妹店，主打蛋包飯！款式眾多，有必食招牌菜和牛蛋包飯（$248起），和牛有3款，包括封門柳、腹心肉和臀肉蓋，肉質柔嫩，和牛與蛋香融合，口感豐富！套餐內還包括黑椒芝士薯蓉、幼身薯條、餐湯和餐飲。

除了和牛套餐，還有芝心雞肉漢堡扒蛋包飯($82)、100%純和牛漢堡扒蛋包飯($96）、 厚切牛脷芯蛋包飯（$96）、吉列原條龍脷柳（$82）、西班牙黑毛豬肉餅（$88）、蒜蓉菠菜扒豆腐（$66）等。

米青蛋包飯公司

地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 3樓303號舖



荔枝角美食【7】Ganto Gelato——蛋撻味手工Gelato

觀塘超人氣手工雪糕店「Ganto Gelato」以每月自家製特色主題口味Gelato例如紅糖豆腐、西西里開心果、藍莓、法式焦糖燉蛋等，以及親民價格打響名堂。樓上店起家的他們曾一度人龍不斷，最高峰日賣400至500杯雪糕！

Ganto Gelato

地址：長沙灣瓊林街83號1樓104店舖（荔枝角店）



荔枝角美食【8】黑布小巷——台式餐廳爆餡流心吐司

台式餐廳「黑布小巷」向來人氣爆滿，餐廳坐落於荔枝角工業大廈內，空間寬敞，主打多款台式美食，其中就包括有必食的台式滷肉飯，滷肉採用半肥瘦肉，再以自家調配滷水製成，口感軟綿入味，而且份量甚多；另有熱賣的爆餡芝士雞蛋流心吐司、芋圓糖水等，性價比極高！

黑布小巷

地址：荔枝角長沙灣道883號億利工業中心4樓405室



荔枝角美食【9】雞仔去骨海南雞專門店——荔枝角名物海南雞

荔枝角都有好味海南雞飯！位於元州街的「雞仔去骨海南雞專門店」主打抵食又大份的海南雞飯，其中以招牌海南雞飯套餐最受歡迎，一份有約10件雞件，雞皮煮至鮮黃色，而且非常厚肉，口感鮮嫩，配上自家調製的醬汁，味道一流，跟配餐湯及飲品，是荔枝角美食名物！

雞仔去骨海南雞專門店

地址：長沙灣元州街493號靄華大廈地下1號舖



荔枝角美食【10】Chill Vietnam Cuisine & Bar——fusion越南菜館

大家行開D2 Place可以留意這間高級越南菜館，主打法越fusion菜及創意雞尾酒，擺盤精緻，定價合理。必食牛板腱火車頭雜錦湯河、越式法包配燒牛柳或豬頸肉、越式芋圓椰汁凍等招牌菜。餐廳裝潢融合不少藤製品，風格清新恬靜，適合聚餐或約會食飯！

Chill Vietnam Cuisine & Bar

地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 3樓301號舖



荔枝角美食【11】好好運快餐店——「全港之冠」沙嗲牛

沙嗲牛肉麵是香港茶餐廳的名物，而在荔枝角就有一間茶餐廳，多年來憑藉一碗沙嗲牛肉麵遠近馳名，不只成為荔枝角其中一間深受街坊歡迎的餐廳，更獲Facebook「沙嗲牛麵關注組」熱捧，更被評選為 「全港之冠」！

好好運快餐店

地址：荔枝角永康街79號創匯國際中心地下B號舖



荔枝角美食【12】甜記餃子——創新口味餃子咬開爆汁

「甜記餃子」是荔枝角必食的美食之一，主打各式口味餃子，目前於全港共有4間分店，經常都大排長龍，向來人氣爆滿！甜記提供湯餃、煎餃及生餃，而且涵蓋獨特創新口味，包括南瓜雞肉忌廉餃、菜心豬肉餃、香葉豆角豬肉餃、粟米芝士雞肉餃等，餃子皮薄餡靚，一咬開就爆汁，配上菜甫及醋汁，絕對值得一嚐。

+ 1

甜記餃子

地址：長沙灣福華街593-595號麗新商業中心1樓108A號舖



荔枝角美食【13】金園茶餐廳——馳名酥皮蛋撻

去到荔枝角當然要吃「金園茶餐廳」的酥皮蛋撻！餐廳的招牌千層酥皮蛋撻多年來深受街坊歡迎，並且獲網民關注組力推，蛋撻新鮮出爐脹卜卜而且熱辣辣，蛋撻酥皮非常鬆化，極富口感，內裡的蛋漿飽滿軟滑，經常吸引不少人前往排隊購買！而且隔一個舖位其實就有第二間分店，分散人流！唔使迫爆門口！

金園茶餐廳

地址：長沙灣青山道314號地下



荔枝角美食【14】新華茶餐廳——馳名酥皮蛋撻

提到酥皮蛋撻，位於荔枝角的老字號「新華茶餐廳」的酥皮蛋撻亦十分出名，同樣有不少街坊食客支持光顧，其蛋撻外層鬆化，內裡蛋漿同樣飽滿。由於店舖位置與金園茶餐廳距離甚近，因此經常被網民拿來比較，兩者蛋撻水準一樣高，大家經過不妨一試。

新華茶餐廳

地址：長沙灣青山道334號



荔枝角美食【15】Coffee Question——文青Cafe熱香餅漢堡

不用飛去日本麥當勞，也能吃到熱香餅漢堡！荔枝角日系和風Cafe Coffee Question，推出三層熱香餅漢堡，夾上豬柳扒、煙肉、炒蛋，頂層加上一個太陽蛋，淋上蜜糖漿之後，鹹甜混搭的味道相當特別。小店還提供日式All Day Breakfast、切件蛋糕、精美拉花咖啡等，值得一試！

Coffee Question

地址：荔枝角長沙灣道680號麗新商業中心地下G61號舖



荔枝角美食【16】小念頭——工廈日式Cafe

由旺角起家的日式Cafe「小念頭」早前進駐荔枝角工業大廈，繼續主打各款日式料理、輕食西餐等，其中自家製甜品與茶飲更是大受歡迎，包括宇治焙茶粟子麻薯盒子、泰式奶茶味戚風蛋糕、鐵觀音芝士蛋糕、焙茶蛋糕等，賣相精緻，除了切件裝，亦設有原個蛋糕訂購。

Cafe同時推出「一汁三菜」定食套餐，例如日式明太子意粉、大蝦香蒜檸檬炒意大利粉、日式風香煎牛排等，可另加冷盤前菜、溫熱小食等，而且裝潢簡約舒適，非常適合聚會打卡！

+ 3

小念頭

地址：荔枝角長沙灣道883號億利工業中心9樓903號舖



荔枝角美食【17】Contrast——型格西式Cafe

位於福榮街轉角位的西式Cafe「Contrast」，是一間以黑白型格風為主題的咖啡店，環境舒服簡約，除了咖啡味道不錯之外，店內甜品亦非常出名，其中包括人氣必食的竹炭糯米窩夫配白色牛奶雪條，窩夫內藏糯米，口感軟糯，配上水果、忌簾及朱古力醬，份量超多，店內亦有招牌雞蛋布甸，加入咖啡，味道甜中帶微苦，假日放電一流。

+ 6

Contrast

地址：長沙灣福榮街512-518號依時大廈地舖



荔枝角美食【18】LUNGO——木系Cafe主打Bagel及咖啡

位於荔枝角地舖位置的Cafe「LUNGO」讓人眼前一亮，餐廳裝潢以淺木色調為主，內部樓底甚高，空間感十足，簡約裝修配上暖黃燈光，感覺溫馨柔和，門口更設有戶外位置供打卡，非常舒適！餐廳主打Bagel及咖啡，其中包括蜜糖雞Bagel、煙三文魚洋蔥Bagel、牛油果Bagel等，份量十足！

+ 1

LUNGO

地址：長沙灣福華街571號曉悅地下2號舖



荔枝角美食【19】Boholic——ins風打卡Cafe

「Boholic」位於長沙灣同荔枝角之間，裝修後店內煥然一新，餐廳以象牙白色為主調，身處其中令人感覺非常舒適。店外設有半露天座位，內部則設有多處打卡位，包括仙人掌小樹林、壁爐梳發及大玻璃鏡等，在店內任何位置拍照都十分上鏡，適合假期去打卡！

+ 1

Boholic

地址：長沙灣福華街561號君凱豪庭地舖及1樓



荔枝角美食【20】Monster Kitchen——牛油果蟹肉明太子意粉／慢煮白味噌豬鞍

來到茘枝角想吃西餐，一定要到訪Monster Kitchen！在工廠大廈內，較為隱世，但很多網民都通通稱讚高質。餐廳最近熱門菜式有牛油果蟹肉明太子意粉（$108）、蕃茄醬生赤蝦水牛芝士貓耳朵粉（$118）、慢煮法式油封鴨腿野菌燉飯（$128）、開心果奶蓋白桃烏龍（$42起）、黑芝麻鮮奶豆花飲配海鹽芝士奶蓋（$48）。西餐來說，算是平價之選。

Monster Kitchen

地址：荔枝角青山道688-690號嘉名工廠大廈H座7樓



荔枝角美食【21】Thai-ger——芒果糯米飯／青咖啡豬頸肉

想吃泰國菜除了可以去九龍城，其實荔枝角也有岀色的泰國餐廳，就是Thai-ger！Thai-ger從D2 Place一樓搬到地舖，設室內和室外的用膳空間，晚間到訪會有昏暗的燈光，更有情調！Thai-ger的熱門菜式有冬陰公湯、青咖啡豬頸肉、榛子朱古力香蕉酥餅、芒果糯米飯等等，榛子朱古力香蕉酥餅用了泰式薄餅做外皮，對摺包著榛子醬、煉奶和切片的香蕉，比起人氣爆登的香蕉班戟更可口！

Thai-ger

地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE地下G03號舖



