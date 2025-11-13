暖水泳池｜康文署30個池即日開放！港九新界地點一覽　附開放時間

康文署暖水泳池｜室內暖水泳池｜康文署於11月11日宣布，因應天氣預報顯示平均氣溫將持續下降至低於攝氏23度，轄下30個公眾游泳池，於即日起供應暖水游泳設施，方便市民冬季繼續勤做運動。但要留意，部分游泳池將進行保養及維修工程，冬季部分時段會暫停開放，即睇全港暖水泳池名單及詳情！



暖水泳池｜康文署30個暖水游泳池一覽！港九新界都有 附開放時間

由11月11日起至5月，康文署轄下30個游泳池會提供暖水游泳設施，名單如下：

暖水泳池｜港島區

暖水泳池【1】堅尼地城游泳池

（圖片來源：Farrells）

地址：香港堅尼地城西祥街北2號

電話：2817 7973／2817 4504

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【2】中山紀念公園游泳池（2026年4月16日至2026年6月5日暫停開放）

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：香港西營盤東邊街北16號

電話：2540 6708／2547 3982

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【3】港島東游泳池

地址：香港西灣河鯉景道52號

電話：2151 4082

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【4】小西灣游泳池

地址：香港小西灣道15號小西灣綜合大樓一樓

電話：3427 3341

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月）6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【5】摩理臣山游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：香港灣仔愛群道7號

電話：2575 3028 / 2891 7335

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【6】維多利亞公園游泳池（2026年2月20日至2026年4月21日暫停開放）

地址：香港銅鑼灣興發街一號

電話：2570 8347

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【7】灣仔游泳池（2025年12月1日至2026年1月20日暫停開放）

地址：香港灣仔港灣道27號

電話：2827 5240

開放時間：07:00-22:00



暖水泳池｜九龍區

暖水泳池【8】何文田游泳池

地址：九龍何文田忠義街1號

電話：2715 0139

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【9】九龍仔游泳池

地址：九龍延文禮士道13號九龍仔公園

電話：2336 5817／2336 5790

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【10】觀塘游泳池（2026年1月2日至2026年2月21日暫停開放）

地址：九龍觀塘翠屏道2號

電話：2717 9022 / 2347 8140

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【11】藍田游泳池（2026年4月16日至2026年6月5日暫停開放）

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓1樓

電話：2205 6535 / 2205 6711

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【12】荔枝角公園游泳池

地址：九龍荔枝角荔灣道1號

電話：2745 5234 / 2742 8387

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:00／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【13】深水埗公園游泳池（2026年2月24日至2026年4月15日暫停開放）

地址：深水埗公園游泳池

電話：2360 2329 / 2708 7514

開放時間：（11月11日至2月23日）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:00／（4月16日至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【14】斧山道游泳池

地址：九龍黃大仙龍翔道30號

電話：2350 6173 / 2350 6062

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月中至5月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【15】摩士公園游泳池

地址：九龍黃大仙鳳舞街80號

電話：2320 2023／2324 1795

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【16】九龍公園游泳池

地址：九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園

電話：2724 3577

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【17】大角咀游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓

電話：2393 1237

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池｜新界區

暖水泳池【18】東涌游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：東涌達東路5號

電話：2109 9107 / 2109 0147

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【19】青衣西南游泳池

地址：青衣涌美路70號

電話：2715 4202

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【20】粉嶺游泳池

地址：粉嶺新運路73號

電話：2675 6951

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【21】將軍澳游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：將軍澳運隆路9號

電話：2706 7646 / 2706 6767

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月中旬至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【22】顯田游泳池

地址：沙田大圍車公廟路68號

電話：2607 3423

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【23】沙田賽馬會游泳池

地址：沙田源禾路10號

電話：2693 6613

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【24】大埔東昌街游泳池（2025年11月11日至2026年3月31日暫停開放）

地址：大埔汀太路11號

電話：2661 2244 / 2665 5058

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【25】城門谷游泳池

地址：荃灣城門道21號

電話：2416 0522 / 2414 8985

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【26】屯門西北游泳池

地址：屯門鳴琴路95號

電話：2164 8355 / 2164 8349

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【27】屯門游泳池

地址：屯門海皇路8號

電話：2404 1918 / 2458 8022

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30（1月至5月有待公布）



暖水泳池【28】屏山天水圍游泳池

地址：天水圍聚星路1號

電話：2856 2244 / 2856 1739

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【29】天秀路游泳池

地址：天水圍天秀路20號

電話：2381 1433

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【30】元朗游泳池

地址：元朗體育路10號

電話：2475 0184 / 2449 3506

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

