便利店全新推出30款《美少女戰士》精品，包括外出必備的斜揹袋、環保袋、雨傘，還有多款實用家品，如室內拖鞋、毛毯和保溫瓶等！除此之外，更有超可愛的變身器造型鏡、玻璃茶壺等，各位美少女戰士粉絲必收藏！

便利店推美少女戰士30款超靚精品！水手服斜揹袋/家居拖鞋/毛毯

7-11便利店推出全新30款《美少女戰士》系列精品，包括斜揹袋、環保袋、雨傘、室內拖鞋、毛毯、保溫瓶等，實用家品都應有盡有，款款都印有月野兔和貓咪露娜的可愛圖案，售價由$28起。

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

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《美少女戰士》系列精品，包括多款方便日常外出使用的精品，以及實用家品，款款都極具收藏價值！7-11美少女戰士精品款式如下：

7-11 美少女戰士精品【1-2】美少女戰士斜揹袋（$139/件）

設有經典月野兔水手裝和露娜紫色耳仔造型2款設計，可當作手機袋使用，或放置卡片、 零錢等。

7-11 美少女戰士精品【3-4】美少女戰士環保袋（$109/件）

2款環保袋分別有美少女戰士變身器和露娜款式，摺後可以放手袋內或掛在隨身袋上作為裝飾，既美觀又實用。

7-11 美少女戰士精品【5】美少女戰士毛毯（$199/件）

7-11 美少女戰士精品【6-7】美少女戰士鏡（$99/件）

7-11 美少女戰士精品【8-9】美少女戰士不銹鋼保溫瓶（$129/件）

7-11 美少女戰士精品【10-12】美少女戰士玻璃茶壺連糖（$28／件）

今次更有《美少女戰士》精品連糖果組合，當中包括美少女戰士玻璃瓶連糖（$88）、美少女戰士午餐袋連糖（$49）、美少女戰士合成皮革小袋連糖（$59）、美少女戰士圓罐連便條紙連糖（$48）等。另外亦有美少女戰士口罩磁扣（$49）、美少女戰士襟章（$59），美少女戰士粉絲們不要錯過！

7-11 美少女戰士精品【13-30】

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7-11《美少女戰士》系列精品

推廣日期：12月7日起

推廣地點：全線7-11便利店

*以上價錢有效期由12月7日至12月20日。

