上月有網民於荃灣發現有釣客於岸邊釣獲鯆魚，引起了網民的熱議。有人認為鯆魚有靈性應放生，亦有人認為凡魚皆有生命、無貴賤之分，特別指責他人吃某一種魚並不合理，更呼籲責怪釣客的人改為茹素及退出群組。

釣客荃灣釣獲野生鯆魚惹非議！應該放生定魚無分貴賤 ​？

網民Tsui Chi Ping Eric上月在荃灣海傍發現有釣客釣獲擬似鯆魚，釣客更向他聲稱魚重達30斤。事主其後將上釣的鯆魚拍下，並將照片上傳至討論海鮮貨源及烹飪手法的Facebook群組——「香港街市魚類海鮮研究社」，繼而引起網民熱烈討論。

（圖片授權：FB@Tsui Chi Ping Eric）

一如以往，網民看到海鮮的相片後，先開始討論該種海鮮好不好吃。有人認為，鯆魚以豉汁蒸或蒜頭豆豉爆炒後十分美味，但亦有人認為鯆魚肉較硬、有股異味，並不好吃。

不過引發社會更激烈討論的，不是鯆魚怎樣烹調才好吃，而是在該不該吃鯆魚。

有不少網民在相片下留言請求事主籲釣客將鯆魚放生，認為鯆魚跟其他魚不一樣——特別有靈性，亦有人認為鯆魚在本港少見，應該放魚歸海，讓鯆魚「一家團聚」、繁衍下代。

不過相關說法隨即引來許多網民批評，有網民覺得凡魚皆有生命、不應分貴賤，說個別品種特別有靈性的說法兒戲、偽善。他們認為若真的想尊重生命，就應該不吃所有種類的魚，不應看到個別魚種被捕獲便「道德使者」上身，譴責他人。更有人呼籲「道德使者」盡快茹素及退出群，以免在群組內看到超市及街市裡的魚被劏掉後感到傷心。

此外，亦有網民指出鯆魚之中有不少種類並不罕見，只有部份品種屬瀕危物種，在蒲台島一帶更可看到不少鯆魚，附近漁民亦有捕捉鯆魚的習慣。反之，石斑魚有多個品種屬於瀕危甚至極危物種（大多因過度捕撈所致），卻常出現於海鮮食府的餐桌上。

石斑魚（圖片來源：香港海洋公園）

另有曾到馬來西亞的網民指出鯆魚是當地常見食物，在街頭、市集裡比比皆是，認同吃鯆魚不是甚麼「傷天害理」的事。

類似爭議其實不時於網上討論區上出現，例如有人曾不滿社會普遍僅關注貓狗被虐待，反而卻鮮有替於屠場內被傷害的雞、豬、牛或羊隻感到可憐，更要吃掉牠們。甚至有人表示愛護動物協會對蓄牧業虐待動物的行為視若無睹，談不上關愛動物。

記者翻查法例，管有、控制或進食不受《保護瀕危動植物物種條例》規管的魚，在法律上並沒有問題。根據《保護瀕危動植物物種條例》，除非得到許何證或在指定情況內，否則任何人不得管有或控制附錄II物種的動物或植物（不論死、活）。只要捕獲到的鯆魚品種並沒有被收錄在《條例》的指定附錄內，便可以管有或食用。